快訊

吃芝麻球噎死意外 蘇一峰：長者飲食勿太大口、呼吸道阻塞這樣救

川普籲廢晶片法 台積電原本可獲得補助恐生變

聽新聞
0:00 / 0:00

神鱒滿血回歸信心滿 天使能複製勇士、太空人成功模式？

聯合新聞網／ 陳光立
楚奧特個性低調，進入春訓首度對外公開談話，對於未來一季他認為已經做好準備，對於球隊未來是充滿信心。 美聯社
楚奧特個性低調，進入春訓首度對外公開談話，對於未來一季他認為已經做好準備，對於球隊未來是充滿信心。 美聯社

隨著大聯盟春訓的展開，球迷們迫不及待想看到那個「天下第一人」回歸球場，他也是我過往非常欣賞的球星楚奧特（Mike Trout）。原本個性低調的他，鮮少公開談論球隊與自己，在準備迎接新球季前他首度公開心聲，談談眼中的洛杉磯天使隊、自己所遭遇的傷勢，以及二刀流大谷翔平轉隊締造紀錄和奪冠。當然，天使隊有無機會轉折成季後賽熟面孔很難說，但若能破繭而出一定需要三屆美聯最有價值球員楚奧特東山再起。

楚奧特最近在接受媒體採訪時，透露自己對新球季的個人心態與想法，他表示目前處於最佳狀態，並對球隊的發展前景充滿信心。上周六，他在 SiriusXM 談話節目分享狀態說：「我知道自己所處的位置，我知道當我在場上時，仍是最好的那一位球員。」他進一步談到傷癒回歸後的春訓：「我要享受比賽、玩得開心，然後全力以赴。」這積極的企圖心，不僅展現在個人層面，也反映天使隊正在嘗試打破外界唱衰，掀起一股文化變革，楚奧特在接受 MLB Network 訪問時表示：「我們正在努力改變，每天進球場時都有新的準備，這次沒有休息日、沒有自滿。」

楚奧特新球季將移防右外野，能否就此健康打完整季呢？ 美聯社
楚奧特新球季將移防右外野，能否就此健康打完整季呢？ 美聯社

楚奧特目前最為人關注的是新守備位置，他將從中外野調到右外野調整。新一季來臨，你會注意到他站在右外野，這是一個關鍵的變動，也是生涯頭一遭。這個決定，不僅關乎球隊的戰術調整，也與他的健康狀況密切相關，過去幾季楚奧特因傷病影響到出賽場次，包括2023年因鉤骨骨折僅出賽82場，2022年因背部問題僅出賽119場，而2021年也是因小腿受傷僅出賽36場，每一次造成傷勢原因不一，移防右外野目的是減少他的跑動頻率、體能消耗，並降低受傷機率。有鑑於此，天使隊下階段將仰仗阿戴爾（Jo Adell）、莫尼亞克（Mickey Moniak），以及沃德（Taylor Ward ）組成外野防線，新加盟的索勒（Jorge Soler）也將在角落外野和指定打擊輪替。

面對右外野這個不同的挑戰，楚奧特說打算向退役的前隊友杭特（Torii Hunter） 請教如何適應，並陸續與其他經歷相同的球員交流經驗，他說：「我會試著學習，並在春訓中適應這個防守位置。」天使總教練華盛頓（Ron Washington ）也表示：「楚奧特是職業球員，我認為只要他願意，就能成為聯盟最好的右外野手之一。」經過溝通，這位亟欲雄起的明星外野手開始接受新角色，主要還是要保持健康、延續個人生涯。

過去堪稱為聯盟第一人的楚奧特，過去三個球季遭遇一堆莫名其妙的傷勢以致於表現一路滑落，他對媒體表示目前狀態良好，可以應付整季的賽事。 美聯社
過去堪稱為聯盟第一人的楚奧特，過去三個球季遭遇一堆莫名其妙的傷勢以致於表現一路滑落，他對媒體表示目前狀態良好，可以應付整季的賽事。 美聯社

除了防守位置的變動，楚奧特也開始在進攻面做出了調整。他在休賽期間，重新檢視自己的揮棒機制，希望找回過去的高效打擊能力：「這是一個隨著時間推移形成的壞習慣，回顧過去幾年，我從不會追打壞球，並且經常獲得保送。我希望今年起重回那種狀態，並在打擊區找到自己的節奏，而不是處於防守心態。」

