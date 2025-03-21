雷霆獨霸西區是共識 湖人比勇士更像西區第二好球隊

雷霆西區第一，戰績一枝獨秀無人可敵。那麼西區第二好球隊是那隊？ESPN兩名專家有不同看法。

ESPN球評麥克馬洪認為勇士是西區第二好球隊，「巴特勒加入勇士，為勇士帶來嶄新風格和不同打法，勇士是一支有天賦和奪冠文化球隊，讓柯瑞適度休息後，勇士將銳不可擋。」

ESPN另一名球評雷格勒卻認為湖人是西區第二好球隊，「湖人擁有更好天賦和體型尺寸，唐西奇和里夫斯為湖人帶來多變進攻和打法，創造更多空間，詹姆斯一如以往的出色，專注得分和防守，湖人正在成為一支難以針對的球隊。」

目前西區戰績第一雷霆57勝12敗，大幅領先第二火箭45勝25敗12.5場勝差，第三是湖人43勝25敗，第四金塊44勝26敗，灰熊第五43勝27敗，勇士第六40勝29敗，勇士還落後第五灰熊2.5場勝差。

西區戰績第七快艇39勝30敗，也僅落後勇士1場勝差，1-2場比賽就都可能超越勇士，打進西區前六。

勇士在巴特勒加入後只輸2場，全隊輪替不只更固定，關鍵時刻也多了可依賴的進攻持球點。 美國聯合通訊社

勇士儘管最近15戰13勝2敗，同期NBA戰績第一，但勇士還是有體型、對位上劣勢，更重要的是勇士目前還沒有進入西區前六季後賽安全範圍，西區第二到第八只要一波2連勝或2連敗，排名就會大變。

麥克馬洪選勇士是西區第二，是太樂觀，但不無道理。因為勇士體型和鋒線對位困窘，後衛太多問題，在七呎菜鳥中鋒波斯特成長為輪換主力，小前鋒庫明加傷癒歸隊後，都會得到最大填補。

勇士鋒線擺出來，波斯特、格林、巴特勒、魯尼「庫明加、桑托斯有高度有速度有爆發力，馬上能解決輪換後衛太多，體型對位吃虧困擾。巴特勒成為柯瑞最重要支撐和第二進攻+第二持球點，也讓庫明加看清自己能力和檔次，庫明加距離成為頂薪球員還有很長的路要走，安分在勇士打好關鍵角色，提升球技和經驗，未來還有無限希望。

唐西奇把魔法帶來洛杉磯，屢屢帶領殘陣湖人打出更好比賽，證明自己絕對是獨行俠看走眼的艦隊基石。 美聯社

雷格勒挑湖人，比較合乎現實和現況，我也會挑選湖人是西區第二好球隊。

湖人在詹姆斯最近傷停六場比賽打出3連敗後再3連勝，這波3連勝場均失分103.5分，湖人可以靠防守和團隊合作贏球，唐西奇正在證明他能取代詹姆斯位置，幫助湖人打出更好比賽，里夫斯也一再證明自己是當今年NBA最好的第三號球星。

里夫斯三月分場均23.4分、5.7助攻、6.3籃板，三分命中率3成9，這是可怕的湖人第三號球星表現。里夫斯二月場均22分、5.6助攻，唐西奇加入湖人並沒有影響里夫斯的表現和個人數據。ESPN名嘴型球評史密斯也選里夫斯是當今NBA最好第三號球星。

里夫斯已用表現證明自己是聯盟最可靠的三當家。 路透

湖人即使詹姆斯和八村壘兩名先發前鋒都在傷停，但防守工兵史密斯、范德比爾特、文森、古德溫持續融入團隊，展現改變比賽能力，角色型中鋒海斯打得更有信心，攻防效率一流，近況很火。

湖人目前看起來確實比勇士更有機會成為西區第二好球隊。

西區第二好球隊當然有可能是金塊，只要約柯奇健康，穆雷、波特、葛登、布勞恩合體，季後賽真沒有人想要面對金塊。金塊眼前最大危機就是板凳太差，經驗太嫩，衛斯特布魯克能不能在季後賽扛起金塊所有需要攻防元素，變數不少。

但西區第二好的球隊沒有專業人士看好火箭或灰熊。你認為誰是西區第二好球隊呢？

ESPN兩名球評爭論湖人與勇士誰是西區第二好球隊。