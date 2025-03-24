大谷翔平是最完美打者？新數據教你什麼是「球棒控制能力」

隨著運動科學的發展，許多棒球的舊式迷思逐漸被破除，我們評斷一個投手的好壞不會再只看勝投與防禦率、定義是不是名好打者也不會只關注打擊率；畢竟，把球打得扎實，才是創造安打的基礎，這也是為什麼揮棒速度（Bat Speed）成為近年評估打者的重要數據之一。

然而，若提到近期鄉民熱議的「球棒控制能力」，大聯盟的新數據「Squared-Up Rate」，就能解釋為什麼有些打者球打得不扎實，卻總能形成安打。根據《Baseball Savant》的解釋，Squared-Up Rate計算的是「打者實際擊球初速，相對於其揮棒速度和投球速度所能達到最快擊球初速的比例」，白話點來說，打者如果能夠穩定產生高比例的「理想擊球」，即便他的揮棒速度並非頂尖，也能創造出高期望值的攻擊表現。

提到球棒控制力好的球員，最直覺的就是那些長打不多、安打連連的「巧打型打者」，如教士隊的阿拉斯（Luis Arraez）就是翹楚之一，作為以精準的Contact技巧聞名的打者，他的擊球雖然不一定特別強勁，但卻能精確地將球送至防守空隙，創造更多的安打機會。

教士隊的阿拉斯作為以精準Contact技巧聞名的打者。 法新社

根據去年MLB完成合格打席的打者數據，Squared-Up Rate前三名的球員分別是阿拉斯、守護者隊的關（Steven Kwan），以及藍鳥隊的克萊門特（Ernie Clement），他們的擊球風格符合我們對這類打者的印象——比起將球打得強勁，他們更重視打到球的「甜蜜點」，以創造最容易形成安打的機會。若我們將揮棒速度納入分析，就能形成一張相當有趣的圖表：

橫軸為平均揮棒速度，縱軸為 Squared-Up Rate / Swing（即每次揮棒產生理想擊球的機率）。這張圖能觀察到一個重要的事實：阿拉斯的揮棒速度並不特別快，但他卻能「兌現」相對更高的擊球初速，這也正是他能維持高打擊率的關鍵。

另一個極端是，Squared-Up Rate低於平均，卻擁有過人砲瓦、揮棒速度極快的「力量人」，那就是圖中位於右下角的代表球員，如史丹頓（Giancarlo Stanton）、歐尼爾（Tyler O'Neill），以及天使隊遲遲未兌現天賦的阿戴爾（Jo Adell）等人，他們更注重強擊球帶來的價值，將自己力量的優勢最大化，累積打席換取致命的一擊。

而圖中越接近右上角的球員，則是那些既能掌握擊球品質，又能將球打得強勁的「最完美打者」，而大谷翔平、索托（Juan Soto）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）正是其中的代表；他們擁有極快的揮棒速度，搭配出色的擊球控制力，使他能夠在擊球品質和擊球力量之間取得最佳平衡。

大都會強棒索托也具有極快的揮棒速度及出色擊球控制力。 美聯社

近期大聯盟專欄的分析也指出，大谷翔平的擊球位置平均相較其他球員更接近本壘板後方。這是因為他有足夠的力量（揮棒速度）能夠延遲決策，讓自己有更多時間判斷投手的球路，即便揮棒時間較晚，仍然能夠將球送至遠方。

如何看待這些數據與工具，將會是未來棒球分析中最有趣的課題之一，不禁讓人聯想到《MVP 製造機》中提到的核心概念「每位球員都有屬於自己的養成策略」，隨著運動科學的進步，球隊可以利用這些數據來設計最佳打擊策略，幫助打者適才適所、發揮他們最大潛能。