大聯盟10大東山再起獎熱門人選 楚奧特、狄葛隆最值得期待

還記得這些去年因傷很少上場的球星嗎？今年他們都要準備復出了！這幾位球星不乏過去的天下第一人、MVP或塞揚獎得主，但去年大部分時間都在傷兵名單，甚至有幾位開了韌帶置換手術(Tommy John Surgery)而整季都沒出賽。但由於他們過去的豐功偉業與實績，反而讓人更加期待今年能夠東山再起，就如同塞爾(Chris Sale)去年奇蹟般地復活，還一舉拿下生涯首座塞揚獎。以下就來盤點今年最值得期待的10大東山再起獎熱門人選。

1. 楚奧特。天使隊右外野手，去年出賽29場

天使隊「鱒魚」楚奧特。 美聯社

只要楚奧特(Mike Trout)能健康在場上打球的一天，絕對都會是最耀眼的巨星。可惜這位前天下第一人近兩年只打了111場球，去年更只出賽29場，創下生涯新低。不過這兩年他平均每162場球的bWAR值仍有5.7的頂級球星水準，說明了他唯一的敵人只有健康。現年33歲的楚奧特本季同意由中外野移防到右外野，並會增加DH的角色，以降低受傷的風險。這位三屆MVP得主與現役生涯WAR值最高的巨星在春訓的狀況相當理想，出賽8場的OPS高達1.166，讓人更加期待減少防守上負擔的他能夠在今年恢復往日雄風。

2. 亞谷納。勇士隊右外野手，去年出賽49場

勇士隊亞古納。 美聯社

2023年才以40轟、70盜的史詩級成績拿下MVP的亞谷納(Ronald Acuna Jr.)去年只出賽49場，寫下除2020年縮短球季之外的生涯新低，同時也是他繼2021年後再度無法打滿整季。亞谷納的身手其實與小他一歲的索托(Juan Soto)相差無幾，平均每162場球的bWAR值5.8只差索托的6.3一些，可惜健康因素阻礙了他的數據累積。他今年的歸期未定，且春訓也都無法上場，但只要他能順利復出，相信球迷都相當期待才27歲的他能再複製2023年鬼神般的成績。

3. 葉力奇。釀酒人隊左外野手，去年出賽73場

釀酒人隊葉力奇。 法新社

這位2018年MVP在2020年簽下9年2億1500萬美元的大約後，就遲遲打不出過往MVP級的身手。去年他好不容易有明顯復甦的跡象，且還入選了睽違五年的明星賽，可惜因為背傷在明星賽後不久就提前關機。葉力奇(Christian Yelich)上季繳出.315打擊率、.909OPS的成績，顯然是他2019年拿到MVP第二名後的最佳狀態。今年他已確定會在開季名單，就看33歲的他能否讓自己再次偉大了。

4. 狄葛隆。遊騎兵隊先發投手，去年主投10.2局

遊騎兵隊狄葛隆。 法新社

狄葛隆(Jacob deGrom)只要站上投手丘，無時無刻都是塞揚級的大投手，但前提是要能健康站在場上。他近4年的出賽數少得可憐，且有每況愈下的趨勢，從2021年的92局逐年遞減到去年的10.2局。狄葛隆在2023年得到一紙5年1億8500萬的合約，但第一年只主投6場就去開了韌帶置換手術，直到去年9月才回歸，並投了3場比賽。狄葛隆今年將滿37歲，同時也將順利趕上開季，就看開完刀復出的他能否睽違五年投滿整季了。

5. 阿坎塔拉。馬林魚隊先發投手，去年無出賽

馬林魚王牌阿坎塔拉。 路透

2022年塞揚獎得主阿坎塔拉(Sandy Alcantara)去年因動了韌帶置換手術而整季沒出賽，今年他將強勢回歸。以耐投與省球數著稱的他，目前在春訓共投了8.1局完全無失分，看來王牌身手已經回來了。

6. 薛則。藍鳥隊先發投手，去年主投43.1局

藍鳥隊老將薛則。 路透

三屆塞揚獎得主薛則(Max Scherzer)今年以一年1550萬的合約轉戰藍鳥隊，而去年他只有9場出賽，創下生涯新低。現年40歲的他春訓狀況相當不錯，主投9局失只失兩分，繳出14K、0保送的優質成績，看來他的復活也值得期待。

7. 巴提斯塔。金鶯隊後援投手，去年無出賽

金鶯隊終結者巴提斯塔。 美國聯合通訊社

2023年投出鬼神成績的巴提斯塔(Felix Bautista)和阿坎塔拉一樣因為動了韌帶置換手術去年整季報銷。2023年的他無疑是聯盟最頂級的終結者，主投61局繳出1.48防禦率、33救援成功、16.2三振率的可怕表現。今年巴提斯塔已在春訓出賽，功力能夠恢復多少值得關注。

8. 史泰德。勇士隊先發投手，去年主投9局

勇士隊火球男史泰德。 法新社

勇士隊王牌投手史泰德(Spencer Strider)去年只投了兩場球就整季報銷。他自從登上大聯盟以來就展現數一數二的K功，2023年不但以281K拿下三振王，還以123.1局的速度創下單季最快飆出200K的紀錄。史崔德目前在春訓還沒上場，但有機會在4月就能登板亮相。

9. 克蕭。道奇隊先發投手，去年主投30局

道奇隊克蕭。 路透

相信球迷都很期盼這位前天下第一巨投有東山再起的一天。克蕭(Clayton Kershaw)去年在道奇奪冠遊行中表達終身道奇人的意願，而今年他也以1年750萬的合約如願續留。近年為傷所苦的他已連續5年沒能投滿整季，不過2021到2023年他至少都能投到22場先發、120局，但去年他的7場出賽與30局都寫下生涯新低。克蕭雖將滿37歲，但其實他在去年之前只要能站上投手丘還是得以展現相當的宰制力，尤其2023年他還有13勝5敗、2.46防禦率、9.4三振率的王牌級成績。他在休季期間動了膝蓋與腳姆指手術，預計6月能夠回歸球場。

10. 麥克納拉漢。光芒隊先發投手，去年無出賽

光芒王牌麥克納拉漢。 路透

或許很多球迷都快忘了這位光芒王牌的存在。麥克納拉漢(Shane McClanahan)的生涯代表作是2022年一度在塞揚獎競逐中領跑，最終以166.1局、2.54防禦率、10.5三振率作收。他在2023年季中動了韌帶更換手術，最後一次出賽是該年的8月。麥克納拉漢今年已在春訓繳出4.2局無失分的成績，且已被指派為開幕戰先發投手，看來光芒王牌已準備好強勢回歸了。