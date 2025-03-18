解放角色球員潛能 湖人防守瑞迪克展示什麼叫「用人教科書」

把球星用好是本事，把角色球員用好，充分挖掘功能性球員最大潛能是真本事！

湖人教練瑞迪克在107：96擊敗太陽的比賽，展現他敢於用人，有效挖掘功能性角色球員執教能力，中止湖人最近4連敗，同時把湖人防守強度、陣容深度和輪換戰力拉高至少一檔。

擁有杜蘭特、布克、比爾三巨頭的太陽，被湖人糾纏式防守層層困住，太陽投籃命中率3成93，三分球41投9中三分命中率只有2成2，都遠低於賽季水平，湖人打出精英防守表現再一次證明瑞迪克執教能力。

用好角色球員，挖掘最大潛能，打出精英防守，在傷兵殘陣中不斷創造贏球DNA，瑞迪克今年球季已經不只一次神奇調度用人，讓看球評球的人都眼睛一亮。

湖人古德溫(30號)，靠的不是數據和得分，而是防守並為團隊注入無比能量。 路透

為什麼用低薪後衛古德溫先發？古德溫四年NBA生涯都是浪人，甚至連一分基本保障合約都沒有。對太陽一戰古德溫先發上場28分鐘，5投1中只得2分。

瑞迪克說，「這跟我們之前用瑞迪許、克里斯提先發想法是一樣的，他們可以為球隊帶來能量和出色防守，並且提供板凳更多進攻選擇和輪換，球隊需要他們做出貢獻打出信心，古德溫很好完成防守任務，有效執行防守對位任務，他是球隊贏球不可或缺的環結。」

用好古德溫，靠的不是數據和得分，而是防守並為團隊注入無比能量，瑞迪克展現執教用人智慧，化解湖人連敗和傷兵滿營危機。

傷停四場，湖人吞下4連敗的中鋒海斯，終於在對太陽一戰傷癒歸隊先發上場。

湖人海斯(11號)不斷殺傷對手禁區，最近9場出賽，湖人全勝。 路透通訊社

海斯10投8中攻下19分+6籃板，不斷殺傷太陽禁區，這是海斯三月分第二場單場攻下19分比賽，海斯最近9場出賽，湖人全勝。

海斯三月分出賽四場場均13分+7籃板，打出生涯最穩定高效狀況。瑞迪克把這名底薪長人潛能用到最好，成為湖人贏球武器之一。

當所有人對湖人後衛文森失去信心時，只有瑞迪克堅持用他。

湖人文森是最可靠防守悍將，他出色的防守、三分球和投籃都能成為團隊戰力基石。 美聯社

「教練相信我可以執行任何防守、換防、追防任務，隊友也相信我的能力，這就是我在湖人打球動力，我知道打無球非常困難，但這就是我在湖人必須接受的考驗，我對自己充滿信心」文森娓娓說出他在湖人生涯第二季感觸，沒有球權，認真拚防守，把空檔投進。

只用半個賽季，堅持用文森擺在主要輪換的瑞迪克也讓所有人相信，文森是最可靠防守悍將，他出色的防守、三分球和投籃都能成為湖人團隊戰力基石。

至於用好湖人前鋒范德比爾特和史密斯兩名精英防守3D，那就不是什麼難事，如果你常看湖人比賽，范德比爾特和史密斯防守能力和無限換防功能，都能入選年度最佳防守球隊。

瑞迪克看人精準，用人精確，他總是能給角色球員最大信心，讓他們在有限上場空間和時間裡為湖人攻防戰力做出貢獻，展現完美功能、

詹姆斯和八村壘都不能出賽下，藉由唐西奇(77號)帶領一票角色球員繼續贏球前進。 路透

湖人傷病滿營只能靠防守贏球，在詹姆斯和八村壘都不能出賽情況下，兩名核心後衛唐西奇、里夫斯完美合體，帶領一票角色球員繼續贏球前進，你可以誇獎唐西奇是超級巨星，無所不能，也可以稱讚里夫斯是萬能膠水，即插即用效率百分百。

但我會把功勞更多放在瑞迪克身上，是他解放所有角色球員潛能，把湖人帶上新高度。