雷霆對陣東區球隊24勝1敗超狂 若衝出西區如同封王在望

西區龍頭雷霆隊上周在客場擊敗塞爾蒂克後，正式確定提前晉級季後賽，且例行賽至今他們對陣東區球隊的戰績來到驚人的24勝1敗，彷彿是王者般壓倒性的存在！若雷霆季後賽順利從西區出線，無論面對東部哪支強隊，都將處於絕對的心理優勢，而那唯一敗仗，就是輸給目前居全聯盟第一的克里夫蘭騎士。

雙方曾在一月交手兩場，勝負各一。雷霆首先在客場以7分之差敗給騎士，一周後回到主場，雷霆找出應對之道快意復仇，以20分之差大勝騎士。至於雷霆對上東區第二的塞爾蒂克迄今則是兩戰全勝，平均勝分達9.5分。雷霆面對騎士(場均16.1顆三分球)、塞爾蒂克(場均17.9顆三分球)聯盟前兩大火力凶猛的三分部隊，仍憑藉傲視聯盟的防守效率反制對手。

事實上雷霆本季的防守可說是歷史級別的存在，二月份場均得失分差一度達到+13.5分寫下史上新高，目前+12.5分則是繼1995-1996年公牛之後的歷史第二，至於排名第二的是騎士的+10.9分，向來以鐵血防守著稱的綠衫軍則以+8.4分排第三，第四名灰熊驟降到5.9分，前三名的雷霆、騎士與塞爾蒂克也正好是目前奪冠呼聲最高的三隊。雷霆單場得分119.6分排名聯盟第四，三分球場均14.2顆名列第七名，最可怕的是他們擁有聯盟最少的失誤(11.1次)、聯盟最多的抄截(10.5次)，外圍的侵略式防守與團隊輪轉協防極快，常常迫使對手在傳球、溝通出現失誤後，得以快速反擊得手。

雷霆(白衣)對上綠衫軍的策略就是維持一貫的團隊防守體系，給予更多的身體對抗。 路透

霆近日對決塞爾蒂克一戰為例，衛冕軍的攻擊大量仰賴三分外線，當他們手感瘋起來無人能擋，陣中泰托姆(Jayson Tatum)、懷特(Derrick White)、普里查德(Payton Pritchard)、豪瑟(Sam Hauser)本季還寫下史上唯一單季有四人至少飆進9顆三分球的紀錄。綠衫軍上季就是靠爆量三分球哲學奪冠，讓他們這季更加猖獗，場均出手高達48次與命中17.9球，都是聯盟第一。然而，此戰即使綠衫軍首節就狂飆9顆三分球還是無法將比分拉開，因為雷霆對上綠衫軍的策略就是維持一貫的團隊防守體系，給予更多的身體對抗，讓對手在出手選擇的舒適度與尋找空檔變得相對困難。

塞爾蒂克這一戰對雷霆雖然狂飆20顆三分球，但是足足出手了63次，命中率與投籃選擇其實並不理想。當雷霆外圍防守有多特(Luguentz Dort)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、華勒斯(Cason Wallace)等一票補防意識出色的快手，內線中樞又有封蓋能力頂級的霍姆葛倫(Chet Holmgren)與移動能力優異的哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)坐鎮，塞爾蒂克除了將進攻圈拉大、試圖尋找投籃與單打空間外，並沒有太多方法能破解，甚至連強勢攻擊內線的嘗試都降低了。當家一哥泰托姆全場33分但只獲得五次罰球機會，布朗更是打了38分鐘6犯離場還只有10分進帳，完全沒有罰球機會。

反觀雷霆趁著波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)不在，前仆後繼地朝籃框進攻，全場獲得35次罰機會，亞歷山大就包辦11次，替補群也合力貢獻11罰；遠勝塞爾蒂克全隊僅12次，這就是企圖心與侵略性很大的落差。此外雷霆的用兵哲學也是一絕，全隊有8人出賽時間在20分鐘以上，均衡的調度讓他們保有決勝節的體能與專注度。可怕的是，這可是雷霆在缺少二當家威廉斯(Jalen Williams)的情況下仍打出好球，末節一波15比4的攻勢打得塞爾蒂克反應不及，也就此奠定勝基。

事實上此戰對雷霆意義重大，代表他們對上東區前兩大強隊都能找到應對之道，也是他們想奪冠的前哨站與煉金石。當家球星亞歷山大賽後就提到，擊敗衛冕軍提升了他們的信心，全隊能夠更堅定地朝總冠軍目標邁進。

本季在雷霆總教練戴格諾帶領下，已在例行賽證明了他們劍指總冠軍的企圖心與堅強戰力。 路透

本季的雷霆已經在例行賽證明了他們劍指總冠軍的企圖心與堅強戰力，他們經過這幾年磨合球風已成熟，許多攻守回合都是合理且出色的團隊搭配。但是這批年輕的小將們尚未在季後賽證明過自己，也不免有各隊並不害怕雷霆，不看好他們在季後賽依舊能大殺四方的聲音傳出。

雷霆去年季後賽止步第二輪，依本季的氣勢劍指西區冠軍賽只是低標，今年在亞歷山大MVP年的帶領下，非常有希望開創球隊新的高度。我期待亞歷山大除了囊括個人獎項外，也能率領球隊完成杜蘭特(Kevin Durant)當年在雷霆未能完成的奪冠美夢。