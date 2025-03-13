打者小心！大聯盟春訓15大新球種 40歲薛則居然還有新把戲

春訓對投手來說，就是測試新球種的實驗室，有些球種會成功，成為選手武器庫裡的新招數，有些球會失敗，從此被封印。我們來看看大聯盟官網點名的今年春訓出現的15個厲害的新球路，有機會在例行賽出現。

1、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）的卡特球。原本史肯斯的100英哩火球和指叉伸卡球就已經夠令人頭痛了，現在這個年輕王牌還多了一顆球路，這顆卡特球在史肯斯春訓的第一場比賽就出現，根據投手分析專家波道斯基（Lance Brozdowski）的觀察，這是一顆91英哩，變化幅度很緊實的卡特球，從打者的反應就可以知道這顆球的威力。

2、老虎隊喬布（Jackson Jobe）的曲球。喬布是全大聯盟排名第五名的潛力股，在投手部門僅次於佐佐木朗希，在去年九月底大聯盟處女秀時，用了四縫線、卡特球、變速球和掃把球四種球路，在春訓時他拿出了第五種球路，這顆83英哩的曲球可怕的是它高達3030rpm的轉速，帶動14英吋的下沉變化和12英吋的水平位移。在2024年只有九位大聯盟投手的曲球平均轉速破3000轉，喬布的曲球問世後，將會直接進入精英群組。

3D tracking -- Jackson Jobe K's



99.4 mph / 2,458 rpm 4-seamer

with 20" of induced rise



84.1 mph / 3,107 rpm curveball

with 16" of induced drop / 12" of break pic.twitter.com/QdSziJW63J — David Adler (@_dadler) March 3, 2025

3、藍鳥隊薛則（Max Scherzer）的伸卡球。40歲的前塞揚獎得主居然還有新把戲！薛則和42歲的韋蘭德都是引領上竄四縫線風潮的大投手，但春訓一開始，薛則就拿出了這顆已經封印七年的伸卡球，根據大聯盟官網，這顆伸卡球平均約90英哩，比起他的四縫線多下墜10英吋，而且會往左打者外角移動18英吋，如果以2024年球季的統計來看，這顆伸卡球的橫向位移可以排進前五名。

New Pitch Alert! ⚾️🎣🚨 Max Scherzer (TOR) debuted a sinker today, so his full repertoire is now SI / FF / FC / SL / CU / CHhttps://t.co/7xooKmbWbk — MLBPitchClass (@MLBPitchClass) March 3, 2025

4、巨人隊瑞伊（Robbie Ray）的變速球。這位前兩年因傷只投了7場比賽的前塞揚左投，在今年開季前特別去學了變速球，而且他的老師是2024年美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。史庫柏的變速球在2024年所有左投手中貢獻的價值高達第四名，當前塞揚得主向現任得主學習新招時，絕對值得注意。

巨人隊瑞伊前兩年因傷只投了7場比賽的前塞揚左投，在今年開季前特別去學了變速球。擷圖自SFG Network IG

5、大都會隊荷姆斯（Clay Holmes）的變速球。荷姆斯離開洋基終結者一職，轉到紐約另一頭去當先發投手，今年多練就一顆變速球來豐富武器庫，而這顆是今年開始大流行的新種變速球『kick-change』，這顆球在春訓時平均速度是88英哩，有很不錯的垂直下墜，搭配他原本就很犀利的伸卡球和掃把球，聽起來滿不錯的。

6、水手隊米勒（Bryce Miller）的卡特球。米勒本身擁有七彩魔球，卡特球原本就是其中一個，只是比例僅佔2.3%而已。今年春訓米勒試驗了新版的卡特球，舊版的平均92英哩，轉速2552轉，橫移幅度很糟，才0.3英吋；新版的略快一些，接近93英哩，但轉速提升至2714轉，位移進步至3英吋。現在要進步的就是對這顆球路的控制力了。

