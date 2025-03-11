中職／新賽季分析：中信、統一穩居前段班 台鋼有望擺脫墊底

中職官辦熱身賽將於本週開打，距離球季開始也不到一個月的時間，各隊戰力已從去年季後補強至今，228之後更是出現洋將戰力大變化，利用本週的兩篇專欄來簡單做個6隊新球季的戰力分析。

中信2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。福耳整理製圖

中信去年拿下總冠軍靠得是投打兩方優異表現，各項投手數據都排在聯盟前兩名；在打擊方面，全壘打及長打率是6隊最佳，保送也是聯盟最多，另外速度的展現非常成功，跑出聯盟最多的92次盜壘成功也是聯盟最多的，守備也是他們能夠奪冠的一大原因，失誤及被盜壘成功都是聯盟最少，團隊守備率當然是聯盟第一。

再來是本季戰力變化及分析，洋投方面，簽下新洋投黃博多，加上原本的3名S級洋投德保拉、猛登、克迪都續留，以及228後一舉網羅前統一及富邦的王牌級洋投勝騎士及羅戈，洋投戰力衝破天際，即使隨後猛登因禁藥問題被永不錄用，但中信的先發洋投戰力仍是聯盟最強。

相對於洋投，本土先發是中信的最大弱點，魏碩成、余謙在去年表現都不算好，鄭凱文則是年紀已大，鄭浩均、徐基麟2人越早能回到賽場上，對中信的先發投手戰力有越大的幫助，另外盧孟揚也是可期待的先發輪值人選，牛棚僅有吳俊偉一人較穩定，是另一個弱點。

周思齊引退及陳子豪轉隊是中信打線上的損失，尤其是陳子豪，畢竟去年打出17轟，離隊後中信的長打能力受到一定的影響，但陣中還有曾頌恩、許基宏、陳俊秀、張志豪等有單季10轟能力的打者，加上年輕小將如宋晟睿、岳政華速度快，中信有多種攻擊模式可以運用，打線威力還是聯盟前段班。

投打的焦點人物是鄭浩均及曾頌恩，鄭浩均力拼及早回歸一軍，曾頌恩則是要維持去年的打擊成績。

統一7-ELEVEn獅

統一2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。福耳整理製圖

去年上半季冠軍統一在團隊打擊方面表現優異，打擊率、得分、打點、上壘率都是聯盟最高，團隊防禦率、WHIP同樣是不錯的第2名，投三振及保送是聯盟最佳，不過全壘打及盜壘成功則是倒數兩名。

投手方面，先是古林睿煬前往日本，後又留不住勝騎士，兩大王牌離隊對先發投手戰力有很大的影響，雖然布雷克續留，且簽下去年還在日職效力的梅賽斯及蒙德茲2人，預計3人會是主要的一軍洋將人選，另外還有飛力獅、衛蘭德，梅賽斯在自辦熱身賽及對火腿交流賽投得不錯，但蒙德茲的表現就不理想了，其餘新洋投狀況也仍待觀察。

郭俊麟、胡智爲、林詔恩會是主要的本土先發輪值人選，只不過上季表現都不甚穩定，還需多找幾人來嘗試先發，後援也與中信有著相同的問題，守護神陳韻文雖獲大約續留，但上季投球內容並不算好，資格賽亦然。

53轟是上季全聯盟最少，其中有20轟就是林安可擊出，不過統一是機關槍打線，有高打擊率、上壘率的邱智呈、陳傑憲、林佳緯等人，陳聖平、陳重羽、陳重廷速度也不差，搭配有長打能力的林安可、陳鏞基、潘傑楷，打線上如林靖凱、林子豪傷癒復出，那更具有威脅性，替補還有蘇智傑、林益全、胡金龍，板凳深度是6隊前段班。

投打焦點人物是林詔恩及林靖凱，林詔恩今年繼續吸收經驗值成長，林靖凱同樣越早回球場會對球隊攻守兩端有很大的幫助。

台鋼2025球季預測先發守備陣容及戰力評分。福耳整理製圖

台鋼之前透過選秀、交易及擴編選秀選進不少別隊球員，如王柏融、陳文杰、江承諺、藍寅倫等老將，其實不能算是單純的新球隊，這些老將在上季發揮價值，帶領年輕球員打出不差的成績，即使全年戰績墊底，但下半球季卻拼到了第5名，以一支第一年打一軍的球隊來說，台鋼的表現已是相當不錯了，當然，在打擊、投手甚至於守備方面都還有進步空間。

台鋼的團隊防禦率是6隊之末，針對這點，季後補進新洋投石萬金及簽下去年季中被韓職買斷的前中信洋投艾速特(艾士特)，加上續留的後勁、小野寺賢人，搭配本土的江承諺、陳柏清、陳宇宏等，先發戰力尚可，去年季中加入的吉田一將也續留，即使今年仍可在一軍登錄4名洋將，但台鋼應會先以先發投手為主，雖然牛棚也不算堅強，如果先發洋投有人表現不佳，或是後援真的有很大的破洞，吉田才有在一軍出賽的機會。

擁有全壘打及打點雙冠王魔鷹、新人王曾子祐，台鋼在打擊數據部分都在中段班，不過王柏融、吳念庭這兩名前旅日的球員，去年的成績離球迷所期待的還有一些差距，吳念庭還因傷而提早報銷，他今年傷癒復出，在資格賽交出不錯的打擊內容，陳文杰在熱身賽受傷導致整季報銷對台鋼的攻守兩端都是很大的傷害，替代他的有可能是紀慶然，另外在自辦熱身賽打擊亮眼的曾昱磬、顏清浤新球季也是期待成長的人選。

投打的焦點人物是伍祐城及吳念庭，伍祐城上季中轉後援表現穩定，球隊甚至有培養成終結者的想法，吳念庭則是期待找回得點圈之鬼的狀態。