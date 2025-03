打者小心！大聯盟春訓15大新球種 40歲薛則居然還有新把戲

春訓對投手來說,就是測試新球種的實驗室,有些球種會成功,成為選手武器庫裡的新招數,有些球會失敗,從此被封印。我們來看看大聯盟官網點名的今年春訓出現的15個厲害的新球路,有機會在例行賽出現。

1、海盜隊史肯斯(Paul Skenes)的卡特球。原本史肯斯的100英哩火球和指叉伸卡球就已經夠令人頭痛了,現在這個年輕王牌還多了一顆球路,這顆卡特球在史肯斯春訓的第一場比賽就出現,根據投手分析專家波道斯基(Lance Brozdowski)的觀察,這是一顆91英哩,變化幅度很緊實的卡特球,從打者的反應就可以知道這顆球的威力。

2、老虎隊喬布(Jackson Jobe)的曲球。喬布是全大聯盟排名第五名的潛力股,在投手部門僅次於佐佐木朗希,在去年九月底大聯盟處女秀時,用了四縫線、卡特球、變速球和掃把球四種球路,在春訓時他拿出了第五種球路,這顆83英哩的曲球可怕的是它高達3030rpm的轉速,帶動14英吋的下沉變化和12英吋的水平位移。在2024年只有九位大聯盟投手的曲球平均轉速破3000轉,喬布的曲球問世後,將會直接進入精英群組。

3D tracking -- Jackson Jobe K's 99.4 mph / 2,458 rpm 4-seamer with 20" of induced rise 84.1 mph / 3,107 rpm curveball with 16" of induced drop / 12" of break pic.twitter.com/QdSziJW63J

3、藍鳥隊薛則(Max Scherzer)的伸卡球。40歲的前塞揚獎得主居然還有新把戲!薛則和42歲的韋蘭德都是引領上竄四縫線風潮的大投手,但春訓一開始,薛則就拿出了這顆已經封印七年的伸卡球,根據大聯盟官網,這顆伸卡球平均約90英哩,比起他的四縫線多下墜10英吋,而且會往左打者外角移動18英吋,如果以2024年球季的統計來看,這顆伸卡球的橫向位移可以排進前五名。

New Pitch Alert! ⚾️🎣🚨 Max Scherzer (TOR) debuted a sinker today, so his full repertoire is now SI / FF / FC / SL / CU / CH https://t.co/7xooKmbWbk

4、巨人隊瑞伊(Robbie Ray)的變速球。這位前兩年因傷只投了7場比賽的前塞揚左投,在今年開季前特別去學了變速球,而且他的老師是2024年美聯塞揚獎得主史庫柏(Tarik Skubal)。史庫柏的變速球在2024年所有左投手中貢獻的價值高達第四名,當前塞揚得主向現任得主學習新招時,絕對值得注意。

巨人隊瑞伊前兩年因傷只投了7場比賽的前塞揚左投,在今年開季前特別去學了變速球。擷圖自SFG Network IG

5、大都會隊荷姆斯(Clay Holmes)的變速球。荷姆斯離開洋基終結者一職,轉到紐約另一頭去當先發投手,今年多練就一顆變速球來豐富武器庫,而這顆是今年開始大流行的新種變速球『kick-change』,這顆球在春訓時平均速度是88英哩,有很不錯的垂直下墜,搭配他原本就很犀利的伸卡球和掃把球,聽起來滿不錯的。

6、水手隊米勒(Bryce Miller)的卡特球。米勒本身擁有七彩魔球,卡特球原本就是其中一個,只是比例僅佔2.3%而已。今年春訓米勒試驗了新版的卡特球,舊版的平均92英哩,轉速2552轉,橫移幅度很糟,才0.3英吋;新版的略快一些,接近93英哩,但轉速提升至2714轉,位移進步至3英吋。現在要進步的就是對這顆球路的控制力了。

7、教士隊希斯(Dylan Cease)的變速球。希斯的變速球其實更像小便球,去年整季只用了28顆,均速為69.7英哩,是全大聯盟最慢的一顆球,往往就是偶爾拿來嚇人用的。但春訓時希斯用的變速球更接近傳統版本,雖然比舊版快了13英哩,但仍然和他的四縫線有14英哩的速差,造成揮空效果。他在對戰希格(Corey Seager)時,就曾連丟兩顆變速球,把他三振。

8、天使隊菊池雄星的掃把球。菊池去年下半季靠著四縫線和滑球組合,在太空人東山再起,今年菊池到了天使,再多出一顆掃把球,這顆球比滑球慢了6英吋,但是位移幅度從2英吋增加到16英吋,是拿來面對左打的絕佳武器。春訓時連大谷翔平都對這顆球揮棒落空。

今年菊池雄星到了天使,再多出一顆掃把球,是拿來面對左打的絕佳武器。 路透

9、水手隊穆諾茲(Andres Munoz)的變速球。水手終結者原本的滑球/百英哩速球的組合就夠嚇人了,今年春訓他還拿出了一顆新練的kick-change,這顆92英哩,轉速只有1106的新球路,讓水手隊內部都驚喜不已,看看牛棚時水手捕手萊利(Cal Raleigh)的反應就知道了。

This from Andrés Muñoz might be the single most impressive bullpen I’ve ever seen. (Cal Raleigh’s reaction confirms it.)



Note the second-to-last pitch. Yes, that’s a changeup — with a 10-inch vertical drop. (As if Muñoz needed a new pitch.) pic.twitter.com/rhO9L72Shj