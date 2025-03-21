MLB東京賽側記：大谷翔平領銜主演 直逼奧運的和式嘉年華

三月十八、十九兩日在日本東京舉行的大聯盟道奇與小熊海外賽，雖然帳面上是一場大聯盟的例行賽事，然而不管是場內的演出、傳奇球星等級與數量，還是場外的關注熱度，都遠遠超過一場職棒例行賽的規格。幾乎可以感受到主辦的日本方，似乎有意將這次海外賽，當成如奧運般的大型國際賽事在舉辦。

純粹地說這比賽，應該「只是」一場大聯盟的開幕戰，不是明星賽也不是什麼國際級的大會，差別只在比賽地點移到了東京。然而，由於道奇是去年世界大賽冠軍，季後又再球員市場帶走好幾位大咖，讓整支球隊星度再上層樓，甚至可說道奇就等於是大聯盟明星隊了。且當今棒球第一人，並是主場日本的國民英雄大谷翔平人就在道奇隊，更為此役未開打先轟動。假設今天請一整支真正的大聯盟明星隊來日本，但隊中獨缺了大谷，反而吸引力絕對會產生落差。

道奇雖然是單一隊伍，但大谷領銜的陣容堪比大聯盟明星隊。 法新社

把這次的道奇視為大聯盟明星軍團代表，這樣的氛圍也反映在主辦官方上。本次比賽賽前播放的影片中，就提及了當初1931、1934日美明星賽，以及當時來日的蓋瑞格（Lou Gehrig）和貝比魯斯（Babe Ruth）等名人堂球星。雖然這是在講解日本棒球與日美野球的歷史脈絡，但也暗示這回的規格和當年的貝比魯斯有可比性。不同在於，過去日本沒有職棒，想炒熱氣氛得找來當時最具代表性的貝比魯斯。時隔近百年，今日地表最強選手、現代版的貝比魯斯，則換成了日本球員的面孔，這是多讓日本棒球振奮的事情。

大聯盟東京海外賽堪稱是場由大谷領銜主演的「現代貝比魯斯」大秀，收視人數高達2500萬人，比全台灣人數還多！ 美聯社

當時邀請貝比魯斯來日的讀賣新聞，也是這次賽會的主辦單位之一。家大業大的讀賣信手拈來，各路政商關係在日本數一數二，何況又是那個大谷領銜主演，許多行號肯定早已磨拳擦掌，爭著想在這樣的舞台上參一腳，不愁凝聚不了資源幫忙。於是在這個「美國職棒的例行賽」，就變成了像是奧運那樣，搭載滿滿日本文化火力的勝大展演。

日本巧妙將「寶可夢」IP與大聯盟作完美結合，連選手出場樂都換成寶可夢的遊戲配樂。 路透通訊社

在比賽第一戰中，賽會直接搬出風靡世界、就連大聯盟明星選手也會一秒變小粉絲的「寶可夢」鎮場。不只是場上有穿著025號球衣皮卡丘（025為皮卡丘的圖鑑編號），連選手出場樂都換成寶可夢的遊戲配樂。大螢幕選手介紹旁邊掛著「超級進化」的寶可夢，似乎有在為今年預計發售的新作「寶可夢Z-A」鋪排的味道在，但寶可夢有名到沒有人會介意，甚至大家還相當喜愛這樣的搭配，順便再對大谷和烈咬陸鯊的梗莞爾一笑。打完最具代表的流行文化牌後，第二戰則帶來傳統和風的音樂舞蹈演出，兩隊選手在氣勢磅礴的太鼓聲中一一出場，洋溢濃濃的日本氣息。除此之外，還包括了村上隆、吉伊卡哇、鬼滅之刃等等享譽國際的IP，都參與了這次賽會，再再展現了日本強大的文化實力。

