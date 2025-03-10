上季帶領皇家走出黑暗期 雷根斯有望成下一位超頂級強投？

自2016年奪下世界大賽冠軍，堪薩斯皇家度過了艱難的8年，期間球隊未曾打入季後賽，上個賽季能重返競爭行列，靠的不只是超級新星惠特（Bobby Witt Jr.）的貢獻，王牌左投雷根斯（Cole Ragans）絕對功不可沒，這位27歲的先發投手究竟是如何蛻變為一線強投？

2016年第一輪第30順位被選進德州遊騎兵的雷根斯，2018、19二度接受Tommy John手術，並於2023年透過查普曼（Aroldis Chapman）交易案輾轉來到皇家，剛來到球隊就展現出遠超上半季的水準，並拿下了8月的單月最佳投手獎項；而上季的他更加進步，合計先發32場，吃下186.1局、送出223次三振（67次保送）、3.14的ERA（FIP 2.99），於季末的塞揚獎票選上也獲得美聯第4的得票率。

能有效應對大聯盟打者，雷根斯的武器庫變化多端，除了使用率41.7%的四縫線速球、23.7%的變速球、12.8%的滑球、11.3%的卡特球，以及10.4%的彈指曲球，使用率佔一成以上的投球就有5種，以這個年紀的投手來說實屬罕見。

雷根斯的武器庫變化多端，使用率佔一成以上的投球就有5種，以這個年紀的投手來說實屬罕見。 美聯社

當中最具壓制力的，就屬面對右打者時的直球-變速球Combo，雷根斯的直球品質在上個賽季有顯著進步，尤其在轉速上有著2,553轉的驚人數據，球速甚至能觸及三位數（極速101英里/ 小時），平均球速來到95.4英里/ 小時，投在外角高的位置幾乎沒有打者可以對其造成傷害；而他的變速球與眾不同，雖然垂直變化幅度不出色，但卻有著遠高於平均的橫向位移，配合速球產生的速差，讓打者們難以捉摸，再加上滑球與彈指曲球的搭配，多樣的組合使他躍升頂級強投。

進階數據方面，雷根斯的變速球能製造47.8%的揮空率（Whiff%）、滑球也有33.7%，這讓他在今年的三振功力大幅進步，每9局三振次數（K/9）來到10.77；稍嫌不足的是變化球的控制能力，在落點熱區圖上四散於各處，可見這方面的控球仍待加強，有著稍高的8.8%的保送率；另外，他的直球被強擊率也不容忽視，上個賽季的HardHit%高達35.3%，如何控制打者的擊球品質會是他接下來的課題。

雷根斯來到皇家後，進步的幅度有目共睹，今年他在春訓投球也到注目。 美聯社

雷根斯來到皇家後，進步的幅度有目共睹，實力也在不斷提升，如果他能在接下來的職業生涯保持健康，絕對會是新世代的頂尖強投之一。