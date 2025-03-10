快訊

政壇新手勝選！卡尼將成加拿大新總理 支持對美報復性關稅

就是今天！蛇年變動大把握第1個天赦日 2時段強運迎財福

賴政府擴大清查持有大陸身分證 挨批擾民

聽新聞
0:00 / 0:00

上季帶領皇家走出黑暗期 雷根斯有望成下一位超頂級強投？

聯合新聞網／ littlenosejiang
皇家上個賽季能重返競爭行列，靠的不只是超級新星惠特的貢獻，王牌左投雷根斯（圖）絕對功不可沒。 路透
皇家上個賽季能重返競爭行列，靠的不只是超級新星惠特的貢獻，王牌左投雷根斯（圖）絕對功不可沒。 路透

自2016年奪下世界大賽冠軍，堪薩斯皇家度過了艱難的8年，期間球隊未曾打入季後賽，上個賽季能重返競爭行列，靠的不只是超級新星惠特（Bobby Witt Jr.）的貢獻，王牌左投雷根斯（Cole Ragans）絕對功不可沒，這位27歲的先發投手究竟是如何蛻變為一線強投？

2016年第一輪第30順位被選進德州遊騎兵的雷根斯，2018、19二度接受Tommy John手術，並於2023年透過查普曼（Aroldis Chapman）交易案輾轉來到皇家，剛來到球隊就展現出遠超上半季的水準，並拿下了8月的單月最佳投手獎項；而上季的他更加進步，合計先發32場，吃下186.1局、送出223次三振（67次保送）、3.14的ERA（FIP 2.99），於季末的塞揚獎票選上也獲得美聯第4的得票率。

能有效應對大聯盟打者，雷根斯的武器庫變化多端，除了使用率41.7%的四縫線速球、23.7%的變速球、12.8%的滑球、11.3%的卡特球，以及10.4%的彈指曲球，使用率佔一成以上的投球就有5種，以這個年紀的投手來說實屬罕見。

雷根斯的武器庫變化多端，使用率佔一成以上的投球就有5種，以這個年紀的投手來說實屬罕見。 美聯社
雷根斯的武器庫變化多端，使用率佔一成以上的投球就有5種，以這個年紀的投手來說實屬罕見。 美聯社

當中最具壓制力的，就屬面對右打者時的直球-變速球Combo，雷根斯的直球品質在上個賽季有顯著進步，尤其在轉速上有著2,553轉的驚人數據，球速甚至能觸及三位數（極速101英里/ 小時），平均球速來到95.4英里/ 小時，投在外角高的位置幾乎沒有打者可以對其造成傷害；而他的變速球與眾不同，雖然垂直變化幅度不出色，但卻有著遠高於平均的橫向位移，配合速球產生的速差，讓打者們難以捉摸，再加上滑球與彈指曲球的搭配，多樣的組合使他躍升頂級強投。

進階數據方面，雷根斯的變速球能製造47.8%的揮空率（Whiff%）、滑球也有33.7%，這讓他在今年的三振功力大幅進步，每9局三振次數（K/9）來到10.77；稍嫌不足的是變化球的控制能力，在落點熱區圖上四散於各處，可見這方面的控球仍待加強，有著稍高的8.8%的保送率；另外，他的直球被強擊率也不容忽視，上個賽季的HardHit%高達35.3%，如何控制打者的擊球品質會是他接下來的課題。

雷根斯來到皇家後，進步的幅度有目共睹，今年他在春訓投球也到注目。 美聯社
雷根斯來到皇家後，進步的幅度有目共睹，今年他在春訓投球也到注目。 美聯社

雷根斯來到皇家後，進步的幅度有目共睹，實力也在不斷提升，如果他能在接下來的職業生涯保持健康，絕對會是新世代的頂尖強投之一。

MLB專欄 手術 皇家

littlenosejiang

追蹤

相關新聞

日職／上澤直之竟加入死對頭軟銀 新庄剛志不滿技術性FA有理

31歲的右投手上澤直之去年季後以入札制度挑戰大聯盟，結果先和光芒隊簽小聯盟約，再轉戰紅襪隊，最後在大聯盟僅僅出賽2場、投4局，短暫1年就返回日本職棒。 上澤直之休賽季決定重返日職之後，還曾到火腿

上季帶領皇家走出黑暗期 雷根斯有望成下一位超頂級強投？

自2016年奪下世界大賽冠軍，堪薩斯皇家度過了艱難的8年，期間球隊未曾打入季後賽，上個賽季能重返競爭行列，靠的不只是超級新星惠特（Bobby Witt Jr.）的貢獻，王牌左投雷根斯（Cole Rag

締造多項歷史第一的「六邊形戰士」 泰托姆應值得更多尊重

本賽季，作為衛冕軍的波士頓塞爾蒂克依舊展現出強大的團隊戰力，目前以44勝18敗的戰績穩居東區第二。然而，與上賽季例行賽驚人的64勝18敗相比，他們的表現確實有所下滑。此外，東區的競爭格局也發生了變化，

獨行俠沒了現在又丟了未來 總管哈里森已難撕腦殘標籤

獨行俠全隊7名傷兵客場打公鹿，只剩8人出賽，公鹿137：107狠狠修理獨行俠。 獨行俠最近六戰1勝5敗，三名主力長人戴維斯、萊夫利、葛佛全掛，前鋒華盛頓、馬丁傷停，後衛厄文、哈迪也不能出賽，這七

高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

113學年度國中硬式聯賽3月9日即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也是高中各球隊關心的話題。 七賢國中莊子濬 莊子濬身材條件好，國小並非科班，而是參加熊快樂社區棒球隊，

經典賽中華隊違規遭重罰 中職危機處理簡直是「公關災難」

近期負責經典賽資格賽中華隊組訓的中職遭爆違規使用電子設備，被WBC官方罰款2萬美元（約66萬台幣），中職聯盟危機處理過程簡直是一場「公關災難」，完全就是「負面教科書 」。 3月2日（禮拜日）早上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。