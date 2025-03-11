年度MVP之爭雷霆亞歷山大對上金塊約柯奇 結果提前揭曉！

今年年度最有價值球員（年度MVP）之爭是「金塊中鋒約柯奇vs.雷霆後衛亞歷山大」兩人的戰爭，塞爾蒂克前鋒泰托姆只能靠邊站，公鹿前鋒安戴托昆波沒機會。

賽季打完三分之二，上半季情勢和聲量原本稍稍領先的約柯奇，目前看來已經沒有太多優勢，恭喜亞歷山大完成大超越，生涯第七季搶下年度MVP，成為聯盟最佳球員，應該沒有太大意外。

大多數人肯定好奇，憑什麼？

答案是「戰績」。

雷霆目前西區第一，領先金塊超過10場勝差，這是很大差距，戰績就是決定年度MVP最終票選和人選決勝關鍵。 路透

雷霆目前53勝11敗西區第一，聯盟第二，金塊41勝23敗西區第三，雷霆領先金塊12場勝差，這是很大差距，約柯奇就算大三元再猛，個人數據再有說服力，NBA史上第一個至少30分、20籃板、20助攻大三元就是約柯奇締造的成就，但亞歷山大憑著遙遙領先球隊戰績和帶隊能力，完成反超。

戰績就是決定年度MVP最終票選和人選決勝關鍵。

聯盟戰績最好騎士54勝10敗，只領先雷霆一場勝差，誰將成為是聯盟第一種子恐怕要打到例行賽最後一場才能決定。

約柯奇超凡表現和帶隊能力幾乎無懈可擊，約柯奇無可挑剔的精湛表現和大三元輸出，持續讓全世界球迷嘡目結舌，他值得拿下生涯第四座年度MVP。

但亞歷山大神穩，超能量又吸睛的得分表現，直接反映在雷霆戰績和排名，搶走網路聲量和關注力，下半季亞歷山大連續性超級爆發，大大拉抬亞歷山大搶年度MVP聲勢和形象。

亞歷山大目前有多個年度MVP競爭優勢。 法新社

亞歷山大目前有幾個年度MVP競爭優勢：

1、球隊戰績：雷霆目前53勝11敗西區第一，遙遙領先西區第三金塊41勝23敗，這是很難彌補的戰績差距。

2、亞歷山大場均32.9分，聯盟得分王，投籃命中率5成25，三分命中率3成72，都是高規格表現。場均6.2次助攻，生涯最高。

3、場均1.8次抄截，聯盟抄截榜第二名，如果沒有意外，亞歷山大就是年度防守第一隊成員。攻守兼備，這是非常重要衡量指標，更是頂級高手決勝關鍵。

4、今年球季七場得分至少40分，外加四場得分至少50分，三月分場均40.8分，三分命中率4成3。

5、新鮮感十足，亞歷山大是聯盟超級新星，連續兩季在得分榜搶盡鋒頭和關注力，連續兩季帶領雷霆打出西區最佳戰績。

6、絕少失常，甚至可以說絕不失常。

賽季還有三分之一，約柯奇聲勢和比賽影響力當然還有可能持續上升，威脅亞歷山大。

約柯奇(中)比賽影響力當然還有可能持續上升，但亞歷山大(右)已用球隊戰績和帶隊表現做了最證明。 法新社

但亞歷山大已經用球隊戰績和帶隊表現做了最有力證明，連續兩季帶隊打上西區第一種子，亞歷山大已經證明他是NBA最佳球員。

最佳球員擁有最強大比賽影響力，聯盟得分王，抄截榜第二，誰攖其鋒！