7、教士隊希斯（Dylan Cease）的變速球。希斯的變速球其實更像小便球，去年整季只用了28顆，均速為69.7英哩，是全大聯盟最慢的一顆球，往往就是偶爾拿來嚇人用的。但春訓時希斯用的變速球更接近傳統版本，雖然比舊版快了13英哩，但仍然和他的四縫線有14英哩的速差，造成揮空效果。他在對戰希格（Corey Seager）時，就曾連丟兩顆變速球，把他三振。

8、天使隊菊池雄星的掃把球。菊池去年下半季靠著四縫線和滑球組合，在太空人東山再起，今年菊池到了天使，再多出一顆掃把球，這顆球比滑球慢了6英吋，但是位移幅度從2英吋增加到16英吋，是拿來面對左打的絕佳武器。春訓時連大谷翔平都對這顆球揮棒落空。

今年菊池雄星到了天使，再多出一顆掃把球，是拿來面對左打的絕佳武器。 路透

9、水手隊穆諾茲（Andres Munoz）的變速球。水手終結者原本的滑球/百英哩速球的組合就夠嚇人了，今年春訓他還拿出了一顆新練的kick-change，這顆92英哩，轉速只有1106的新球路，讓水手隊內部都驚喜不已，看看牛棚時水手捕手萊利（Cal Raleigh）的反應就知道了。

This from Andrés Muñoz might be the single most impressive bullpen I’ve ever seen. (Cal Raleigh’s reaction confirms it.)



Note the second-to-last pitch. Yes, that’s a changeup — with a 10-inch vertical drop. (As if Muñoz needed a new pitch.) pic.twitter.com/rhO9L72Shj — Adam Jude (@A_Jude) February 22, 2025

10、海盜隊瓊斯（Jared Jones）的伸卡球。雖然去年風采被史肯斯搶走大半，但也才23歲的瓊斯絕對有二號王牌的潛力，他今年新練就的伸卡球，可以拿來跟他上升效果一流的四縫線直球搭配，而且速度有95英哩，位移多達13英吋，已經在春訓製造很好的揮空效果。

11、大都會隊千賀滉大的伸卡球。這顆約90英哩的新球路速度介於千賀的四縫線（95英哩）和幽靈指叉球（83英哩）中間，根據Statcast的紀錄，這顆球有18英吋的位移，如果能在例行賽中使用，將成為千賀武器庫裡的第七種球路。

千賀滉大的伸卡球，這顆球有18英吋的位移，將成為千賀武器庫裡的第七種球路。 路透

12、遊擊兵隊萊特（Jack Leiter）的變速球。這位24歲的火球男在春訓嘗試了兩顆新球種：伸卡球和kick-change。這顆新的變速球速度高達92英哩，但轉速只有1663轉，和他可以飆到98英哩的上竄四縫線相輔相成。如果他的變速球能保持這速度，擺在2024年來看，將是前五高速的變速球。

13、費城人隊盧薩多（Jesus Luzardo）的掃把球。從馬林魚交易至費城人的墨西哥左投盧薩多一直有很好的三振能力，尤其是他的滑球，在2023年他靠這顆滑球奪下106次三振，佔一半以上。不過他滑球的變化並不大，這年它的水平位移僅0.1英吋而已，但新練的掃把球位移則多達7英吋。

14、馬林魚隊梅爾（Max Meyer）的掃把球。這位五年前選秀探花的大聯盟之路不算順利，但今年讓球團看到希望，因為梅爾的球速增快，還練了一顆高速掃把球。這顆球的速度有接近87英哩，大聯盟沒幾顆掃把球會投得這麼剛猛的，而且比起他以往滑球的位移（僅1英吋），這顆球多達12英吋，非常嚇人。

馬林魚隊梅爾今年讓球團看到希望，因為球速增快，還練了一顆高速掃把球。 美聯社

15、光芒隊博伊爾（Joe Boyle）的伸卡球。這位6呎7吋的火球男，來到光芒訓練營時，帶了一顆新武器來，一個很接近史肯斯的伸卡球，他的四縫線直球可以突破三位數字，而這記splinker也有94英哩，加上高速往左打外角墜落的角度，根本是顆快速變化球。