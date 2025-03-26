中職／微笑KAKU十年再起 郭俊麟75號麒麟續寫下半場

【撰文・鄧心瑜】

2024年對郭俊麟來說是重要一年，季前透過擴編選秀後交易，輾轉成為獅子軍，比起加入新環境期待，或許更多不安情緒在心中，「打職業也9年了，是尷尬時間點，勢必要做出更多貢獻，若場上成績無法回應球隊期待，可能面臨職業生涯尾聲。」2020年返台投入選秀獲得富邦悍將選擇，第一年大多在養傷，2021年才首度於中職登板，接下來兩個球季內容並不出色。

對於一名不再年輕的投手而言，球隊能給機會不多，要從中做出穩定貢獻才能有一席之地，隨著年齡增加，在中職前幾年拿不出穩定成績，心中警覺性自然提升。慶幸的是在統一7-ELEVEn獅獲得教練團不少支持，無論是出賽機會、修正投球機制、協助透過數據分析進行指導等，給出修正方向，「很謝謝教練團給我更穩定出賽，或許成績還不到最好，但有些數據，如過往較高保送率等，去年相對減少很多，去年季中有遇到無法吃下 5局狀況，到3、4局就會卡關，下二軍後鄭博壬教練給我很多投球上想法，讓我在下半季投起來不像上半季辛苦。」

99球完投代表作 大膽進攻建信心

2024年下半季第一場先發，郭俊麟在天母球場對上味全龍，僅花99球完投且無失分。統一獅隊提供

7月10日下半季第一場先發，郭俊麟在天母球場對上味全龍，僅花99球完投且無失分，是統一7-ELEVEn獅久違24年再有本土先發投手以百球內完成「Maddux完封勝」，用球精簡連總教練林岳平都稱讚投出個人中職代表作，「那天其實沒有想丟這麼多局，原本設定是要幫嘟哥（潘威倫）拿到 150勝，但可能教練團看我用球數不多，4局結束也沒有讓我下場，那天盡量進攻好球帶，讓結果自然發生，投到9局自己也嚇到。」

郭俊麟自認球速並非特別出色，因此若球被逮中容易形成長打，在謹慎投球之下用球數自然偏高，不過該場比賽想著要幫助潘威倫完成生涯成就，因此改變投球模式，以積極進攻拿回主導權，收到意料之外成效。這場完投勝對他而言不僅是數據和紀錄上成就，更是突破心理壓力關鍵，「失敗過很多次，國際賽、日職、中職都是，其實攤開職業生涯成績，確實沒有多好成就，好像對我來說每場比賽、每一局都很關鍵，不小心被打爆就要花更多場次下修數據，也是想著前面已經夠糟了，那就大膽一點吧，找回該有優勢去投。」依循教練建議修正方向，能看見成績逐漸穩定，終於能稍微甩開雜念，這場成功投球與內容讓郭俊麟找回場上對決底氣。

12強成名與再起 學會坦然迎戰

12強賽讓代表中華隊出賽的郭俊麟成名與再起，也學會坦然迎戰。聯合報系資料照

2015年12強賽，郭俊麟兩場登板先發共15局送出多達20次三振，年少王牌主宰國際賽場，威風英姿讓球迷留下深刻印象，不過從此後郭俊麟陷入長期低谷，尤其2017年經典賽對他而言是一大挫折，「投很爛也被罵最慘，很難熬、很難過的一年，經典賽後又因為傷勢整季報銷，但也是因為那一年，心態上成長很多，撐過去後已經不會太擔心留言謾罵。」

然而，2024年12強賽再度於同個大賽入選中華隊，有感於可能會是生涯最後一次國際賽，加上10年職業生涯歷練，郭俊麟用更強壯心態迎接，無論是面對不利局面仍以微笑面對，又或是用幽默方式面對「骰到六」調侃，轉換為替團隊鼓勵幸運物，郭俊麟不再過度在意外界評價，而是專注於如何在場上更具價值，「到統一之後學會用享受的心情面對比賽，在還有舞台時盡力去表現，12強在場上笑笑的也是一種享受比賽模樣，若很緊繃，我想我無法呈現這次成績。」

12強首場出賽對上澳洲，3.2局僅失1分、5次三振，是台灣挺進複賽功臣之一，再次上場是冠軍戰前一日，雖然該場對上日本已無關晉級，但對郭俊麟來說，是久違再度面對日職一軍陣容，登板沒有任何鬆懈，「那場比賽沒有壓力，而是享受國際場面、日本應援，這最後一場登板要好好記住這樣的氛圍。」尤其與新一代日本隊打線較量，郭俊麟毫無保留，全力以直球對決，「想知道我是否能壓制他們，跟日本隊這些年輕選手差在哪裡。」

12強賽帶來信心，郭俊麟決定在統一獅隊新球季也改成背號75號。聯合報系資料照

郭俊麟透露當時想法，一度丟出149公里速球，因此動念繼續催球速，「想催到150公里試試看，但馬上就被餅哥（林岳平）發現了，上來喊暫停說我在來亂。」雖然沒能完全壓制日本，但以內容來看仍具備與強隊抗衡實力，10年前與10年後，在國際賽場上嶄露頭角也大受打擊，繞了一圈又在國際賽重新證明自己。

全文未完，更多內容「被球隊需要真好 改披75號承重任」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第516期)