獨行俠沒了現在又丟了未來 總管哈里森已難撕腦殘標籤

獨行俠全隊7名傷兵客場打公鹿，只剩8人出賽，公鹿137：107狠狠修理獨行俠。

獨行俠最近六戰1勝5敗，三名主力長人戴維斯、萊夫利、葛佛全掛，前鋒華盛頓、馬丁傷停，後衛厄文、哈迪也不能出賽，這七名主力不是先發就是重要輪換角色球員，獨行俠戰況和比賽結果如同「悲劇」。

湖人最近打出七連勝，讓獨行俠球迷徹夜難眠。

2月7日球員交易截止日前，獨行俠主動為湖人送上鎮隊之寶唐西奇，雙方完成湖人戴維斯+克里斯提交換獨行俠唐西奇+克萊柏交易。唐西奇穿上湖人最近六戰場均27分、9籃板、9助攻，每場投進3.3個三分球，唐西奇只用9場比賽就跟詹姆斯完美合體。

獨行俠球迷氣到恨不得把推動這筆交易的獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）埋在達拉斯，獨行俠主動交易送走唐西奇演變成「悲劇」，堪稱歷史級別，絕無僅有。

獨行俠主動交易送走唐西奇演變成「悲劇」，球迷氣到恨不得把推動這筆交易總管哈里森埋了。 路透

哈里森運氣真的有夠背，誰都沒想到一連串悲劇+嚴重傷病找上獨行俠。

剛出手唐西奇，即使戴維斯為獨行俠打第一場比賽就受傷停賽，但獨行俠還是靠著陣容深度和出色天賦，六戰打出5勝1敗戰績。獨行俠教練基德證明，即便交易送走唐西奇，就算戴維斯只打一場就傷停，但獨行俠靠著完美陣容和完整天賦還是能贏球。

戴維斯只為獨行俠打一場比賽就倒下，傷停至少5-6周，中鋒葛佛膝蓋扭傷，另一中鋒萊夫利腳踝跟著扭傷，剛交易到貨的前鋒馬丁一直在跟臀傷戰鬥，接著先發前鋒華盛頓、奇兵後衛哈迪也先後扭傷腳踝，一天前厄文左膝前十字韌帶撕裂，今年球季報銷提前關機。

球迷把所有輸球怨氣和怒氣全發洩在哈里森身上，特別是唐西奇在湖人打得風生水起，即使隊友是超級巨星詹姆斯這種等級，唐西奇還是能在不到三周時間內打出王牌球星表現。

像獨行俠這樣交易核心王牌球星後遭遇大範圍傷病，並不常見，只能說獨行俠倒楣走衰運。

網路拿哈里森開玩笑，極盡譏諷，在獨行俠七名主力傷兵和傷病列表中，獨行俠傷兵名單上還有第八人哈里森，傷病理由是「Brain Damage」，中文翻譯是腦袋壞了，白話一點就是「腦殘」。

網友做梗圖列出獨行俠傷兵，特別把總管哈里森加入，說他頭殼壞去。擷圖自X

哈里森2025年推動唐西奇這筆交易，在厄文提前關機後註定是一場大悲劇。

沒有厄文，哈里森也不會有交易唐西奇創意，獨行俠有兩張王牌唐西奇和厄文，用其中一張王牌去交易聯盟三大精英長人之一戴維斯，戴維斯攻防兩端都是王牌等級，非常相襯。

獨行俠想要改變，哈里森這步棋下得很大膽，風險肯定只會更大。只是哈里森萬萬沒想到五名核心主力戴維斯、葛佛、萊夫利、華盛頓、厄文會陸續受傷，而且厄文賽季提前報銷，戴維斯這一季復出也不樂觀。

厄文(11號)今夏可以跳出合約成為自由球員，但一年後能不能健康重返賽場，同樣充滿變數。 美聯社

厄文今夏可以跳出合約成為自由球員，爭取生涯最後一分大合約，看樣子厄文續約前景也很不樂觀，一年後厄文能不能健康重返賽場，同樣充滿變數。

哈里森將成為2025年NBA最勁爆話題人物，獨行俠球迷恐怕很長時間都不會忘記這段歷史悲劇和仇恨。