大聯盟開戰在即洋基卻傷來敲門 能否返世界大賽令人憂心

大聯盟春訓揭開序幕，各隊均進入備戰狀態，不過紐約洋基隊卻遭遇傷痛打擊，陣中的王牌先發投手柯爾（Gerrit Cole）出現手肘部不適，能否登板開幕戰添變數。此外，強打「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）同樣肘傷「嚴重」，可能得進手術房。其他包括先發、內野防線亦是傷病頻傳，在索托（Juan Soto）離隊後，此時受創的洋基能否重返世界大賽令人憂心。

柯爾最近一次春訓登板表現不佳，34歲的他在對明尼蘇達雙城隊的比賽僅投兩局多，就遭遇狙擊丟六分。據記者海曼（Jon Heyman）報導，柯爾手肘的疼痛比想像中嚴重，在球團安排下接受MRI核磁共振檢查，結果出來情況不樂觀，柯爾坦承對手肘傷擔憂，打算尋求醫療專家的第二意見，他說：「我希望結果是好的！那一天比賽有很多不錯的表現，但回家後越來越疼，我才察覺有些不對勁。」

不單柯爾出包，上季的美聯新人王火球男希爾（Luis Gil）因右闊背肌嚴重拉傷，醫療診斷至少6周無法再投球，最快可能是6月份重返投手丘。凱許曼（Brian Cashman）上周跟記者談及希爾的狀況：「他（希爾）才26歲，只要處理得當，應該能在夏季回歸。顯然地，將缺席很長一段時間，至少六個禮拜不能投球，如果恢復得慢，時間也可能延長。醫療團隊會安排影像檢查和核磁共振，看看恢復情況。所以，可能是六、七或八週時間，我們會讓他開始在平地投球，接著是牛棚和復健賽，現在需要大約三個月。」去年，洋基陣中的施密特（Clarke Schmidt）也遭遇類似傷勢，他5月底列入傷兵名單後，休息到9月7日才回歸。

上季的美聯新人王火球男希爾因右闊背肌嚴重拉傷，醫療診斷至少6周無法再投球，最快可能是6月份重返投手丘。 路透通

上季，希爾29場先發有3.50的防禦率和1.19的每局被上壘率，在151.2局投球送出171次三振和77次保送。季後賽登板兩場，分別是美聯冠軍賽對克里夫蘭守護者隊和世界大賽對洛杉磯道奇隊，防禦率為6.75。若洋基兩位先發主力長期缺陣、戰情告急，我判斷球團不排除循交易補強。攤開名單，弗里德（Max Fried）、洛登（Carlos Rodon）、施密特，和25歲的沃倫（Will Warren）處於健康狀態，而史卓曼（Marcus Stroman）、老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）、威南斯（Allan Winans）其中一人可能得上火線擔綱先發，洋基在季外用左手怪投柯特斯（Nestor Cortes）換明星終結者威廉斯（Devin Williams），此時出狀況的卻是先發，高層只能期待史卓曼東山再起頂上先發。

總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我仍然覺得陣容深度不錯，你知道！這些傷病問題會在球季不同時間出現。」回顧去年底，高層應慶幸簽下弗里德的決定，現在重新檢視是明智之舉，尤其是在柯爾缺陣之際，這位左投手足以成為中流砥柱，在需要時帶領先發輪值。當初簽約時，就是為了在輪值頂端與柯爾相輔相成，而現在他必須成為王牌。回放2024年成績，弗里德總計繳出11勝10敗、防禦率3.25的成績，他2023年和2022年的防禦率都低於3.0。洋基隊很幸運，已在輪值陣容中擁有備選方案，擁有弗里德這樣高水準的左投。只是，在紐約投球向來不容易，而弗里德在新一季開始前就面臨如此壓力。

除了投手外，洋基隊打線有可能出現缺口，史丹頓因肘傷正接受血小板血漿（PRP）注射治療，確定的是在傷兵名單迎接開季。史丹頓與記者談話時，坦言談到兩手肘的傷勢「嚴重」，去年就一直再困擾自己，很可能面臨整季報銷進手術房，現階段只能寄望注射帶來預期的癒合和緩解。 現年35歲的史丹頓，上季因腿筋拉傷缺席約一個月，但仍在114場比賽貢獻27發全壘打，季後14場比賽還有7支全壘打，創下洋基隊單一季後賽的紀錄，這也將他推上美聯冠軍賽MVP。教練團方面，評估在史丹頓缺陣時讓萊斯（Ben Rice）擔任指定打擊，另與仍在自由市場的馬丁尼茲（J.D. Martinez）進行討論，目前沒有進一步發展。

勒梅修這位資深內野手持續遭遇傷痛，春訓以指定打擊上場，兩次打擊後左小腿就受傷。 美聯社

春訓開始前，總教練布恩和總經理凱許曼點名四位可能的先發三壘手，分別是：2屆打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、培拉薩（Oswald Peraza），以及維瓦斯（Jorbit Vivas），如今一位候選人勒梅修又傷，另一位從傷病中回歸，三壘手可望脫穎而出。登頂打擊王後，勒梅修這位資深內野手持續遭遇傷痛，春訓以指定打擊上場，兩次打擊後左小腿就受傷，雖本人稱傷勢「不嚴重」，但承認可能需要時間恢復，他解釋：「我對自己很有信心。我知道，如果能保持健康，一定能為這支球隊做出貢獻。」

勒梅修可能缺席幾週，這給了卡布雷拉卡位的機會，有望鎖定開幕戰三壘手的位置。游擊防區部分，預定由沃爾普（Anthony Volpe）出任，在為洋基效力的兩個球季發揮潛力，但起伏不定的進攻並不理想。上季，他為了提高打擊率而犧牲長打，洋基希望他能在本季重回菜鳥年「20轟、20盜」效率。

柯爾、史丹頓傷退，「法官」賈吉（Aaron Judge）任重道遠，本季移防右外野，他亦首度對媒體分享感受。在MLB官網中，作者蘭德瓦（Manny Randhawa）撰文報導當事人對這一轉變如何影響球隊，法官說：「我很興奮，其實我昔日一直都在右外野，後來轉中外野是為了幫助球隊調度。如今，我很高興回到右外野，那裡會很有趣。」身高6呎7吋的賈吉，心態並未受到去年世界大賽漏球的影響：「希望我能有機會阻殺跑者。中外野的傳球距離更遠，這讓阻殺變得稍微困難一些。」

上季表現搶眼的史丹頓(左)長期飽受肘傷困擾，讓賈吉(右)本季將重返熟悉的右外野，根據球團規劃是希望找回他傲人的助殺能力，給予投手群更穩定的防守助力。 法國新聞社

根據《Baseball Reference》的數據，賈吉2024年的防守貢獻值（Defensive Runs Saved， DRS）創下生涯最差的-8，移往右外野為+1，稍微抵消他在中外野的-9。這樣的表現，顯示其中、右外野的防守對比，2019年法官以18 DRS領跑大聯盟，在2021年和2022年分別貢獻了10 DRS。賈吉2024年有4次的外野助殺，比2023年2次和2022年3次多，但追溯至2021年高達10次、2019年也有7次、2018年是9次。這反映聯盟各隊對他的臂力有所顧忌，而非阻殺能力實際下降。近年來，洋基隊在關鍵時刻屢屢因防守失誤而丟分，將賈吉調回右外野是球隊調整策略的一部分，目的是挾助殺實力做投手群的後盾。洋基隊開幕戰將於3月27日展開，屆時將於紐約主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊。