中職／林哲瑄只剩上壘率與守備 但悍將外野小將仍難接班

新的球季中華職棒的官辦熱身賽正式展開，各隊一方面驗收春訓的結果，一方面則需要調整最佳陣容。不過有些球隊，對於先發人選還在猶豫，其中最受矚目的莫過於富邦悍將，以往他們休賽季總是搶盡風頭，然而這次無論自由市場及洋將的補強都十分不順，讓人十分好奇他們會排出怎樣的打序。

最多討論的莫過於外野手的安排，統一人手眾多，可以把蘇智傑擠到內野；樂天及中信主將被挖角，依舊老神在在不怕沒人；味全一口氣進補陳子豪、朱育賢，戰力已大幅提升；台鋼雖傷了陳文杰，但已找好替補的人選，似乎不用太過擔心。然而富邦目前僅確定申皓瑋，王正棠則銷聲匿跡中，先發陣容還在諸多嘗試。

高國輝、林哲瑄與陳品捷（由左至右）曾是悍將的不動外野，但高國輝已退休，陳品捷則轉戰味全，只剩林哲瑄還站在外野草皮上。 聯合報系資料照

2017年富邦悍將接手時，外野擁有胡金龍、高國輝及林哲瑄的豪華陣容，是最無須擔憂的一環。因此選秀時，主要針對內野及投手補強，未刻意著墨外野。富邦參加的8次選秀會，除了找來江少慶、張育成等大咖旅外球員外，在前三輪選秀中，搶下眾多邊角的內野手，包含王苡丞、董子恩、王念好等潛力新秀。不過投手方面，則多是失敗的投資，包含羅國華、陳品學、朱益生、林聖榮等。至於目前缺乏人手的外野手則只有陳真，其他都是四輪以後才開始物色，另外王正棠、陳品捷雖可內可外，但當時都是以內野手入選。

申皓瑋已是悍將近年培養出最好的外野手，但和其他隊相比仍差了一截。 聯合報系資料照

沒有即戰力或潛力新秀的加持下，外野旅外三星陣容瓦解後，悍將就一直無法排出強力的先發名單。除了培養多年的申皓瑋外，其他就需要靠這些中後段選秀順位的小將。不過除非有見解獨到的球探報告，或是需要些運氣，否則多是需要經過磨練，不是即戰力球員。為了彌補戰力空缺，富邦這幾年還從戰力外找來陽耀勳補強，不然就是內野手支援或改練，如葉竹軒、于森旭、陳品捷、張洺瑀、王正棠等。

歷經丘昌榮及陳金鋒兩任總教練開始多方嘗試，從農場開始培養新秀，可惜一度被視為有能力的林奕豪及廖柏勳，等不及花開之時，決定任意引退。而這兩年嘗試的外野小將則包含陳真、蔡佳諺、周佳樂、孔念恩等。從去年的成績來看他們陳真及蔡佳諺的攻擊表現比申皓瑋還好，OPS+都是優於平均值100，但揮空率及被三振率偏高，而且守備需要加強，成為大將還有一段路。

陳真（圖）打擊能力不俗，但外野守備太差是他無法站穩一軍的原因。 圖／富邦悍將提供

最多人討論的則是外野旅外三星中，唯一仍在打拼的林哲瑄，他自打擊年結束後，加上受傷影響，打擊表現每況愈下，已不復當年勇。不過雖然打擊成績不理想，但可以發現他的上壘率、被三振率、揮空率及守備率的表現，都優於這些小將們。也就是說雖然他打得不好，但他不會亂揮棒，而且更很會上壘，用另外一種方式幫助打線，加上他在二軍調整的不錯，以及守備經驗及判斷能力，讓他依舊是被納入先發考量的人選。

悍將去年外野手共有10人有出賽紀錄，但沒有一人有特別突出的打擊數據。 Tzuyi製表

當然，要培養小將們，一定要給予足夠的上場機會，因此教練團在陣容安排時，還是要適時讓他們練練身手。不用每個人上去都期待一棒擊沉，先從基本的打的到球及提升上壘率做起，加上守備的判斷要更確實。若年輕球員都能打好基本功，或許悍將遊俠就可以慢慢交棒了。