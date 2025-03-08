締造多項歷史第一的「六邊形戰士」 泰托姆應值得更多尊重

本賽季，作為衛冕軍的波士頓塞爾蒂克依舊展現出強大的團隊戰力，目前以44勝18敗的戰績穩居東區第二。然而，與上賽季例行賽驚人的64勝18敗相比，他們的表現確實有所下滑。此外，東區的競爭格局也發生了變化，克利夫蘭騎士強勢崛起而坐上東區龍頭寶座，使得綠衫軍不再是一枝獨秀的存在。

從雙方本季的四次交手來看，騎士隊展現出更強的團隊韌性與無私的球風。他們多點開花，攻防兩端分工明確，並非僅依賴明星球員單打獨鬥。特別是在第四場交手中，騎士隊即便在波士頓客場一度落後超過20分，仍能緊咬比數，最終在決勝節成功逆轉帶走勝利。相比之下，塞爾蒂克的進攻則更仰賴泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)的個人發揮，而騎士隊則擁有更均衡的進攻選擇，在關鍵時刻不會只倚重米契爾(Donovan Mitchell)。

不夠穩定外界對泰托姆的質疑，但事實上他多次在關鍵時刻挺身而出拯救塞爾蒂克。 路透

此外，內線對抗亦是決定勝負的重要因素。騎士隊的雙塔組合，艾倫(Jarrett Allen)、莫布里(Evan Mobley)在兩隊交手時屢屢製造禁區威脅，讓塞爾蒂克在內線攻防上陷入苦戰。對綠衫軍而言，雖然陣容深度與天賦依舊頂尖，但他們在與騎士對戰時，外線命中率的穩定性與內線對抗能力仍有提升空間，而這兩點將直接影響他們在決勝期的競爭力。隨著季後賽的逼近，塞爾蒂克必須找到破解騎士的戰術應對方式，否則今年東區的霸主之爭，他們恐怕將面臨前所未有的挑戰。

談及當家球星，近期「新一代NBA門面」的話題在球迷間掀起熱議。名人堂球星甜瓜-安東尼(Camelo Anthony)直言，在他心目中，聯盟的看板人物既不是約柯奇(Nikola Jokic)，也不是亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，而應該是美國本土球員來擔當。而本賽季的MVP排行榜上，緊追兩位領跑者、被視為「美國希望」的人選，正是塞爾蒂克的當家球星-泰托姆。瓜哥更進一步表示，若泰托姆能擁有灰狼隊一哥愛德華(Anthony Edwards)那般外放的霸氣，將更無庸置疑地成為這個時代的NBA代表人物，他對泰托姆的欣賞與期待不言而喻。

愛德華外放的霸氣深受球迷喜愛，也被看好會是承接聯盟未來門面的人選。 路透

然而，問號也隨之而來—有信心能擔當聯盟門面的泰托姆，真的「夠資格」擁有這稱號嗎？球迷們爭論不休的焦點，在於泰托姆決勝時刻的主宰力與穩定性仍存疑。至今，他尚未拿過例行賽MVP，更別說去年塞爾蒂克奪冠時，FMVP的殊榮是由搭檔布朗拿走。如果沒有綠衫軍嚴謹紀律的體系支持，泰托姆能否走到今天的高度？

約柯奇4年內3奪MVP，對球隊的影響力非常巨大，也是泰托姆尚未企及之處。 美聯社

相比之下，本賽季MVP的兩大熱門--約柯奇與亞歷山大，展現出的個人穩定性更為出色，他們在帶領球隊、掌控戰局以及讀秒階段的主宰能力上，皆有更強烈的存在感。此外，兩人的數據表現更直觀地體現對球隊的影響力，這些都是泰托姆略顯遜色的地方。然而，在塞爾蒂克內部，無論是隊友還是教練團，全隊上下始終認為泰托姆才是這支球隊的真正核心。他或許長期被低估，但毫無疑問，他是就一名頂級球星，值得獲得更多的尊重與肯定。

雷霆的亞歷山大是本季MVP頭號熱門人選。 路透

泰托姆在靜態天賦上，已具備NBA頂級的身體條件—擁有出色的身高與臂展，寬厚的肩膀讓他在對抗中毫不畏懼。防守端，他具備能單防比自己更高大的四、五號球員的能力，展現了他的防守多功能性。此外，他的身體耐戰度極佳，生涯至今鮮少受到重大傷勢影響。年僅24歲時，泰托姆便成為自偶像「老大」布萊恩(Kobe Bryant)之後，第二年輕在季後賽累積超過15,000分的球員。而剛滿27歲的他，如今已是聯盟史上27歲前累積正負值最高的球員，也是這年紀季後賽總得分的歷史第一人。

泰托姆手握兩枚奧運金牌，但巴黎奧運多場被冰在板凳上成為話題。 路透

回顧泰托姆職業生涯，大小獎項成就無數，2018年入選新秀第一隊、2020年入選年度第三隊，並自2022年起，連續三年在賽季首月奪下單月最佳球員，創下NBA史上第一紀錄。此外，他已連續三年入選年度第一隊，並六度入選全明星賽。自踏入聯盟以來他就是塞爾蒂克的關鍵人物，帶隊三度闖進東區決賽、兩次晉級總決賽，並在上賽季成功登頂封王。他亦代表美國隊奪得兩枚奧運金牌，成就不容小覷。

泰托姆的價值並不僅限於進攻端頭號得分手角色，防守端同樣承擔著重要責任，被稱為六邊形戰士的他在攻守兩端都是球隊核心。綠衫軍的小球陣容中，他經常擔任四號位，負責單防對手的禁區球員，或是協防外圍防守。外界常聚焦於他在進攻端是否「打鐵」或表現失常，卻時常忽略他在防守端的隱形貢獻。總教練馬祖拉(Joe Mazzulla)就曾透露，泰托姆是那種會在賽前主動溝通，並請纓去防守對方頭號球星的球員。他深知「進攻可能失常，但防守不會」，因此選擇透過高強度的專注防守，來讓自己更快進入比賽狀態。就如同他曾主動要求防守灰狼當家球星愛德華一樣，泰托姆從不以激烈言辭回應外界的批評，而是選擇用場上的表現來證明自己。

泰托姆曾主動請纓防守愛德華，兩人未來勢必會持續競爭下去。 美聯社

截至目前，泰托姆本賽季場均26.8分、8.8籃板、5.8助攻，其中助攻與籃板均來到生涯新高，顯示他在追求個人得分之外，更致力於解讀球賽的傳導組織、保護籃板，為隊友創造機會。然而，穩定性仍是他最大的課題。他擁有爆炸性的砍分能力，例如在對戰東區龍頭騎士的比賽中，半場就轟下30分、9籃板、7助攻；但另一方面，他也可能在某些比賽中陷入進攻低潮，單場命中率不足40%，甚至三分命中率跌破30%。要在關鍵時刻真正扮演「定海神針」，穩定性無疑是泰托姆需要提升的關鍵。

或許NBA門面的爭論議題總是眾說紛紜，各有擁護者各執一詞，但提及頂級巨星的行列，泰托姆絕對佔有一席之地，至於他能否進一步將自己的歷史地位攀升，關鍵就看本季季後賽，他能否率領綠衫軍成功衛冕了。