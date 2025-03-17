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日職／橫濱DeNA想要真冠軍 賭上包爾強勢回歸

聯合新聞網／ Hiyan
去年日本職棒日本一橫濱DeNA海灣之星，本賽季找回前大聯盟投手包爾。橫濱海灣之星官網
去年日本職棒日本一橫濱DeNA海灣之星，本賽季找回前大聯盟投手包爾。橫濱海灣之星官網

去年日本職棒日本一優勝球隊橫濱DeNA海灣之星，今年來勢洶洶，最大的補強要算是34歲的前塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）回歸球隊。

橫濱去年拿下隊史自從1998年之後、相隔26年的日本一優勝，不過美其名是「下剋上」，實際上他們在中央聯盟的排名不過是第三名，與冠軍巨人隊的差距高達8場，純度有些打折扣，因此今年想要拿一座貨真價實的優勝，橫濱展現了極大的決心。

去年橫濱的投手戰力並不算有優勢，團隊投手防禦率3.08在央聯排名倒數第二，只比墊底的養樂多隊3.64好，與第一的巨人隊2.49、第二的阪神2.50，都有一段差距。單以先發投手做比較，橫濱DeNA的3.23也與第一巨人隊的2.60、第二阪神的2.62來得遜色，今年要想拉下巨、阪雙強，投手戰力的補強便成了當務之急。

在包爾加入之後，橫濱的先發投手群以去年13勝的本土王牌東克樹（13勝4敗、防禦率2.16）為首，加上傑克森（Andre Jackson；8勝7敗、防禦率2.90）、凱伊（Anthony Kay；6勝9敗、防禦率3.42）兩名洋投，先發輪值的四大先發已經確定。另外再由石田健大、大貫晋一、平良拳太郎等具有實績的投手，以及2021年選秀第一指名的小園健太、去年前兩指名的竹田祐投手（履正社-明治大-三菱重工West）等年輕投手去爭取。

包爾2023年在橫濱的戰績是10勝4敗、防禦率2.76，去年在墨西哥聯盟則是出賽14場10勝0敗、防禦率2.48，證明威力不減，對於先發戰力絕對是大補丸。右投傑克森去年在總冠軍賽拿下優秀球員賞；東克樹這兩年拿下29勝，已經是中央聯盟首屈一指的強力左投。等於今年橫濱有東克樹、包爾、傑克森3名10勝等級的先發投手，是屬於可以計算內的戰力，整體實力的確升級不少。

搭配上橫濱DeNA擁有中央聯盟最強的攻擊力，去年團隊打擊率0.256、總得分522皆高居第一，101支全壘打排第二，在打線變動不大的情況下，新球季仍將大有可為。

強投包爾的強勢回歸無疑是橫濱的重要拼圖，他對於團隊爭冠的士氣固然有很大提升，不過別忘了他也是出了名的火爆浪子，這部分要如何整合考驗橫濱的教練團。好消息是包爾2023年效力當時的監督也是三浦大輔，彼此之間有一定程度熟悉，因此將有助於彼此間的溝通

包爾一度離開日職，於去年效命墨西哥聯盟。 美聯社
包爾一度離開日職，於去年效命墨西哥聯盟。 美聯社

三浦大輔25年選手生涯從前身大洋時代起都一路待在橫濱，生涯累積172勝，加上取得FA資格仍未離隊，因此在橫濱球迷心目中地位甚高。去年三浦率隊一舉奪下日本一之後更是聲望大漲，加上2021年起帶兵之後除了第一年墊底，最近3年球季都是A級，今年如果能夠再更上一層樓，帶領球隊拿下1998年之後、相隔27年的中央聯盟優勝，更將成為橫濱的大英雄。

團隊 教練 日本 日職 棒球專欄 溝通

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