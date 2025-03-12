湖人迎接8天6戰地獄賽程 少了詹皇是危機也是轉機！

湖人隊明星賽後不斷高歌猛進，一度衝至西區第二，然而近期卻傳出壞消息，當家球星詹姆斯（LeBron James）在對陣塞爾蒂克的比賽中不慎拉傷腹股溝，目前評估將缺席至少1至2周，雖然復原期比想像中短，詹姆斯仍保有爭奪年度隊伍機會，但由於詹姆斯過去幾年來不斷受腹股溝舊傷折磨，情勢依舊不容湖人隊醫療團隊過度樂觀。

今年初，洛杉磯野火無情席捲都會區及周邊區域，影響範圍之大，數以萬計家庭難逃一劫，包括湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）的住處都受到波及，湖人隊也因此延後數場主場賽事，3月中開始陸陸續續補賽，造就了「8天6戰」的緊湊賽程，期間三度上演背靠背賽事，14日與15日客場連續對上公鹿、金塊兩大強隊，單日移動距離將近半個美國；休兵一日後碰頭太陽、馬刺；休一天再次交手金塊、公鹿，時間點近季後賽，排名卡位戰日漸白熱化，對於傷病問題逐漸浮現的湖人而言，如何在戰績與輪休間拿捏，勢必讓瑞迪克一個頭兩個大。

詹姆斯打了20年，本季數據還是和10年前雷霆，日前還拿下單月最佳球員，毫無疑問是史上最強的40歲球員。 路透

詹姆斯本季繳出場均25分、8.2籃板、8.5助攻全能數據，仍舊是巨星雲集好萊塢的絕對頭牌，在唐西奇（Luka Doncic）加盟分擔持球壓力後，詹姆斯2月份表現更是火燙，擔任無球角色肆意釋放進攻火力，場均飆升至29分，在剛出爐的單月最佳球員票選中，詹姆斯睽違5年再度中選，也是生涯第41座單月最佳球員，以40歲年紀獲獎更打破「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的37歲紀錄，說是歷史上最強的40歲球員也不為過。

然而，湖人陣容將失去詹姆斯好一段時間，詹皇在這波8天6戰賽程「被動」輪休，無疑是雪上加霜，除了場均25分起跳的火力，湖人三持球運作的進攻體系也失去一角，猶如少了一顆頂級引擎，在連勝期間唐西奇、詹姆斯、里夫斯（Austin Reaves）各司其職，彼此分擔持球壓力，確保48分鐘內都能至少有兩名水準以上持球者控球，進攻帶動防守，進攻上的容錯率提供更多防守悍將如范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、古德溫（Jordan Goodwin）上場空間，也是湖人得以打造聯盟前段班團防的秘密。

詹姆斯受傷後，里夫斯與唐西奇將肩負更重的持球任務。 法新社

如今唐西奇、里夫斯兩人持球時間往上提升，對手也更有本錢上包夾，湖人進攻端不若以往有餘裕，別忘了唐西奇賽季前半因傷休戰1個月，里夫斯也才剛從傷病中回歸，瑞迪克當下首要任務便是在攻防兩端挖掘深度，事實上這正是瑞迪克執掌兵符至今廣受好評的原因之一，湖人去年休賽季幾乎沒有任何異動，季中又迎來巨幅陣容變化，面對艱難開局，瑞迪克總是能找出解法，舉凡拉高八村壘的進攻地位，出手更多三分球；啟用古德溫及傑米森（Trey Jemison）等缺乏天賦與技術，但拚勁十足的綠葉球員；甚至控管范德比爾特、文森（Gabe Vincent）等曾有嚴重傷勢的防守尖兵上場時間，在在讓湖人能在有限陣容中榨出意料之外實力。

瑞迪克讓文森找到定位，重現熱火時期高效好用的「工兵」風采是湖人之前連勝關鍵。 路透

如果瑞迪克能在這波傷兵潮中讓更多輪替外球員找到體系中定位，將有助於湖人在季後賽走得更遠，同時對球員來說也是機會，八村壘若能在後續主場賽事回歸，被賦予更多進攻權限是可以預期的事，加入湖人後專精於雕磨無球技巧的他，除了原有的空切接應、三分投射，低位單打甚至招牌中距離也有望解封，盼他能當詹姆斯的「影武者」。

除此之外，湖人陣中還有一名球員亟欲在剩餘賽事中證明身手，那就是去年17順位新秀肯奈特（Dalton Knecht），季中交易大限前一度被送往黃蜂隊換取中鋒威廉斯（Mark Williams），然而威廉斯體檢未過交易告吹，人都已經前往夏洛特準備報到的肯奈特只得摸摸鼻子返回洛杉磯，對於一名初入職場不到一年的菜鳥而言，這樣的經歷屬實罕見，說心態上沒有影響是騙人的，重返湖人的6場比賽，肯奈特場均只有3.7分，命中率不及3成，但瑞迪克始終沒有放棄肯奈特，而是不斷灌雞湯鼓勵，進入到3月份肯奈特表現重回正軌，場均升至13.1分，以4成44命中率轟進場均2.7記三分球，在對上塞爾蒂克經典黃綠大戰中，上場時間來到生涯新高41分鐘，足見瑞迪克的信任。

肯奈特不單單只是名戰術型射手，快攻與空切都很有威脅性。 路透

肯奈特不單單只是名戰術型射手，臂展及彈跳力優秀的他無論是快攻或是空切都極具威脅性，而最為人詬病的防守端，雖然團防溝通仍待時間磨練，但肯奈特的單防已經進步許多，6呎6身材是拿來對位側翼球員的重要武器，也符合瑞迪克心中的換防理念，在詹姆斯缺戰期間，肯奈特的表現機會不會少，他也必須要打出成績、博得穩定輪替，證明自己是洛杉磯「需要的人」。

瑞迪克本季的執教能力值得更多肯定，最佳教練討論不該沒有他。 路透

詹姆斯的缺陣讓瑞迪克調兵遣將功力再度受到檢驗，但危機也是轉機，把握目前佔據西區前段班的勝差餘裕，在剩餘賽事中讓主力好好休息並給予輪替末端機會，找出季後賽可用之兵，目標讓全員完全健康迎接季後熱戰，唐西奇和詹姆斯兩名巨星不只都有統治季後賽的經驗，更重要的是，這個組合還遠遠未達到天花板，復出後唐西奇命中率僅3成99、三分球命中率3成22皆遠低於生涯平均，在這樣的狀態還能率領湖人打出如此成績，不難想見一旦兩人都能保持健康，這組合的想像空間會多可怕，也是湖人放眼爭冠的最大本錢。