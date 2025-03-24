日職／開幕戰先發投手完整公布 所有亮點照過來最年長是他

2025年日本職棒例行賽將於3月28日開打，各隊的開幕戰先發投手也都完整公布，其中也有不少亮點。

洋聯差點「連莊大滿貫」

中央聯盟只有巨人隊的戶鄉翔征、橫濱DeNA的左投東克樹連續2年在球隊開幕戰先發，其他4隊包括：村上頌樹（阪神）、高橋宏斗（中日）、奧川恭伸（養樂多）、森下暢仁（廣島）都是新面孔，同時也都是生涯第一次站上開幕戰的先發投手丘。

相較之下，太平洋聯盟呈現相反態勢，有原航平（軟銀）、今井達也（西武）、宮城大弥（歐力士）、小島和哉（羅德）、早川隆久（樂天）都是連續兩年開幕先發，只有日本火腿隊從伊藤大海換成金村尚真，否則將形成洋聯6隊都是去年熟面孔開幕戰先發的特殊景象。

讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征，連兩年擔任開幕戰先發投手。報系資料照

小島和哉-連續3年扛開幕

其中，千葉羅德隊左投小島和哉將是連續3年扛下重任，是現役連續開幕先發最長的一人。小島和哉度過2022年3勝11敗的低迷之後，連續兩年分別拿下10勝6敗、12勝10敗的出色成績，去年的12勝寫下生涯新高，奠定他在羅德投手群一哥的地位。過去兩年的開幕戰小島分別對上軟銀、日本火腿都吞下敗戰，就看今年在客場對戰軟銀強投有原航平，能否拿下個人的開幕戰首勝。

最後公布-奧川恭伸

12球團最後公布的是養樂多隊，監督高津臣吾交給了奧川恭伸，是他職棒6年生涯首次擔綱開幕重任。23歲的奧川恭伸一直是高津臣吾監督心目中的ACE，但近年始終因傷所困，2021年投出9勝之後，最近3年合計只有3勝，經過2023年一整季的休養之後，去年終於拿下相隔980天之久的勝投，復活與否攸關養樂多隊的未來。這次高津監督在吉村貢司郎、小川泰弘、石川雅規等候選人之中挑選了奧川恭伸，並且對上去年優勝隊伍巨人軍，顯見期待之深。

最資淺-金村尚真

沖繩出身的金村尚真2022年選秀第二指名加入日本火腿隊，今年不過是職棒三年級生，也是今年資歷最淺的開幕戰先發投手。去年金村從中繼轉任先發，最後拿下7勝6敗、防禦率2.38的優異成績，因而獲得新庄剛志監督的信任，去年11月底的球迷活動就獲得「指名」，首度擔綱開幕戰先發，3月29日客場對上去年以187次奪三振獲得聯盟奪三振王今井達也（西武）。

最幼齒-高橋宏斗

22歲的高橋宏斗是今年日職開幕戰最年輕。 美聯社

今年開幕先發中最資淺的是金村尚真，22歲的高橋宏斗則是最年輕。高橋宏斗去年拿下12勝4敗，更以1.38的防禦率獲得中央聯盟防禦率王，打破兩聯盟分治後的隊史紀錄。加上入選2023年經典賽、2024年世界12強，高橋宏斗年僅22歲已經是日本國家隊的固定成員，未來也被視為轉往MLB發展的日本頂級投手，前途不可限量。

另外，中日龍隊從2021年起，歷經福谷浩司、大野雄大、小笠原慎之介、柳裕也、再到高橋宏斗，每年開幕戰都是不同的先發投手，是近年開幕戰變動最頻繁的球隊。

最年長-有原航平

1998年出生的有村上頌樹、早川隆久、今井達也，成為最大勢力的「98世代」。至於今年最年長的開幕戰投手則是32歲的有原航平（軟銀），去年他以14勝7敗、防禦率2.36的優異成績獲得聯盟勝投王，並且獲得開幕先發席位。

有原航平雖然是第一次在軟銀投開幕戰，不過2017年、2020年他曾兩度站上開幕戰投手丘，只是當時都是身穿日本火腿球衣，兩次都是吞下敗戰。