另一個激勵楚奧特的是 MLB Network 最新排名，昔日的榜首如今落居第39位，各界均聚焦他昔日隊友大谷翔平身上。他表示，這排名不會影響信心，反而會激勵在新球季展現最佳狀態。回放歷史，這還是第一回楚奧特被拋到後面，在 2013 年至 2022 年「每一季」，他都是穩穩站在前兩名，名列榜首頻率高達八次。直到2023 年，這條神鱒跌落到第三，2024 年進一步下降到第12名，但仍算是前 15 大，未料進入 2025 年已跌到第 39 位，這是令人難以想像的順序，主要是肇因於上一季只打了29場比賽為生涯最低。當然，沒受傷的話，沒人會懷疑楚奧特今年恢復往日的外掛，回到MLB前十大。

天使想要複製勇士與太空人的成功模式，重新培養贏球文化。 美聯社
天使想要複製勇士與太空人的成功模式，重新培養贏球文化。 美聯社

談完看板人物就得審視天使隊，擁有像楚奧特這樣的超級球星，過去十年一直無法挺進季後賽。感覺上，這支球隊內部缺乏一種贏球文化。根據各方說法，新一季天使希望仿效亞特蘭大勇士隊、休士頓太空人隊的成功模式，他們透過文化轉變與陣容調整，一步一步成功奪冠。以休士頓太空人隊為例，從2011年到2013年每一季都輸超過100場比賽，隨後他們培養的菜鳥崛起，2015年首度重返季後賽、2017年奪冠，之後連續七年殺入美聯冠軍賽。亞特蘭大勇士隊也是類似，球隊大刀闊斧放棄老化的主力，轉而培養充滿活力的年輕核心。萊利（Austin Riley）和亞古納（Ronald Acuna Jr.）成為中流砥柱。他們在2021年贏得世界大賽冠軍得到重建回報。

當然，說的容易做起來難，近年也有毫無章法的失敗例子，如芝加哥白襪隊和科羅拉多洛磯隊，雖試圖培養新血改變，卻因內部不和或決策失誤導致球隊混亂。對此，楚奧特看法是球隊需要一名更衣室領袖，而他自願扛起這個責任，他說：「（更衣室領袖）我第一個想到的是杭特……年輕一輩有一個可以談話的人，事情變得更容易。」他強調經驗豐富的領導價值，告訴新人們勝利是唯一標準，無論是陣容變動、管理層不穩，這支球隊需要一致的標準就是獲勝。因此，楚奧特決定親自承擔這責任，確保下一代天使知道成功是什麼，最終結果只要看過162場比賽，我們就能知道答案。

MLB專欄 Mike Trout 勇士 天使 太空人

陳光立

追蹤

相關新聞

經典賽中華隊違規遭重罰 中職危機處理簡直是「公關災難」

近期負責經典賽資格賽中華隊組訓的中職遭爆違規使用電子設備，被WBC官方罰款2萬美元（約66萬台幣），中職聯盟危機處理過程簡直是一場「公關災難」，完全就是「負面教科書 」。 3月2日（禮拜日）早上

神鱒滿血回歸信心滿 天使能複製勇士、太空人成功模式？

隨著大聯盟春訓的展開，球迷們迫不及待想看到那個「天下第一人」回歸球場，他也是我過往非常欣賞的球星楚奧特（Mike Trout）。原本個性低調的他，鮮少公開談論球隊與自己，在準備迎接新球季前他首度公開心

高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

113學年度國中硬式聯賽3月9日即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也是高中各球隊關心的話題。 七賢國中莊子濬 莊子濬身材條件好，國小並非科班，而是參加熊快樂社區棒球隊，

進階數據揭密中華隊火球男 徐若熙均速第一、林維恩是轉速王

經典賽資格賽第一組於上週二落幕，台灣在賽前被各方看好可以輕鬆拿下經典賽正賽門票，但實際過程極為驚險，首戰不僅輸球，還差點被對手西班牙「扣倒」（提前結束），最後是在背水一戰的附加賽復仇成功，以6：3擊敗

詹皇「霸球論」為無稽之談 湖人擁史上球商最佳搭檔才是正解

距離超級巨星唐西奇（Luka Doncic）轉戰湖人驚世交易案已經過了一個月，雖然尚未找回投籃準心、體能也顯然還沒恢復為最佳狀態，但被譽為手上有魔法的唐西奇，仍舊將他洞悉全場的控球魅力原汁原味帶到星光

中職／自由球員轉隊風吹到洋將 優先議約228大限恐成虛設

在經過休賽季期間，「第三屆世界12強棒球賽」及「第六屆世界棒球經典賽資格賽」，兩項國際賽事的激情後，新聞目光逐漸轉回中華職棒。各隊開始進行春訓及熱身賽備戰的同時，受到球迷關注的，則是去年有許多優秀的洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。