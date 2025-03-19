經典賽／一年三級跳的壓箱寶 莊陳仲敖殊死戰霸氣掛帥

【撰文・鄧心瑜】

此戰莊陳仲敖先發3局，前兩局各掉1分，第3局漸入佳境，讓對手三上三下，單場最快球速96.2英里(154.8公里)，壓制前一次對戰豪打12分的西班牙，表現可圈可點，即使偶有亂流但能將危機降至最低，150公里以上直球搭配變速、曲球與打者對決，眼神專注，霸氣外露。莊陳仲敖自認狀態尚未調整到最好，但已經拿出當下最好表現全力以赴，在夢寐以求高張力國際賽登板先發，中華隊對戰西班牙復仇成功、搶下經典賽門票，莊陳仲敖先發表現十足關鍵，「控球、球速等等還不是最佳狀態，前三場感受到台灣球迷宏亮應援聲，登板告訴自己這是屬於我的時刻，要展現能力，壓力很大，但也享受這種壓力。」

大器晚成的王牌 旅美骨刺傷痛先敲門

莊陳仲敖是大器晚成的王牌。聯合報系資料照

相較近年旅美選手大多是高中畢業後獲得小聯盟合約，莊陳仲敖原本高中時期也有機會挑戰海外職棒，但因碰上傷勢未能成行，選擇先加入有著優秀防護團隊的國體大，在受傷期間專精加強身體素質與技術，待完全康復後於大專比賽大放異彩，2021年U23世界盃首次穿上中華隊球衣，兩場先發合計投9.1局送出14K、防禦率3.00，美職球探特地飛往比賽地墨西哥實際觀察，隨後旅外定調，與奧克蘭運動家簽下小聯盟約，21歲之齡開啟旅外逐夢之路。

莊陳仲敖有天賦與精實體格，在大學期間多次猛飆150公里以上速球，是國體大閃亮王牌，但在旅美後迅速發現與他有著同樣天分與實力選手不在少數，「春訓時大開眼界，要在一百多人裡面爭取到往上升的一個位置，真的很不簡單。」旅美首年因此給了自己過大壓力，想著要拿出與他人競爭表現、證明自己能勝過其他選手，反而負面想法不斷湧出，「當下沒有發現，一直告訴自己我準備好了，但表現上並非這樣呈現，所以成績不理想，是到第二年比較適應之後，回頭看才發現前一年太急躁。」

重新調整心態，準備投入旅美第二年生涯，原本想著能有更完全準備來精進，但傷痛猝然而來，手肘疼痛感加劇，骨刺困擾急需解決，球隊評估與討論過後，2023年5月下定決心開刀根治，「當下心情滿沮喪，才想要開始往上的階段，但動刀就可能浪費一年了，但並沒有想太久，只希望先把狀況處理好，才能更完整去發揮。」運動家給予非常大支援，莊陳仲敖透露當時教練不斷鼓舞，「做這個決定是對的，自己不要後悔，球隊會等你復健，再一起去拚每一場比賽。」

復健過程枯燥無聊，與同樣因傷復健的隊友共同撐過，莊陳仲敖曾問隊友復健期間都在想什麼？隊友一番話讓他更堅定要重回球場信念，「他們告訴我，要很明確準備到最好，明年傷好了，要一鼓作氣衝上去，看到隊友很認真在復健，也想著要讓自己每一天更好、更進步。」

莊陳仲敖因為開刀，2023球季沒能出賽、成績單一片空白，未能代表中華隊參加國際賽，讓他心裡頗為難受。聯合報系資料照

因為開刀，2023球季沒能出賽、成績單一片空白，同年有不少國際賽事，亞運、亞錦賽都擦身而過，沒能在台灣球迷相當關注賽事中出賽、接受觀眾期待與喝采，讓當時到現場觀看亞錦賽的莊陳心裡頗為難受，「當觀眾的視角，會覺得『為什麼不是我在比賽』、『為什麼我坐在這裡』，當時心情滿不舒服，但也告訴自己，我總有一天要站在這個球場比賽，要為國家效力、站在國際舞台上。」

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