日職／面試已連過三關 才木浩人旅美是否順利就看經典賽

美國大聯盟(MLB)海外戰將於18日晚間6點10分在東京巨蛋開打，由道奇對上小熊的首場比賽先發投手分別是山本由伸及今永昇太，第二場賽事道奇則續由日本投手佐佐木朗希先發，賽事在數月前開賣時已造成瘋搶；正式賽前道奇及小熊也同樣在東京巨蛋各與巨人及阪神進行了熱身賽，有幾名已經引起大聯盟球隊關注的日本球星也有出賽。

阪神在兩天面對小熊及道奇的比賽分別派出門別啓人及才木浩人先發，今年才20歲的門別是22年阪神的第2指名，前兩季只在一軍出賽7場，上季5場比賽中有2場先發，雖然都吞下敗戰，但總算是在勝敗救援部分留下紀錄；今年季前狀況不錯，在春訓開始的實戰中已15局未失分，幾乎確定進入開季先發輪值，也可能在3月底的開幕戰系列中擔任先發，因此被派出來對小熊並不令人意外，意外地是他面對這些大聯盟打者竟投了5局的完全比賽，15上15下，還有2次三振，終場阪神以3比0完封小熊。

佐藤輝明在對道奇的熱身賽中打出一支三分砲。路透

第二場比賽由台灣球迷較熟悉的才木先發，才木在去年12強時曾代表日本隊來台比賽，先發2場拿下1勝，防禦率僅有1.69，是表現最優異的先發投手，他是16年阪神的第3指名，18年就出賽22場，有6勝10敗的成績，但20年11月動了右肘的TJ手術，改簽育成約，休養整整一年，22年7月才在一軍復出，動完手術反而勇，該年他出賽9場，拿到4勝1敗，防禦率僅有1.53，接下來的兩季都在顛峰狀態，23年出賽19場，8勝5敗1.82防禦率；去年更投出生涯代表作，25場先發13勝3敗，防禦率維持在1.83，還有137次三振，雖未獲得個人獎項，但勝投、防禦率、勝率及三振這4項數據都是央聯前3名。

這場比賽才木同樣投5局，只比門別多投了1人次，被打出1支安打及1次保送，速球及指叉球、滑球等交互搭配更讓對手吞下7次三振，終場阪神再以3比0獲勝；比起投手，打者方面就只有對道奇一役打出3分砲的佐藤輝明表現較令人印象深刻，這一投一打賽後都獲得道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的稱讚。

才木浩人在面對道奇的熱身賽中表現優異。路透

阪神過去共有6名日本球員挑戰大聯盟，包括00年及05年季後行使海外自由球員權利(FA)，分別去大都會及運動家的新庄剛志及藪恵壹、07年採用入札制度去洋基的井川慶、13年行使FA去小熊的藤川球兒，藤川也是今年阪神新上任的監督，相信他在對上小熊的比賽中一定有更特別的感受，近兩年則是藤浪晉太郎及去年季後才去美國的青柳晃洋。

摒除掉剛去的青柳，其餘5人在大聯盟的表現並不算好，最佳的是現任火腿監督新庄，他3年共出賽了303場，有20轟及100分打點，最令人失望的是井川，當年挾著連續5季10勝以上，還曾單季20勝的成績，以虎軍王牌投手身份挑戰美國，沒想到首年就遇挫，赴美5年僅有前2年上過大聯盟，出賽16場，只有2勝4敗6.66防禦率的紀錄，另外藤浪雖然成績也不佳，但以他在日職時的表現來看，有這種成績並不意外，而青柳，今年要先上得了大聯盟再說。

井川慶是阪神旅美球員中最令人失望的。阪神臉書官方粉專

日職近年來刮起前往美國挑戰的旋風，且至今未歇，才木近兩年在日職的優異成績勢必已引起大聯盟球探們的注意，12強的好表現也有加分，這次成功封鎖住世界冠軍道奇5局，雖只是熱身賽，但對手可也是包含大谷翔平在內的大聯盟打者，如果能入選明年的經典賽，對決更多世界好手，那未來追隨前輩腳步前進大聯盟之路會更加光明。