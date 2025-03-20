國聯新人王競爭佐佐木朗希呼聲最高 12強打點王會是最大勁敵

「令和怪物」佐佐木朗希昨天迎來生涯第一場先發，繳出3局失1分、3K、5保送與被1安打的表現，儘管內容差強人意，但仍展示了100英里火球連發的能耐。身為大聯盟官網與Baseball America評選的百大新秀榜首，佐佐木朗希無疑是今年國聯新人王的最大熱門。但要在大聯盟拿下最佳新人絕非輕而易舉的事，現年23歲的他必須突破局數限制以及打敗眾多好手才有辦法辦到。

由於佐佐木朗希還未滿25歲，根據大聯盟「非選秀外籍球員」的規定他只能與道奇隊簽下小聯盟合約，與大谷翔平2018年加入天使的模式相同。早在2023年經典賽期間，就有大聯盟球團人員將他與史特拉斯堡(Stephen Strasburg)作比較，將他譽為史上最受期待的潛力新秀之一。佐佐木朗希在日職曾創下多項紀錄，他2022年投出一場完全比賽，並在該場比賽追平野田浩司創下的單場19K的日職紀錄，此外還連續三振13人，打破大聯盟席佛(Tom Seaver)、諾拉(Aaron Nola)、伯恩斯(Corbin Burnes)曾創下的連10K，成為新世界紀錄。他的下一場先發又投了完美的8局，使他保有連續解決52名打者的日職紀錄。

2023年經典賽佐佐木朗希在面對墨西哥的四強賽中，速球均速高達100.5英里，最高甚至來到101.9英里。而他在日職曾投出102.5英里的超級火球，與大谷翔平共同保持這項日職紀錄。此外他還有一顆世界頂級的指叉球，是他能頻頻三振對手的最佳武器。佐佐木朗希在日職4年累積了394.2局、29勝15敗、2.10防禦率、11.5三振率、2.0保送率與0.89WHIP的成績。他的隱憂在於在日職的單季投球局數都不長，最多只有2022年的129.1局，能否負荷大聯盟更加吃重的投球量還是未知數。若他能突破過去單季最多的129.1局，將很有機會成為繼野茂英雄、佐佐木主浩、鈴木一朗及大谷翔平後，第五位拿下大聯盟新人王的日本球員。

國聯競爭新人王國民隊克魯斯是2023年的選秀榜眼，被評為打、跑、守兼具的全能球員，季前名列大聯盟官網百大新秀第4名。 路透

當然佐佐木朗希的競爭對手肯定都不是省油的燈，今年他的最大勁敵是國民隊的右外野手克魯斯(Dylan Crews)。克魯斯是2023年的選秀榜眼，該年他的順位僅次於路易斯安那州立大學的隊友史肯斯(Paul Skenes)，曾被他大學時期的教頭梅涅里(Paul Mainieri)評為是與學長勒梅休(DJ LeMahieu)和布萊格曼(Alex Bregman)同等級的球員。去年他已在大聯盟出賽31場，而在小聯盟則累積100場、13全壘打、68打點、25盜、.270打擊率、.792OPS的成績。儘管克魯斯還沒有爆炸性的數據，但仍被評為打、跑、守兼具的全能球員，季前名列大聯盟官網百大新秀第4名。

本季國聯新人王另一大熱門是佐佐木朗希昨天面對過的小熊隊三壘手蕭爾(Matt Shaw)，他是去年12強美國隊表現最亮眼的打者，除了繳出.412打擊率外，還以14打點成為賽事打點王，因此台灣球迷對他應該較有印象。蕭爾雖然和他的偶像派卓亞(Dustin Pedroia)一樣都不高大，但一樣都很能打，去年在小聯盟出賽121場，繳出21轟、71打點、31盜、.284打擊率、.867OPS的優異表現。今年他名列大聯盟官網百大新秀第19名。

本季國聯新人王另一大熱門是佐佐木朗希昨天面對過的小熊隊三壘手蕭爾(圖)，他是去年12強美國隊表現最亮眼的打者，還以14打點成為賽事打點王。 路透

響尾蛇隊的游擊新秀勞拉爾(Jordan Lawlar)是另一個須關注的焦點。他是2021年選秀第6順位的大物，2023年曾短暫登上大聯盟，去年則因傷只在小聯盟出賽27場。2023年他在小聯盟出賽105場，繳出20轟、67打點、36盜、.278打擊率、.874OPS的成績。但較為尷尬的是響尾蛇目前沒有固定位置可以給勞拉爾先發，他們上月才與游擊手帕多摩(Geraldo Perdomo)簽下4年4500萬美元的延長合約，而三壘手蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)的地位也難以撼動。不過蘇亞雷斯今年球季結束將成為自由球員，提早將他交易出去也是一種選項，這會是勞拉爾成為固定先發的機會。

與佐佐木朗希同在道奇體系的拉辛(Dalton Rushing)也是值得關注的新人，他在小聯盟時期練的位置除了捕手外還有左外野，由於道奇已有史密斯(Will Smith)這位明星捕手，因此要以捕手身份成為先發的機率並不大，反倒取代左外野手康佛托(Michael Conforto)的可能性較高。拉辛去年在小聯盟繳出相當優異的打擊成績，出賽115場有26轟、85打點、.271打擊率與.896OPS的表現。

去年12強有代表美國隊參賽的鮑德溫同樣值得期待奪下國聯新人王。 路透

去年12強有代表美國隊參賽的鮑德溫(Drake Baldwin)同樣值得期待，在勇士隊明星捕手墨菲(Sean Murphy)開季將缺陣的情況下，鮑德溫勢必會成為新任主戰捕手。他上季在小聯盟出賽124場，有16轟、88打點、.276打擊率與.793OPS的表現，以捕手的標準來講還算不錯。

佐佐木朗希的資質在今年的新人當中絕對是數一數二，最終若奪得新人王也不需太意外。不過克魯斯、蕭爾、勞拉爾、拉辛與鮑德溫等大物也來勢洶洶，就看最後會是誰能在眾多好手中脫穎而出了。