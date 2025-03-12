辰己鬧失憶、早在提防陳傑憲 日本12強紀錄片拍了什麼？

日本武士隊十二強紀錄片「結束、その先へ～侍たちの苦悩と希望～」日前上映。公司化的日本武士隊，這幾年來都有隨隊製作紀錄片的習慣，就算最終打得成績不理想，一樣安排院線播映及DVD販售等等。因此本次12強即使沒有奪冠，依然將籌備及比賽過程搬上大螢幕，也讓球迷能夠一窺那些場下不為人知的秘辛。

即使日本武士隊未能拿下十二強冠軍，但依然照慣例製作紀錄片。 影片來源：侍ジャパンチャンネル官方YT

紀錄片先以十二強決賽九局開場，在落後的狀況下，井端弘和監督勉勵球員們不要放棄，不過隨著再見雙殺守備，日本隊確定屈居銀牌，敘事再倒回井端就任監督記者會的那一天。當時日本武士隊才拿下2023年經典賽冠軍，因此接任監督，準備要面對記者群的井端相當緊張，甚至還覺得比打球的壓力還大。

由於井端同時也是U15日本代表隊的總教練，因此得先應付於哥倫比亞舉辦的2024年U15世界盃。井端勉勵這些小球員，說他們也不過才15歲，未來的棒球路還很長，肯定還有好幾個15年要過，因此可以勇於嘗試，不要畏懼失誤。為了怕小球員在國外飲食不習慣，井端還親自洗米、煮飯，做成飯糰給他們吃，而這些小選手們也不負期望，拿下U15冠軍。

搞定U15後，井端持續籌備十二強賽事，並與金子誠、吉見一起等教練團討論名單人選。井端也到各隊觀察球員狀況，順便探詢球員意願。過程中，井端見二游人選以左打居多，有意選入右打的紅林弘太郎，但紅林在2024年賽季表現相當不理想，不只歐力士監督中嶋聰對這個決定感到疑惑，紅林自己也很擔心能不能勝任。井端則勉勵他，說他很能適應短期決戰，曾在日本一系列賽打得很好，把國際賽當日本一打就行了。

外野部分，井端只挑選了一位正中外野手，就是辰己涼介。當教練團討論到這點時，井端表示他完全信任辰己的能力。雙方會面，辰己不改他愛開玩笑的個性，跟井端說：「我剛好有空，所以會加入。」井端也回應：「中外野剛好空缺，就交給你了。」但辰己後來又認真表示，即使他受了傷，也不會退出日本武士隊。

辰己涼介是井端陣中的不動中外野手。 中央社

至於投手部分，投手教練吉見一起做了不少規劃。井端則是提起原先沒怎麼在討論，但於2024年賽季異軍突起的藤平尚真，後來也將藤平選入陣容之中。不過，由於不少名單內的選手沒意願參加十二強，使得名單一再調整，甚至公布前都還在協調中，好不容易才趕上記者會。

除了決定名單，井端也前往臺灣視察，瞭解大巨蛋、天母球場的場地狀況，以及情搜臺灣選手。他與富邦的垣內哲也教練研究臺灣代表名單，當時就特別提及陳傑憲。而在天母球場觀戰時，井端也直誇陳傑憲的打擊相當出色，早就留下一定的印象。

緊接著到韓國視察時，井端本應全心放在情搜韓國選手身上，但這時卻又收到還是有人辭退的通知。至此，井端早期規劃的中心打線成員，包括近藤健介、岡本和真、村上宗隆和萬波中正等人，通通辭退十二強。好不容易擬定的名單一改再改，讓井端還忍不住向韓職的日籍教練發牢騷，說三到六棒通通沒了，只能一直打電話聯繫，尋找其他遞補人選。

村上宗隆等強打辭退，讓井端原先構想的中心打線近乎瓦解。 路透

等到日職例行賽季結束，日本武士隊展開宮崎集訓。井端馬上欽點辰己涼介和森下翔太，表示他們將會是不動三、四棒。森下自認不是能量產全壘打的重砲，因此對這個決定感到意外。而同樣是外野手的他，和辰己涼介練習搭配很流暢，還稱讚辰己守備很好，看他守備能學到東西。倒是井端看辰己「太過正經」，還特地把他叫來，提醒他「照往常一樣就可以了」。

內野由於吉川尚輝辭退，井端有意讓小園海斗頂替先發。在井端的構想下，小園擁有擔任內野工具人的守備能力，不過小園賽季主要以三壘、游擊為主，2024年一場二壘都沒守過，接球手感顯得比較生疏，只能盡量在集訓中練習。

投手方面，井端欽點戶鄉翔征為這次的王牌投手，早早宣告會把決賽交給他。另外，井端也遞補才剛站穩一軍的井上溫大進武士隊。井上過去沒有任何國家隊資歷，初次入選感到相當緊張，而且還被任命為首戰對上澳洲的先發投手，很怕自己保送連發自爆，特別是十二強用球和日職不同，更讓他認為很可能發生這種狀況。此時戶鄉便扮演起前輩角色，帶著他做訓練，還會開一些他是學長，所以跑步可以少跑點的玩笑，讓井上忍不住吐槽戶鄉不過也只大一歲。

心情放開點的井上漸入佳境，開幕戰壓制住澳洲隊打線。首戰告捷後，日本武士隊移師臺灣，在大巨蛋迎戰死敵韓國。雙方前面你來我往，一度戰成2比2平手，接著又以4比3領先。七局下半日本隊進攻，小園海斗上壘後，快腿五十幡亮汰一直在場下筆記觀察投手特徵，準備隨時代跑。五十幡大學時期曾爭取過代表隊資格，並在測試中展現出不遜於奧運選手的速度，但最終還是未能入選。

