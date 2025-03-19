打擊爛掉後想轉型投手三振打者 賈羅有條件但困難重重

過去提及賈羅（Joey Gallo）這位球員，第一個想到的是他的長打火力，如今進入生涯中後期，他在打擊方面表現掙扎，即使以浪人輾轉四方也到盡頭，賈羅意外投出震撼彈要轉型為投手，期待能靠苦練成為「二刀流」，不過事情真有那麼簡單嗎？想踩上大聯盟的投手丘要跨過的門檻很高。

回顧賈羅的職業生涯打擊率僅1成94，上季華盛頓國民隊260個打席僅打出.161/.277/.336（76 wRC+）的成績，缺乏穩定擊球的問題被廣泛認知。現年31歲的他，想在MLB繼續打滾很困難，衰退已經不是這一兩年而已。不過，他個人倒是頗為樂觀，既然無法解決打擊困境，乾脆就倒戈成為三振打者的投手。上周日，他獲得芝加哥白襪隊釋出通知後，就在個人社群X帳號發布消息要上投手丘，這是罕見且出乎意料的決定，雖不是聯盟第一人，但歷來成功案例少之又少。從許多方面來看，這似乎是賈羅生涯的最低點，在2024年球季打擊數據進一步下滑，在自由市場難以找到歸宿。

賈羅生涯最高峰是在遊騎兵，曾2度入選明星賽還拿了2座金手套，有過2個40轟球季。 路透

賈羅的生涯高峰是效力德州遊騎兵隊，七年兩次入選全明星（2019年和2021年）。2021年後已轉戰四支不同球隊，打擊率屢探新低而三振率居高不下，偶而為之的長打不足以穩固個人地位，他早已經不是全明星。即便如此，他的極端表現仍締造一些紀錄，包括成為大聯盟史上生涯打擊率低於2成、打席最多的一人，亦是唯一生涯打席數超過2000次、生涯打擊率低於2成、上壘率超過3成的球員。他也是聯盟史上，唯一生涯全壘打破200支，但一壘安打少於250支的球員。在生涯打席至少1500次的球員中，賈羅生涯三振率38% 史上最高。排第二的是左投手格羅夫（Lefty Grove）。賈羅生涯打席共3403次，只有七人生涯打席數達到這水平而三振率超過29%，他就是其中一人。

《紐約郵報》的記者海曼(Jon Heyman)報導稱，事件經過其實是賈羅主動向白襪隊請求釋出，目的是尋找一支願意讓他轉任投手的球隊，至於是否真有球隊對其投球能耐有興趣，目前還有待觀察。論及投球經驗，這位以長打著稱的野手並非沒有，但那是很久之前的事，據 Baseball Reference 的資料，他至今在MLB曾擔任過一壘手、三壘手、外野手和指定打擊，並沒面對過大聯盟打者。

早在高中校隊時，賈羅就是二刀流，一方面上場投球，另一方面駐守三壘防線，被遊騎兵隊選進來後培養成外野手，並打出一番成就。截圖自FOX Sports: MLB官方X

然而，像許多現役的球員一樣，賈羅學生時代的確擔任過投手。那是在 2012 年選秀會第一輪被選之前，拉斯維加斯的Bishop Gorman高中校隊裡，賈羅是登錄為投手和三壘手，球速最快達到95英里，能投犀利的變化球。四年（美國高中學制）的投手數據是21場出賽、累積局數58.2，拿下4勝4敗、防禦率2.62，還有78次三振，曾繳出過一場無安打比賽。多數人僅記得賈羅的長打出類拔萃，但初出茅廬階段是二刀流，最終是遊騎兵隊選擇將其轉外野手發展。即便如此，仍無法掩蓋他令人驚訝的身體條件和天賦，身高6呎5吋、體重250磅肌肉發達，賈羅的臂力在聯盟為前段班，從外野傳出最強勁的一球速度達99.3英里。當然，這不代表他能轉換投球表現以應付高層級的賽事。

簡森是近年最知名的棄打從投案例，曾以捕手身分幫荷蘭打經典賽，但小聯盟時期就完成切換。 路透

賈羅並不是唯一從打者轉為投手的案例，但很少有球員在生涯中後期做轉型。多數情況，是早在小聯盟完成切換而晉升者，譬如狄葛隆（Jacob deGrom）、簡森（Kenley Jansen）以及杜利托（Sean Doolittle）等，甚至從台灣旅美的林哲瑄，因在3A兩次臨時登板救援表現佳，只靠上半身投球就飆出95英哩球速，面對5名打者，投11球中有7球是好球，沒有被擊出安打，還送出1次三振跌破球探眼鏡，被遊騎兵隊簽下轉型，可惜過程並不順利，在新人聯盟14場出賽，共投12.1局被敲出12支安打，雖然投出14個三振和3個四壞球，但總共掉8分，防禦率是偏高的5.84，2015年1月遭到釋出。

葛斯今年春訓效力大都會隊，出賽6場投了6局被打4安只失1分，拿下1個中繼點，防禦率僅1.50，就看有無機會擠進開季名單。 法新社

在當今的棒球環境中，找到以野手身份先上大聯盟、日後轉型投手的不容易。葛斯（Anthony Gose）可能唯一近例。他在2008年被費城人隊選中，隨後在多倫多藍鳥隊和底特律老虎隊的體系以野手發展，之後是轉型為投手。在2017年被下放小聯盟後，葛斯一直都擔任投手，去年還有3場出賽紀錄，今年春訓則來到大都會，出賽6場防禦率僅1.50，還在為拚盡開季名單努力。

羅溫（Adam Loewen）是另一在投手、野手間切換者，在 2006到08年間曾為巴爾的摩金鶯隊投球，隨後在小聯盟擔任野手後又重返投球，並在2015年再登上大聯盟。從眾多例子觀之，能否轉換端視個人，也許賈羅的確有這條件，也許當年遊騎兵務將他放到外野培養，但不容否認地兩屆全明星是肯定，而今想探索投手的可能性，31歲的年紀可以嘗試。