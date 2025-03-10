日職／上澤直之竟加入死對頭軟銀 新庄剛志不滿技術性FA有理

31歲的右投手上澤直之去年季後以入札制度挑戰大聯盟，結果先和光芒隊簽小聯盟約，再轉戰紅襪隊，最後在大聯盟僅僅出賽2場、投4局，短暫1年就返回日本職棒。

上澤直之休賽季決定重返日職之後，還曾到火腿設施訓練，加上情感因素，老東家日本火腿隊上上下下，從監督新庄剛志到球迷無不期待他能夠回歸。但上澤不僅沒有重返日本火腿，甚至加盟的是同屬太平洋聯盟的死對頭球隊軟銀鷹，引發不少質疑聲浪。火腿監督「BIG BOSS」新庄剛志退追上澤IG帳號，被外界認為透露相當程度的不滿，甚至已到了決裂的程度。

新庄剛志的「不滿」另一方面也可以解讀成他的「失落」，而這個心情其實可想而知。主要是日本火腿隊從2019-2023連續5年都掉入B級球隊，已經低迷很長的一段時間。而新庄剛志是從2022年開始接掌監督兵符，雖然前兩年球隊都墊底，不過在他的改造之下球隊體質逐步改善，去年球季不僅繼2018年之後、相隔6年再度打進CS季後賽，甚至一躍成為洋聯第二名球隊，進而威脅到軟銀進入日本總冠軍賽的機會，進步幅度有目共睹。而上澤直之在新庄剛志監督旗下這兩年分別拿下8勝（2022年僅次於伊藤大海的10勝）、9勝（2023年全隊最多勝），勝場數都是團隊前兩名，2023年投170局還是當季洋聯最多投球局數的投手，重要性可以想見。

上澤直之休賽季決定重返日職之後，老東家日本火腿隊上上下下，從監督新庄剛志到球迷無不期待他能夠回歸。 美聯社

新庄剛志當然知道上澤直之的好，在他的藍圖之中，如果去年就逐漸完整的先發投手群：伊藤大海（14勝5敗、防禦率2.65）、加藤貴之（10勝9敗、防禦率2.70）、山崎福也（10勝6敗、防禦率3.17）、金村尚真（7勝6敗、防禦率2.38）再加上實績豐富、NPB生涯70勝的上澤直之，先發投手戰力勢必大增，繼2016年之後再度摘下洋聯優勝桂冠將大有可為。結果上澤直之反而跑到對手球隊效力，如此一來的戰力一消一長，也難怪新庄剛志會有如此不滿的情緒反應。

尤其這已經不是近年來第一個案例，去年投出14勝，拿下洋聯最多勝投，幫助軟銀重新奪回優勝的有原航平其實也是出產自日本火腿。而且有原航平也是在2020年底獲得日本火腿球團同意下行使入札赴美挑戰，結果雖然比上澤待在美國的時間稍久，但其實也不過2個球季。有原航平2023年加入軟銀就投出10勝5敗，加上去年的14勝7敗，兩年為軟銀貢獻了24勝，看在日本火腿球團以及球迷眼裡，肯定不是滋味。

過去透過入札赴美挑戰，回歸日本職棒之後沒有重返母隊的選手，包括：岩村明憲、井川慶、西岡剛、松坂大輔，都沒有這麼大的爭議，多少跟待在美國的時間較長，或是回歸後到了另外一個聯盟打球有關。然而從有原航平到上澤直之都只有「留美」1-2年，又是轉到同聯盟對手球隊手中，接連的案例讓「技術性自由球員」爭議引發是否要修改制度的討論聲浪。

新庄剛志(右五)監督在1月的總教練會議上表達對於現行入札制度的不滿。日本職棒官方X

新庄剛志監督在1月的總教練會議上表達對於現行入札制度的不滿，後來還引起工會的反擊，認為與誹謗中傷產生相關，事態演變愈發嚴重，後續NPB是否會針對入札的規定重新檢討修正值得觀察。而今年球季開幕之後的第二個對戰組合，4月1日起日本火腿與軟銀就要在ES CON FIELD HOKKAIDO正面對決，不僅是去年洋聯前兩名球隊的正面廝殺，也是這一連串風波的宿敵之間對戰，場內場外都受到高度關注。