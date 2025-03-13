中職／新賽季分析：飛龍衝天、桃猿力拼前段 悍將戰績續下探

不少球迷看完上一篇《新賽季分析：中信、統一穩居前段班 台鋼有望擺脫墊底》後，十分好奇如果台鋼今年名次有望提升的話，那會墊底的到底是哪一隊？不要急，剩下3隊的戰力分析現在來了，欲知詳情，請繼續閱讀下去。

味全龍

味全龍2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。 福耳整理製圖

去年尋求二連霸的味全，下半季排名雖然衝上第2名，卻受上半季戰績拖累，最終無法進入季後賽，衛冕失敗，不過就球隊成績來看，團隊防禦率及WHIP都是聯盟最佳，守備也有一定水準，但即使打擊在下半季有明顯進步，整季下來的團隊進攻數據幾乎都是後段班，僅有全壘打是排第3名，因此季後針對進攻端有明顯的補強。

味全在自由球員市場先後簽下朱育賢及陳子豪2名重砲，2人上季打出近30轟，加上有23轟的吉力吉撈．鞏冠及9轟的劉基鴻，長打火力躍升聯盟最強，打線還有低調穩定的李凱威、去年小復活的郭嚴文、蔣少宏、郭天信、張政禹等人，全國手先發打線擁有聯盟數一數二的威脅性。

去年表現優異的先發投手群，本季沒有太大的變動，艾璞樂、鋼龍都是10勝級投手，本土先發有王維中、徐若熙、郭郁政等，重點是伍鐸今年不佔洋將名額，因此洋投方面有很大的運用空間，4洋投同時在一軍的狀況是可期的，後援部分少了呂詠臻及銳歐，雖仍有林凱威、陳冠偉兩名大將，但也要觀察其他牛棚投手如吳俊杰、李超、吳君奕等人能否頂替上，這是味全稍弱的一環。

味全今年投打兩方戰力皆屬上乘，非常有希望奪回失去一年的總冠軍，唯一的變數就是傷病問題，陳子豪在資格賽熱身賽受傷尚未回歸，徐若熙傷勢也未癒。

投打焦點人物是徐若熙及劉基鴻兩人，徐若熙在新球季要證明自己有旅外的續航力，劉基鴻則是要擺脫去年的低潮，重拾23年的強打威力。

樂天桃猿

樂天桃猿2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。 福耳整理製圖

樂天去年以全年度第3名之姿打進季後賽，投打兩方可說是均衡發展，各項團隊數據都在前段班，打擊率、全壘打、長打率是聯盟第2名，兩名強力洋投威能帝及魔神樂領銜的先發洋投陣就貢獻了39勝。

雖然各項打擊數據不錯，但樂天去年團隊全壘打數卻是近4年來第2少的60支，以往暴力猿打線的破壞力近幾年已被其他隊伍逐漸趕上，12轟的朱育賢離隊是極大的損失，去年除了他之外，僅有陳晨威在10轟以上，雖然陣中仍有林泓育、林立等打擊好手，但長打火力的缺口要由誰來補是今年進攻端的問題，林承飛、廖健富、林子偉上季陷入低潮及傷病困境，都未交出應有的成績，成晉也因傷整季未出賽，今年4人在熱身賽都已出賽，如發揮正常實力，樂天戰績會有更進一步的提升。

左右王牌威能帝及魔神樂續留，搭配上兩名新洋投，確保有一定的先發洋投戰力，本土先發卻是一大隱憂，黃子鵬是本土一號先發，但包括其他如陳克羿、曾仁和等本土先發，去年總共貢獻不到10勝，本土先發在新球季仍然是樂天最大的罩門，畢竟洋投再怎麼樣也只能一週出賽3場左右，上季在二軍先發場次前兩名的年輕小將曾家輝、劉家翔都曾在自辦熱身賽先發，今年應該會有多一些在一軍出賽的機會。

投打關鍵是曾仁和及林子偉，兩人去年都為傷所困，因此對球隊的貢獻度不高，新球季首要目標就是維持體能狀態，找回昔日身手。

富邦悍將

富邦悍將2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。 福耳整理製圖

富邦去年依舊給了球迷一個失望的球季，上半季戰績勉強維持在近5成，下半季一瀉千里，勝率只有4成07，甚至還輸給台鋼排在墊底的位置，投打兩方的團隊數據幾乎都排在聯盟倒數2名，戰績自然不佳，尤其是在進攻方面，僅有上壘率排第5名，其餘如得分、打擊率、打點、全壘打、長打率等都敬陪末座。

季後的戰力補強並不成功(啦啦隊另論)，特別在需要大幅增強的進攻端方面，爭取兩名重砲自由球員未果，也沒有啟用洋砲的打算，要期待球員在相隔幾個月後突然長打開竅是天方夜譚，打線中較最具長打威脅性的是張育成，申皓瑋、陳真稍有長打能力，有重砲潛力的年輕球員如王念好、王苡丞則需要給予機會成長，預期今年富邦在進攻端的表現仍無法脫離與前幾年相同的狀況，這邊還要觀察去年打出生涯年的王正棠何時能真正傷癒復出，少了他富邦的進攻只會更低迷。

投手方面的戰力或許要比上季更退步，唯一10勝級的洋投羅戈轉戰中信，即使有多球團競價的力亞士、前中信的魔力藍及前味全的銳歐，但3人不是首次轉戰中職，就是上季在一軍先發場次不多，能否與其他隊伍的強力先發洋投抗衡是未知數，而目前僅有3名先發洋投人數也是6隊中最少的，讓人聯想到去年上半季無洋投可換的窘境，本土先發預計由陳仕朋、黃保羅、張奕等人擔任。

牛棚是個大問題，江國豪、岳少華、吳世豪季後都開刀，再加上去年上半季頻繁出賽導致受傷的王尉永，這4名主力後援投手去年共投了約200局，今年都趕不上開季，要如何填補這空缺，讓後防不至於失守，是個非常大的難題。

富邦去年投打到處都是洞，一年後非但沒補起來，反而越破越大，戰績有續往下探的可能。

投打焦點人物則是黃保羅及范國宸，黃保羅本季要站穩先發輪值，朝成為富邦王牌投手的路邁進；范國宸去年因傷表現大衰退，今年要擺脫傷痛，重拾往年最佳九人、金手套雙料一壘手的風範。