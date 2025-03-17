中職／古林出走缺少獨當一面土投 6隊28名先發洋投潮來勢更洶

中華職棒36年球季即將開打，6隊洋將大致底定，全聯盟總計30名洋將，除了台鋼雄鷹使用唯一洋砲魔鷹，以及富邦悍將富藍戈為後援投手，其他28名洋投定位都是先發投手，可以預見的是，今年球季中職仍舊是先發洋投決勝負。

去年中職一軍重回6隊規模，例行賽總計360場，其中先發洋投有405人次，佔全聯盟56%的比重，先發本土投手則有315人次，其中，中信兄弟先發洋投多達83人次最多，樂天桃猿80人次居次，台鋼雄鷹51人次最少。

去年台鋼雄鷹首度登上一軍舞台，總教練洪一中表明，由於是新球隊，所以會多給本土投手機會，假如真的要很拚，以戰績為導向的話，洋將使用就不會是這個方式。

言下之意，今年台鋼雄鷹先發輪值會使用更高比例的洋投，以目前洋將配置來看也的確是如此，扣除洋砲魔鷹，其他5名洋投石萬金、後勁、艾速特、吉田一將、小野寺賢人，初期定位清一色都是先發投手，本季超過半數場次應該都會看到洋投先發的身影。

中信兄弟今年延攬前統一獅王牌勝騎士(圖)，前富邦悍將王牌羅戈，加上原本手中的王牌德保拉，一口氣手握3張ACE。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟就更不用說了，今年延攬前統一獅王牌勝騎士，前富邦悍將王牌羅戈，加上原本手中的王牌德保拉，一口氣手握3張ACE，加上去年表現不俗的克迪，還有近年都在大聯盟和3A打滾的新洋投黃博多，中信兄弟這5名洋投，放在其他球隊都有前兩號先發輪值的能耐，洋投戰力空前強大。

去年下半季中中信兄弟60場例行賽，洋投就包辦44場，比例超過7場，當時日籍總教練平野惠一無奈地說，「先發輪值土還是要仰賴老將鄭凱文，這是非常大的問題。」球隊極度依賴先發洋投，平野惠一坦言，「非常煩惱！」

今年鄭凱文又年長一歲，鄭浩均何時能傷癒復出還是未知數，徐基麟受傷長期缺陣，余謙一直都沒有投出成績，可以預見的是，本季中信兄弟還是會非常倚重先發洋投，使用比例甚至會比去年還高。

樂天桃猿去年先發洋投使用，飆到聯盟次高的80人次，圖為上季奪下13勝的魔神樂。聯合報系資料照

前年樂天桃猿先發洋投只使用60人次，去年飆到聯盟次高的80人次，今年季前備妥4名洋投為全聯盟最少，不過戰力十足，威能帝和魔神樂就不用說了，新洋投波賽樂這幾年在大聯盟與韓國職棒打滾，去年多半待在3A，另一名新洋投霸鉧德去年還上過大聯盟，也是世界12強賽波多黎各國手，兩人投球都具一定水準，樂天桃猿先發輪值只有黃子鵬1名土投比較穩定，本季仍要靠先發洋投打天下。

統一獅本土王牌古林睿煬轉戰日本職棒火腿隊，勝騎士改投中信兄弟，先發輪值重組，季前就找齊5名先發洋投，包括布雷克、梅賽斯、蒙德茲、飛力獅、衛蘭德，就是希望能鞏固先發輪值戰力，放眼望去，統一獅能扛先發的本土投手，只剩郭俊麟、胡智爲、林詔恩，並沒有獨當一面的先發土投，先發洋投使用比例絕對會高於上一季。

今年味全龍牛棚大將銳歐改投富邦悍將，不過「本土洋將」伍鐸能取代銳歐的角色，季前備妥5名洋投都是先發，扣除徐若熙和王維中，先發輪值的土投空間並不多，而銳歐到了富邦悍將轉任先發，加上魔力藍和力亞士，先發3洋投都是左投，只是富邦悍將牛棚因岳少華、王尉永受傷缺陣，必須仰賴富藍戈壓陣，先發輪值只能擺2名洋投，今年富邦悍將先發洋投使用比例有可能是全聯盟最少。

面對新賽季滿是先發洋投浪潮，徐若熙出賽空間是否會遭到壓縮？聯合報系資料照

中職球隊靠先發洋投打天下、得天下早已不是秘密，今年在古林睿煬出走，台鋼雄鷹要拚戰績的狀況下，全聯盟先發洋投使用比例絕對會再堆高，意味本土投手先發機會變少，戰績和養成之間難取得平衡，老話一句，若要出頭天，土投當自強。