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中職／4大重砲挑戰30轟 可望重現國輝、智勝經典競逐賽

聯合新聞網／ Tzuyi
魔鷹、張育成、吉力吉撈與陳子豪(由左至右)是本季備受期待的四大重砲。 聯合報系資料照
魔鷹、張育成、吉力吉撈與陳子豪(由左至右)是本季備受期待的四大重砲。 聯合報系資料照

2013年開始許多旅外強棒掀起歸國潮，隨後在比賽用球的助拳下，中職開啟一波超級打擊年。每年聯盟累計的全壘打數，從200支暴增到超過500轟，讓大家享受許多一棒擊沉的快感。然而許多投手不敵一番狂轟猛炸，最終戰敗於此，黯然離開職棒舞台，加上面對國際賽時的落差，讓聯盟不斷檢討球的恢復係數，總算逐漸讓投打間取得平衡。

全壘打的魅力，在於打擊出去時的轟動，容易營造全場的氣氛，而且可以快速得分、追分或拉開比數，能夠快速改變戰局，增加更多刺激感。用球的恢復係數下修後，打者需要調整打擊策略，從碰到球就可以飛很遠，到要準確攻擊球心。當打者不再人人怪力男，長打型球員更顯珍貴，這也是為什麼長打能力薄弱的味全龍，在休賽季願花重金網羅兩位有單季十轟的重砲，期待可以一棒接一棒轟出更多勝利。

然而今年賽季重點，不只有味全龍的重砲群能夯幾轟，值得期待的還有與台鋼續約的魔鷹。這位聯盟唯一洋砲來到中職第一年，不但沒有適應不良的問題，怪力本色還讓球迷再次看到30轟等級的打者。另外，本土球員有連兩年23轟的吉力吉撈．鞏冠、大聯盟等級的張育成及少年強打陳子豪，四大重砲有機會上演競逐全壘打王戲碼。

魔鷹去年在中職的第一季就敲出30轟！ 聯合報系資料照
魔鷹去年在中職的第一季就敲出30轟！ 聯合報系資料照

台鋼雄鷹元年在多一名洋砲優勢下，找來大聯盟及日職經歷的魔鷹助陣，結果挖到寶！他的攻擊型態相當全面，可以拉打也會推打，又有選球能力，驚人的火力很快令各隊為之色變。雖然各隊的「獵鷹計畫」一度讓他陷入低潮，但經過調整後很快就找回身手，去年以30轟拿下全壘打王，繳出全壘打率14.4的成績，今年更加適應後，說不定有機會推高數字，挑戰高懸10年的「高國輝障礙」。

張育成去年只打半季就有10轟，今年20轟應該只是他的地板！ 聯合報系資料照
張育成去年只打半季就有10轟，今年20轟應該只是他的地板！ 聯合報系資料照

至於本土球員中最令球迷期待的國防部長張育成，在經典賽的滿貫砲令球迷記憶猶新，他的長打能力自然讓投手群非常敬畏。雖然去年下半季加入中職後遇到變化球掌握度不佳的窘境，被三振數持續增加，但聯盟頂級的擊球初速及揮棒力量就擺在那裡，只打半季還是繳出恐怖的長打成績。僅47場出賽就有10轟，全壘打率13.7比魔鷹還出色，今年若穩定出賽，翻倍的20轟只是外界對他的「地板」期待值。

吉力吉撈今年有了陳子豪與朱育賢兩人保護，投手肯定更難閃躲他。 聯合報系資料照
吉力吉撈今年有了陳子豪與朱育賢兩人保護，投手肯定更難閃躲他。 聯合報系資料照

去年一度與魔鷹拉鋸，但最終氣力放盡挑戰全壘打三連霸失利的吉力吉撈．鞏冠，在克服守備壓力後已是近年最會轟的球員，上季的全壘打率19.78雖看似不如上述兩人，但這是在劉基鴻整季低潮、缺乏其他重砲保護的成績，別忘了前年他全壘打率是更好的16.87，今年多了陳子豪與朱育賢保護，有機會再創高峰。

陳子豪以史上最大約加盟味全龍，龍隊要的就是他的長打火力！ 中央社
陳子豪以史上最大約加盟味全龍，龍隊要的就是他的長打火力！ 中央社

最後特別要提的是陳子豪，雖然經典賽資格賽依舊無緣披上「Team Taiwan」戰袍，但能簽下史上最大合約，就足以證明他的身手。儘管他從未在全壘打榜上留名，主要原因在身披黃衫時因外野人才濟濟導致出賽不穩定，近3年平均320打席，相較其他隊主力球員少了許多。不過他去年87場出賽就有17轟，全壘打率17.71，是非常出色的火力展現。已破億身價加入味全後勢必場場先發，當然被期待要有更多全壘打。

回顧10年前高國輝與林智勝的全壘打王競逐，「你一支我一支」堪稱經典之戰。10年後新的浪潮又將掀起，今年魔鷹、張育成、吉力吉撈．鞏冠及陳子豪，四大重砲都值得期待30轟，若如期上演將是球迷之福。

中職 吉力吉撈 張育成 棒球專欄 陳子豪 魔鷹

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