寶可夢的強大魅力，連大聯盟球星遇到都變粉絲 影片來源：大聯盟官方YT

而說到異國文化交流，飲食絕對是萬年經典不敗主題。隨著一眾大聯盟明星來台，當然也少不了各種吃的話題。從大谷招待頂級壽司，讓本來不愛吃的費里曼（Freddie Freeman）都大快朵頤，還有貝茲（Mookie Betts）直接在記者會上喝茶大讚「歐依系」，以及史奈爾（Blake Snell）在築地攤位品嚐糰子和串燒，甚至連外媒記者稱讚日本超商三明治等等，都成了受到討論的趣聞。這也讓人想起幾年前東京奧運舉辦時，同樣也有許多各國選手或工作人員來日本，對日本食物讚譽有加，很多也都成了熱門花邊，更讓日本民眾對自身的美食文化感到驕傲。

道奇陣中有大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三大巨投，儼然就是日職明星隊。 美聯社

在其他日本文化火力全開的同時，當然也別忘記這次的主角，也就是「日本棒球」這個文化。包括大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太和鈴木誠也，都可說是肩負著「日本棒球」的招牌。而這招牌的背後，則是日本棒球淵遠流長的底醞。就在比賽同期間，野球殿堂也宣布和美國名人堂合作，將1934年美日明星賽法披等展品送往名人堂展出，並請來在美、日都具有相當資歷的瓦倫泰（Bobby Valentine）做為代言人。野球殿堂也在近期擺出兩項特展，一是大聯盟日籍球星及其他傳奇球星展，二是從澤村榮治細數到鈴木一朗這些野球殿堂成員，似乎是想告訴大家，日本棒球就是這樣一點一滴累積，才能在今日發光發熱。

大聯盟也誠意十足，小葛瑞菲（左）、沙巴西亞（右）是受邀親臨現場的大咖退役球星之一。 路透通訊社

既然是美日棒球的交流盛宴，現場也聚集了一票日、美的傳奇巨星，包括「世界全壘打王」王貞治，還有上原浩治、黑田博樹、福留孝介、川崎宗則等等前大聯盟選手，也有井端弘和、內川聖一及剛退休的和田毅等人。美方也非常大方地派出小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、沙巴西亞（CC Sabathia）、霍華德（Ryan Howard）、瓊斯（Andruw Jones）、伍德（Kerry Wood）等大咖球星蒞臨現場。即便大聯盟過去打過不少次海外賽，也數度在日本舉辦，但這樣的大陣仗仍屬罕見。

把這樣的一場「例行賽」看作如此重要，或許也反映了現在體壇或棒壇的生態。當今很多國際賽事的號召力就算還在，和過往相比卻都有些式微的傾向，就連牌子最大的奧運，都很難說像以前一樣輝煌，更遑論其他名目的大會。純棒球的更是如此，除了經典賽還有點機會以外，其他十二強、奧運棒球等等，都不可能端得出有大谷、山本、史奈爾等大聯盟級卡司，間接也越來越難吸引球迷關注。這次海外賽陣容硬底子夠、星度好，又剛好碰上各國職棒幾乎都還沒開季的時間點，因此成了世界棒球迷關注的焦點，比賽收視人數高達2500萬，遠遠超越平時的大聯盟，以及去年在韓國及以前在日本的海外賽。而日本也樂得趁著這個機會，將比賽轟轟烈烈地，辦成展示日本文化實力的盛大嘉年華會。

本次MLB海外賽規格堪比國際大賽，連成田機場都設有周邊販售。 科科任／攝影

有幸現場見證這回MLB東京海外賽，讓我想起在《大谷翔平的社會學》一書中，作者曾提出現代日本的「令和三神器」，分別是「壽司、動漫、大谷翔平」，意指日本靠著這三樣東西享譽國際，讓全世界看到日本。而仔細一想，這三項東西（壽司可以代換成日本美食）還真的都在這次海外賽同台演出了。這也是日本棒球發展逾150年、職棒聯盟發展近90年，才好不容易一路累積，得以結成如此令人稱羨的甜美果實。

為期近一周的東京海外系列賽在大谷率道奇２連勝下完美落幕。 歐新社