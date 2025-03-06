神鱒滿血回歸信心滿 天使能複製勇士、太空人成功模式？

隨著大聯盟春訓的展開，球迷們迫不及待想看到那個「天下第一人」回歸球場，他也是我過往非常欣賞的球星楚奧特（Mike Trout）。原本個性低調的他，鮮少公開談論球隊與自己，在準備迎接新球季前他首度公開心聲，談談眼中的洛杉磯天使隊、自己所遭遇的傷勢，以及二刀流大谷翔平轉隊締造紀錄和奪冠。當然，天使隊有無機會轉折成季後賽熟面孔很難說，但若能破繭而出一定需要三屆美聯最有價值球員楚奧特東山再起。

楚奧特最近在接受媒體採訪時，透露自己對新球季的個人心態與想法，他表示目前處於最佳狀態，並對球隊的發展前景充滿信心。上周六，他在 SiriusXM 談話節目分享狀態說：「我知道自己所處的位置，我知道當我在場上時，仍是最好的那一位球員。」他進一步談到傷癒回歸後的春訓：「我要享受比賽、玩得開心，然後全力以赴。」這積極的企圖心，不僅展現在個人層面，也反映天使隊正在嘗試打破外界唱衰，掀起一股文化變革，楚奧特在接受 MLB Network 訪問時表示：「我們正在努力改變，每天進球場時都有新的準備，這次沒有休息日、沒有自滿。」

楚奧特新球季將移防右外野，能否就此健康打完整季呢？ 美聯社

楚奧特目前最為人關注的是新守備位置，他將從中外野調到右外野調整。新一季來臨，你會注意到他站在右外野，這是一個關鍵的變動，也是生涯頭一遭。這個決定，不僅關乎球隊的戰術調整，也與他的健康狀況密切相關，過去幾季楚奧特因傷病影響到出賽場次，包括2023年因鉤骨骨折僅出賽82場，2022年因背部問題僅出賽119場，而2021年也是因小腿受傷僅出賽36場，每一次造成傷勢原因不一，移防右外野目的是減少他的跑動頻率、體能消耗，並降低受傷機率。有鑑於此，天使隊下階段將仰仗阿戴爾（Jo Adell）、莫尼亞克（Mickey Moniak），以及沃德（Taylor Ward ）組成外野防線，新加盟的索勒（Jorge Soler）也將在角落外野和指定打擊輪替。

面對右外野這個不同的挑戰，楚奧特說打算向退役的前隊友杭特（Torii Hunter） 請教如何適應，並陸續與其他經歷相同的球員交流經驗，他說：「我會試著學習，並在春訓中適應這個防守位置。」天使總教練華盛頓（Ron Washington ）也表示：「楚奧特是職業球員，我認為只要他願意，就能成為聯盟最好的右外野手之一。」經過溝通，這位亟欲雄起的明星外野手開始接受新角色，主要還是要保持健康、延續個人生涯。

過去堪稱為聯盟第一人的楚奧特，過去三個球季遭遇一堆莫名其妙的傷勢以致於表現一路滑落，他對媒體表示目前狀態良好，可以應付整季的賽事。 美聯社

除了防守位置的變動，楚奧特也開始在進攻面做出了調整。他在休賽期間，重新檢視自己的揮棒機制，希望找回過去的高效打擊能力：「這是一個隨著時間推移形成的壞習慣，回顧過去幾年，我從不會追打壞球，並且經常獲得保送。我希望今年起重回那種狀態，並在打擊區找到自己的節奏，而不是處於防守心態。」

另一個激勵楚奧特的是 MLB Network 最新排名，昔日的榜首如今落居第39位，各界均聚焦他昔日隊友大谷翔平身上。他表示，這排名不會影響信心，反而會激勵在新球季展現最佳狀態。回放歷史，這還是第一回楚奧特被拋到後面，在 2013 年至 2022 年「每一季」，他都是穩穩站在前兩名，名列榜首頻率高達八次。直到2023 年，這條神鱒跌落到第三，2024 年進一步下降到第12名，但仍算是前 15 大，未料進入 2025 年已跌到第 39 位，這是令人難以想像的順序，主要是肇因於上一季只打了29場比賽為生涯最低。當然，沒受傷的話，沒人會懷疑楚奧特今年恢復往日的外掛，回到MLB前十大。

天使想要複製勇士與太空人的成功模式，重新培養贏球文化。 美聯社

談完看板人物就得審視天使隊，擁有像楚奧特這樣的超級球星，過去十年一直無法挺進季後賽。感覺上，這支球隊內部缺乏一種贏球文化。根據各方說法，新一季天使希望仿效亞特蘭大勇士隊、休士頓太空人隊的成功模式，他們透過文化轉變與陣容調整，一步一步成功奪冠。以休士頓太空人隊為例，從2011年到2013年每一季都輸超過100場比賽，隨後他們培養的菜鳥崛起，2015年首度重返季後賽、2017年奪冠，之後連續七年殺入美聯冠軍賽。亞特蘭大勇士隊也是類似，球隊大刀闊斧放棄老化的主力，轉而培養充滿活力的年輕核心。萊利（Austin Riley）和亞古納（Ronald Acuna Jr.）成為中流砥柱。他們在2021年贏得世界大賽冠軍得到重建回報。

當然，說的容易做起來難，近年也有毫無章法的失敗例子，如芝加哥白襪隊和科羅拉多洛磯隊，雖試圖培養新血改變，卻因內部不和或決策失誤導致球隊混亂。對此，楚奧特看法是球隊需要一名更衣室領袖，而他自願扛起這個責任，他說：「（更衣室領袖）我第一個想到的是杭特……年輕一輩有一個可以談話的人，事情變得更容易。」他強調經驗豐富的領導價值，告訴新人們勝利是唯一標準，無論是陣容變動、管理層不穩，這支球隊需要一致的標準就是獲勝。因此，楚奧特決定親自承擔這責任，確保下一代天使知道成功是什麼，最終結果只要看過162場比賽，我們就能知道答案。