這回好不容易披上代表隊戰袍，五十幡一直做好隨時待命上場。不過由於森下轟出兩分砲清光壘包，使得日韓戰終究沒有代跑機會。武士隊擊敗韓國、臺灣後，轉移到天母球場和古巴隊交手。當時現場天氣惡劣，兩邊形成打擊大戰。本來領先的日本隊，在第七局出現失誤遭到追平，古巴一時士氣大振，彷彿氣勢即將扭轉。

八局下半，古巴隊先是失誤、觸身，造成一二壘有人。五十幡總算等到代跑機會，他先靠著滾地球推進到三壘，接著趁著一顆距離稱不上太遠的飛球，跑回球隊的超前分，古巴甚至來不及把球傳回來做本壘攻防。九局上半，武士隊派出井端頗看好的藤平尚真登板，雖然一度造成一出局滿壘的危機，但隨後便以連續兩個三振化解。日本隊收下這場勝利，確定晉級超級輪。賽後，五十幡特地去和隊友馬丁尼茲（Ariel Martínez）打招呼，馬丁尼茲還特別稱讚五十幡「Nice Run」。

五十幡的快腿成為日本擊退古巴的關鍵。 影片來源：緯來體育台YT

不過雖然搶下勝利，辰己卻被莫內羅（Liván Moinelo）的快速球打中右手肘，緊急被換下場治療。辰己的反應明顯相當疼痛，手肘更明顯腫脹，最終送往醫院治療。由於已確定晉級，隔天對多明尼加就沒派辰己先發，但辰己依然在球場現身。當被問到觸身球傷勢如何時，辰己則聲稱自己被打到後就失憶了，後來發生什麼事都不記得。

回到日本超級輪賽事，首戰對美國辰己就回歸先發打線，證明自己當出喊受傷也要打不是隨便說說。面對砲火強烈的美國，高橋宏斗主投四局一分未失，還飆出八次三振，用球數也不算多，但吉見不喜歡半局中換投的關係，因此早早換下高橋。此戰小園轟出單場雙響砲，由於2024年賽季，小園整年也不過轟出2發全壘打，因此自己也相當驚訝，還說上次打全壘打，感覺都好幾個月前的事了。

和委內瑞拉交手時，雖然曾一度落後，但靠著牧秀悟滿貫砲在內的猛烈攻勢打下勝利。隔天早上，日本隊也像臺灣一樣緊盯著美委之戰，當美國轟出超前全壘打，確定拿下勝利時，也代表日本武士隊進軍決賽，教練團都當場叫好。

餘下和臺灣的比賽，日本隊決定大幅更換先發打線，主要以替補球員應戰。未料，賽前日本隊接獲臺灣臨時更換先發投手的消息。電影中稱這舉動「前代未聞」，儘管日本隊認為這麼做違反運動精神而提出抗議，但大會僅處以罰款，便允許更換投手的事宜。

在這場「消化試合」中，日本隊原先希望早川隆久能負擔五局，但早川在第三局面對林立的打席時，疑似因林立準備過久，使得等待的早川被判超時，導致自己節奏大亂。儘管井端提醒投手，要把節奏掌握在自己手上，不要管打者準備得怎麼樣，不過早川還是持續不穩，並在第五局留下滿壘危機下場，靠著接替的清水達也雙殺守備，才避免被逆轉危機。

隔天決賽，日本隊賽前會議不斷播放林昱珉的投球畫面研究，也特別提防賽會狀況極佳的陳傑憲，不過還是第一局就被陳傑憲敲出長打。至於在進攻端，日本隊第三局小園、第四局森下都在壘上有人時，敲出紮實的的飛球，但都落入陳傑憲的管區中，連守備方面也讓日本隊非常頭痛。牧秀悟的強勁滾地球，也被岳東華攔下來，遲遲無法有分數進帳。

陳傑憲不只打擊凶猛，守備端也擋下日本攻勢。 聯合報系資料照

到了五局上半，林家正轟出全壘打率先得分，且持續有打者上壘。但日本武士隊牛棚竟沒有任何人在熱身，真的打算把一切交給「王牌」戶鄉。結果戶鄉被陳傑憲轟出三分砲，讓日本一下子陷入四分落後的危機。雖然接下來派出日本隊相對熟悉的張奕，卻也沒能攻下分數。

九局下半的進攻時，日本隊還未完全放棄，場下仍有清宮幸太郎及佐藤都志也在進行準備。但隨著朱育賢的雙殺守備，日本隊確定落敗。承擔敗戰投手的戶鄉表示，他會持續精進自我，在國際賽失利的部分，只能在國際賽討回來。意外入選的藤平，則有意爭取接下來的經典賽。

會後，日本武士隊高層召開會議，持續由井端帶隊備戰2026經典賽。井端在簽名版寫下漢字「新」，代表著一切轉換心情，重新開始，繼續面對未來的重要大賽。

個人去年觀賞2023經典賽紀錄片時，影廳坐了近乎八成滿，本次觀影卻是一人包場。儘管是在不同戲院，但考慮到12強重要性、球員卡司不如經典賽，最後又沒拿冠軍，票房自然難以能相提並論。但整體而言，雖然早就知道比賽結果，且日本隊最終落敗，不過還是能透過這部紀錄片，瞭解到井端帶兵的不易之處，還有像是辰己等選手拼戰的一面，進而產生一些正面觀感。