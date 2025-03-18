在國聯西區霸權道奇下夾縫求存 巨人春訓卻大殺四方令人期待

大聯盟春訓進入後段，各隊陣容均已就緒，準備拚戰2025年球季。國聯西區各隊現均於亞利桑那州集訓打熱身賽，不納入例行賽戰績均以調整為主，放眼各隊表現雖不具指標意義，但仍可看出些許端倪，譬如在競爭激烈的國聯西區夾縫求存，舊金山巨人隊似乎釋放訊息，今年我們的陣容不容小覷。

巨人隊2024年的戰績是80勝82敗，勝率低於五成於國聯西區屬末段班。除了高層人事地震迎來波西（Buster Bosey）主掌大權，新加入球員有游擊手亞當梅斯（Willy Adames）、塞揚資深投手韋蘭德（Justin Verlander），以及捕手哈夫（Sam Huff）。此外，還有多人離隊包括投奔洛杉磯道奇隊的史奈爾（Blake Snell）、羅傑斯（Taylor Rogers）、沃倫（Austin Warren）等。

出乎意料地，波西並沒大動作變更陣容，他的補強頗為精準。上周三，巨人隊的主力球員在熱身賽對上克里夫蘭守護者隊的先發陣容，最終是以11比2大勝，這表現讓人士氣大振，更重要是其於所屬的「仙人掌聯盟」摘下13勝3敗3平戰績，這段時間取得八連勝，雖說熱身賽僅止於參考，但媒體已經臆測今年的巨人非同凡響，總教練梅爾文（Bob Melvin）說：「這種氣勢，是具有感染力的，感覺我們做了很多正確的事情。」值得注意的是，巨人隊在打擊方面表現出色，而這正是去年弱點，上周三的比賽打線撕裂守護者隊，九名先發有八名至少貢獻一分打點，除了哈夫開轟外，其餘均靠連續安打推進壘包得分。

新任的總管波西並未大刀破斧推翻過往陣容，而是以精準補強延攬了幾名好手，針對性打造巨人軍陣容，以期在國聯西區殺出重圍。 路透

截至上周四，巨人隊的團隊打擊率為2成85，僅次於芝加哥小熊隊的3成05，OPS為.856，同樣僅次於小熊隊的.862。在得點圈有人下OPS為.837，與上一季相比判若兩人。梅爾文說：「在進攻端，我們達到了預期水平，也就是像一支季後賽球隊，整體數據從防禦率到得分差，再到我們打擊的表現，到目前為止非常好。這春訓對我們非常順利，每個人都對此感到興奮。」

防守端上，教練團要求投手群積極攻擊好球區的策略見效，19場比賽巨人隊的保送數是聯盟最少，44次保送比第二好的紐約洋基隊少15次。因此，他們的WHIP（每局被上壘率）以1.17領先所有球隊，防禦率3.48僅次於紐約大都會隊。攻擊好球區，變成了投手競賽，前一場比賽好球率最高者可獲星巴克禮卡或一盒高爾夫球，並且童年搞笑照片會在球場的休息室電視播放表揚。全隊最資深的韋蘭德（Justin Verlander），在上周三清晨看到自己的高中棒球照片在電視播放，笑翻了一堆人。另一明顯例子，上周三先發投手貝克（Tristan Beck）登板，面對九人有七人搶到第一球好球，所投出的41球有30球是好球。傷癒復出的他說：「這次春訓的重點，就是不斷投好球、挑戰打者、讓對方面對壓力來攻擊，這是非常重要的！這是每天的重點。」

他進一步解釋：「看看這次春訓的幾場失利，都是因為投手沒投出足夠的好球，每次被我保送的跑者，最終都會順利得分。所以，不僅是投好球，而是相信自己的實力，這是全隊追求的心態，到目前為止，一切進展順利。」盧切西（Joey Lucchesi）是陣中少數的左投，他的速球在春訓開始僅為80多英里，現在平均達到91英里，他正將指叉球融入投球組合，並在春訓有五場無失分，梅爾文說這是一大收穫：「很有趣！訓練營初期他球速不出色，但現有所提升，多了對付左右打者的武器。」

巨人打線以亞當梅斯為首，他上季在密爾瓦基釀酒人的打擊率為2成51，外帶32支全壘打、112分打點，勢必為攻擊核心。 路透

究竟巨人隊能否延續滾燙至例行賽開打，3月27日對辛辛那提紅人隊起就是考驗。目前磨合的陣容以亞當梅斯為首，他上一季在密爾瓦基釀酒人隊的打擊率為2成51，外帶32支全壘打、112分打點，OPS .794，勢必為攻擊核心。其次是三壘手查普曼（Matt Chapman），個人打擊率2成47、27支全壘打、78分打點，OPS .790，除了棒子他還有金手套可依賴。從韓國來的外野手李政厚，上季受傷前的打擊率2成62、2支全壘打、8分打點，他今年必須要超過上場37場，來證明巨人隊的投資眼光。另外，拉莫斯（Heliot Ramos）打擊率2成69、22支全壘打、72分打點和OPS .792，以及菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）的打擊率2成80、15支全壘打、34分打點，以及OPS .831都將視為主力。

先發部份，韋伯（Logan Webb） 初期將是王牌，上一季13勝10敗、防禦率3.47，還吃下聯盟最多的204.2局，二號將是老將韋蘭德，上一季在休士頓太空人受傷病摧殘，僅有5勝6敗、防禦率5.48表現，再來是左投手瑞伊（Robbie Ray），上一季3勝2敗、防禦率4.70。再來是希克斯（Jordan Hicks）4勝7敗、防禦率4.10、哈里森（Kyle Harrison）7勝7敗、防禦率4.56），或者是伯德松（Hayden Birdsong）5勝6敗、防禦率4.75，都將在必要時補上輪值。

在牛棚待命的投手，開幕戰的名單包括：右投沃克（Ryan Walker）10勝4敗、防禦率1.91，上一季有10次救援成功，再來是羅傑斯（Tyler Rogers）3勝4敗、防禦率2.82，1次救援成功，米勒（Erik Miller）4勝5敗、防禦率3.88、多瓦爾（Camilo Doval）5勝3敗、防禦率4.88、23次救援成功，以及路普（Landen Roupp）1勝2敗、防禦率3.58。

巨人隊選擇相信42歲的韋蘭德東山再起，價碼不高但這一年可讓他證明自己。 美聯社

巨人隊已經連續三個球季勝率未能破五成，迫使高層走馬換將，將昔日明星捕手波西找回來任職高層，而他主導後並未推翻前任的建軍架構，第一筆是亞當梅斯的籠絡。以其判斷，這將可有效彌補打線的不穩定，所以一口氣端上7年1.82億美元大約，再來是選擇相信42歲的韋蘭德東山再起，價碼不高但這一年可讓他證明自己。另一變數是韓國球星李政厚，波西同樣相信他的肩傷完全康復，如此一來搭配深厚的牛棚、耐用的韋伯領銜先發，以及亞當梅斯、查普曼、菲茨杰拉德和韋德（Lamonte Wade Jr.）的內野防線，這可能不足以與道奇隊拚輸贏，但巨人隊在春訓的成績顯示，至少能拚到國聯外卡的行列。