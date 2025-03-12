經典賽／中華隊新兵 王博玄國際賽場雛鷹展翅

【撰文・鍾亞芳】

2024第一個一軍球季，王博玄不僅站穩一軍，菜鳥年達成生涯百安，與同年選秀狀元曾子祐皆為該季新人王熱門人選，縱使沒能摘下獎項，王博玄以驚奇表現闖進球迷視野，留下令人深刻印象。

大起大落學習調適 入選中華隊不可置信

台鋼雄鷹王博玄大起大落學習調適，入選中華隊不可置信。聯合報系資料照

時間回到2024開季前，王博玄正在為即將到來球季努力爭取一軍席位，春訓到官辦熱身賽調整步調都走在預設節奏中，如願擠進一軍開季，不過首場比賽沒能出賽，「記得是在大巨蛋對兄弟，現場球迷大約兩萬人，其實後來回想，在板凳感受環境跟氣氛也不錯，第二場比賽有代打1打席，是我一軍第一個打席。」

一軍首打席擊出內野滾地球看似平凡無奇，實則醞釀想更好更久待在一軍決心，持續不斷準備自己，4月7日一軍首安出爐，付出努力與堅持換得出賽機會，10日繳出猛打賞表現，以優異表現站穩一軍，秉持好還要更好心態，想為球隊做更多，不料超出能力範圍導致錯失節奏，表現開始出現落差，4月14日至5月12日將近1個月14場比賽45打席僅4安打，期間打擊率不到1成，「有想過會不會就此下二軍，不過教練團仍讓我留在一軍，想盡辦法調整回來，反思這段期間出現落差原因是什麼。」

直到5月中，利用將近1個月時間歸納出適合自己模式，也找到方法面對一軍比賽及投手，下半季進一步更融入一軍節奏，菜鳥球季出賽數及安打數皆破百，成為雄鷹陣容重要戰將，王博玄以不可思議形容這一年，更驚奇旅程緊接猝不及防展開，休季期間接到中華隊徵詢意願電話，坦言「不敢置信」，「雖然新人球季達成百安，但我覺得，有打到這麼好嗎？好像還有很多要加強的地方，雖然聽到不少人覺得去年打得不錯，但還是忍不住懷疑自己，但這通知也讓我知道，應該還是有值得被肯定的地方。」

昔日偶像成並肩隊友 國際賽初體驗好幸福

昔日偶像成並肩隊友，王博玄國際賽初體驗好幸福。聯合報系資料照

職棒新人就成為中華隊一員，穿上代表國家榮譽藍白戰袍，與其他球隊一線球星及旅外超級新星並肩作戰，戰戰兢兢態度難免緊繃，「其實一直叫自己放輕鬆，做平常的事就好了，但好像有點難，身體也有點緊繃。」中華隊心理師洪紫峯看出王博玄綁手綁腳，藉聊天舒緩心態，就連負責中華隊媒體公關的俞聖律也看出生澀之情，不斷叮嚀「放輕鬆」，經過幾天適應期，才漸漸融入球隊氣氛，表現更加自在。

訓練上教練團不吝給予建議，「教練團會分享經驗、想法，我們都會討論，尤其剛來兩、三天，跟輝哥（高國輝）、恰哥（彭政閔）還有龍貓教練（曾豪駒）討論打擊，他們幫我修正打擊機制，和哥（陳江和）也在守備上給我一些想法。」中華隊學長不會在技術層面給太多說法，畢竟能進入中華隊就是當下一時之選，代表每位選手訓練模式、心態及比賽策略都是最適合自己的，「學長一直告訴我們，『你就是最好的』，給我們很多信心還有心理層面的鼓勵，就算我們打不好，還有他們頂著，要我們放手去衝，這樣還滿棒的。」

面對南非一役與附加賽，王博玄皆以先發一壘手出賽，右手邊二壘手及游擊手是有大聯盟資歷林子偉及張育成，三壘則是有8年日職經歷的台鋼學長吳念庭，曾經只能遙遙仰望旅外球星，如今不只是並肩作戰隊友，離開球場還會溫馨為學弟打氣、鼓勵放手一搏，「這是做夢都沒想過的場景，這些學長是學生時期在電視上看他們打經典賽，念庭學長是以前在家吃晚餐時，看著電視上的他在日職打比賽，因為有這些學長，覺得進中華隊是肯定，可以跟他們同場先發是件幸福的事，尤其是在大巨蛋這麼好的場地。」

專注對決每一球 簡單想法造就「安打王」

聯合報系資料照 專注對決每一球，簡單想法造就王博玄成為經典賽資格賽「安打王」。聯合報系資料照

王博玄在首場面對西班牙一役先發出賽，國際賽首打席就是得點圈打擊機會，靠著精準選球堆積1好3壞球數，逼得投手不得不正面對決，最終王博玄在這個打席擊出安打，製造出一、三壘有人攻擊機會，「其實當下沒特別預設要打怎樣，可能是去年例行賽經驗，站上打擊區不管什麼局面，就是做好過程，我不能控制結果，但若策略正確就能提高成功機會，結果也會偏向好的方向，可能打擊是我比較有信心的事，所以不會受到太多影響，也不會複雜化比賽狀況，當下對投手是什麼擊球策略就是專心做好這件事，主要還是根據場上狀況，盡所能幫助球隊。」

首戰繳出4支2成績，次役面對南非單場4安，接下來兩戰也都有安打，共計4場比賽15打數8安打、打擊率5成33，是賽會至少10打數選手中最高打擊率，8安打則是中華隊最多，王博玄謙虛表示，從未想過能在國際賽打出如此數據，不會因為前一場狀況好壞受到影響，每次打擊專注面對每一球、每一個打席，做好當下。

中職洋將程度不亞於這回WBCQ中華隊面對外隊投手，棘手之處在於第一次看到就要對決，王博玄以南非投手為例，有些投手球速140，也有投手球速120，「平常比較遇不到會出現奇怪動作的投手，或是球會亂跑，是在台灣比較少會遇到的型態，這種就很吃臨場反應，國際賽投手難就難在第一次看到就要對決。」

國際賽經驗豐富「台灣隊長」陳傑憲賽前特別叮嚀，這些投手搞不好這輩子只面對這次，無需預測怎麼面對、要多看幾顆球之類的，「學長說，只要進到喜歡的位置就大膽攻擊，打不好就打不好，也沒有下一次了，所以我滿篤定自己想法，只要對了就攻擊。」王博玄說。

王博玄帶著滿滿收穫結束首次國際賽旅程，最大收穫是心態調整。聯合報系資料照

最終中華隊在附加賽擊敗西班牙取得2026經典賽參賽資格，王博玄帶著滿滿收穫結束首次國際賽旅程，最大收穫是心態調整，第二場面對南非一戰單場4支安打，但也發生跑壘瑕疵、在壘間出局，「平時我比較沉著冷靜，那天有點太亢奮了，因為滿場球迷，加上球隊內部氣氛有點沸騰，連我都被感染，在二壘就會想進三壘，然後進本壘，想幫球隊多跑1個壘包，多添1分肯定是有幫助的，一直往前看就忘記往後看了，忽略後面守備員，其實這些都應該要在當下想到，一定要改進。」期許未來再遭遇相似狀況，記得快速調整心態，不要亢奮過頭，發生瑕疵或失誤後，也要盡快屏棄負面想法。

全文未完，更多內容「國際賽初體驗斬獲豐 雛鷹展翅備戰新季」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第516期)