中職／陳傑憲年薪1680萬元高貴不貴 下一個2億男看好林立

統一獅隊長陳傑憲上週簽下10年最高總值2億元的超大型合約，寫下中職紀錄新頁，其中保障薪資1.68億元，也就是一定可以拿到的金額，換算下來平均月薪140萬元，締造不具旅外資歷的純本土球員最高月薪紀錄，另有激勵獎金3200萬元，如果全拿可達2億元，這對統一獅和陳傑憲都是一張雙贏合約。

事實上，統一獅和陳傑憲談新約並非一帆風順，期間不斷溝通甚至遇到一些關卡，最終還是在職棒36年球季開打前敲定，這張合約有幾個指標性意義，首先，和陳子豪、江坤宇一樣都是10年合約，年限不低於10年，其次，最高總值達到極具象徵性意義的2億元，第三，1.68億元象徵 「一路發」，非常吉利。

陳傑憲能成為「2億男」，主因當然是去年世界12強賽中華隊奪冠，他擔任中華隊長有很好的表現，成為家喻戶曉的超級球星，商業價值大大提升，當然，從2016年進入中職至今一直都能有穩定的表現是基礎，去年他的月薪63萬元，今年一口氣翻倍成長到140萬元，統一獅球團真夠意思。

陳傑憲能去年世界12強賽中華隊奪冠，成為家喻戶曉的超級球星，商業價值大大提升。聯合報系資料照

另外還有一個很重要的原因，那就是最快明年球季結束陳傑憲可以行使FA自由球員權利，由於他的人氣實在太夯，市場價值難以估計，如果統一獅與他談約不順，很有可能選擇一年一簽，等到取得FA資格再投入自由球員市場，相信到時候一定會有球團端出超過2億元的超大型合約網羅他。

還記得嗎？去年中信兄弟外野手詹子賢251打數只擠出1發全壘打，打擊率0.255，生涯各項打擊數據都不如同齡的陳傑憲，也沒有國際大賽的中華英雄光環，結果球季結束投入FA市場，竟然獲得台鋼雄鷹提出的7年平均月薪90萬元的報價，嚇壞一堆人，很難想像，明年季後陳傑憲若提FA，各隊報價會有多瘋狂。

換句話說，陳傑憲FA大戰早已提前開跑，也讓統一獅不得不「提錢開跑」，雖然10年最多要付出2億元，不過，這絕對是穩賺不賠的生意，因為陳傑憲，因為世界冠軍中華隊長的光環，現在台灣大街小巷都是陳傑憲的廣告和肖像，電視和網路經常看到陳傑憲的廣告，統一獅對外招商也因為陳傑憲順利許多，光是無形的價值就超過2億元。

陳傑憲平均月薪140萬元，年薪1680萬元，看似很多，但其實還好，遠的大聯盟和日本職棒不提，跟韓國職棒比較就好，去年12強賽南韓主戰捕手朴東原，他效力LG雙子，年薪高達25億韓元，換算台幣約5632萬元，你沒看錯，就是這麼多，足足是陳傑憲的3倍有餘。

陳傑憲平均月薪140萬元，年薪1680萬元看似很多，但與韓職來比較其實還好。中央社

由於市場規模的關係，加上各球團母企業願意投入的資源多寡各異，也讓中職洋將和本土球員薪資有一定的天花板，洋將頂標大概就是年薪60萬美元，換算台幣近2000萬元，本土球員頂標是張育成，推測月薪約150萬元至160萬元，年薪也是近2000萬元，如果中職平均觀眾人數再成長，球團有賺錢或至少小虧，未來才有機會突破年薪2000萬元的天際線。

至於下一位 「2億男」，大家都在猜林立，他最快2026年球季結束取得自由球員資格，屆時差不多31歲，正值當打之年，林立拿過安打、打擊、打點、盜壘王和年度MVP，而且內外野都能守，長打能力甚至比陳傑憲更好，在經典賽和12強賽都有亮眼表現，確實夠格拿到一張2億元的超大型合約。

林立拿過安打、打擊、打點、盜壘王和年度MVP，確實夠格拿到一張2億元的超大型合約。聯合報系資料照

不用多說，無論是現效力的樂天桃猿，或是未來投入FA市場，林立經紀團隊勢必會比照陳傑憲的合約來談，也就是10年，最少2億元，也許保障薪資可以低於1.68億，但最高總值一定要2字頭，也就是激勵獎金比重可以高一點；千萬不要輕忽兩大金控公司中信和富邦的財力，也不要輕視台鋼和味全 「想要的球員就一定要得到」的決心 ，林智勝覺得未來很難再有2億男，但我覺得林立有機會，他也值得。