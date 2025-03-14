「就是剋你！」5連殺三甲球隊金塊 灰狼恐打亂西區前6格局

金塊主場95：115輸灰狼，今年例行賽灰狼三勝金塊，加上個賽季季後賽系列，金塊打灰狼已經吞下五連敗。

灰狼上季季後賽第二輪對金塊，七戰四勝系列賽2連勝後3連敗，再輸一場就要被淘汰的灰狼沒有退路，灰狼先在主場拿下G6勝利，G7打客場在上半場一度落後20分情況下大逆轉，98：90淘汰金塊，灰狼意外打進西區決賽。

這場20分逆轉是NBA季後賽史上G7最大逆轉秀。

至少到目前為止，灰狼根本就是金塊「剋星」。

約柯奇面對灰狼打出巨星表現，金塊卻被全場痛揍，讓他賽後直呼，連續敗給同一對手，要好好思考。 路透

「我想贏下每一場比賽，任何一場輸球都會讓我反胃，當你連續被同一個對手擊敗那麼多次，你需要好好思考，搞清楚究竟發生什麼事。」金塊中鋒約柯奇在賽後記者會上說出自己連續五場輸給灰狼的感受。

這場比賽約柯奇依舊打出巨星表現，出賽38分鐘24投13中，攻下34分8籃板4助攻，但金塊卻被灰狼全場痛揍，灰頭土臉。

金塊最多落後26分，約柯奇最重要的三名隊友穆雷、波特、布勞恩全部失常，穆雷15投4中只得12分，波波10投3中攻下10分，布勞恩10投3中得6分，三人合計攻下28分，今年例行賽這三名主力每場聯手貢獻55分。

灰狼隊針對性防守策略成功，戈貝特(左)全力對抗約柯奇。 美國聯合通訊社

灰狼針對性防守戰略成功，防守放衛斯特布魯克、布勞恩、華森三分外線，全面圍堵約柯奇的傳球策應，防守極具侵略性，有效遏止金塊團隊進攻。灰狼進攻利用壓迫防守帶動快速反擊，靈活傳導找到弱邊空檔射手，屢屢破壞金塊防線，三分球40投17中，三分命中率4成25，灰狼前鋒藍道內外兼修砍25分，後衛愛德華滿場飛投進29分，兩人聯手屢屢瓦解金塊追分氣勢。

灰狼取得最近六連勝，六連勝之前灰狼戰績2勝6敗，一度陷入今年球季最低潮。

灰狼戰力失調原因很單純：主力傷兵太多，灰狼教練芬奇只信任八人輪換，一旦有輪換主力傷停，灰狼比賽立馬陷入困境。

灰狼前鋒藍道(右)最近11場出賽，球隊全勝，包括最近這波6連勝。 美聯社

場均18.9分主力前鋒藍道最近11場出賽，灰狼全勝，包括最近這波六連勝，藍道今年缺席14場，少了藍道禁區低位強攻牽制，外線埋伏三分火力，灰狼進攻如失一臂。

板凳最重要替補後衛迪文森佐今年球季傷停19場，迪文森佐三分命中率3成94，可控能投會防，可以防守對位三個位置，防守端無所不在。

芬奇說，「我們需要迪文森佐提供所有贏球能量和戰力，當他不能出賽，球隊防守細節、協防、壓迫都會遇上麻煩，我很開心看到他滿場飛奔，他總能提供球隊需要的贏球元素。」

灰狼中鋒戈貝爾今年缺席10場，主控康利同樣傷停10場。

灰狼眼前最大危機是用人輪換只有八人，少任何一個輪換主力，攻防兩端都會有大麻煩，這已經不是愛德華、藍道三分出手太多，打法太好預測，戈貝爾進攻技能單一，只會吃餅，或是康利老化退化，狀況不如以往這麼表面因素。

灰狼瘞宰金塊，大股東A-Rod(右)也露出滿意的表情。 美聯社

擁有高大鋒線，搭配出色運動能力和防守強度，團隊3成8三分命中率是最重要底氣，還有愛德華、藍道兩名犀利得分進攻殺器，灰狼能連續五殺金塊，上季七戰四勝季後賽系列4：3逆轉淘汰金塊，打得約柯奇丈二金剛摸不清頭緒，灰狼就是西區季後賽最大變數。

38勝29敗西區第七，灰狼已經站在西區前六門口，跟西區第六勇士沒有勝差，只要八人輪換主力都很健康，灰狼會持續打亂西區前六排名。