經典賽中華隊違規遭重罰 中職危機處理簡直是「公關災難」

近期負責經典賽資格賽中華隊組訓的中職遭爆違規使用電子設備，被WBC官方罰款2萬美元（約66萬台幣），中職聯盟危機處理過程簡直是一場「公關災難」，完全就是「負面教科書 」。

3月2日（禮拜日）早上9點有自媒體爆料，「中華職棒聯盟的相關人員，偷偷在WBCQ大會後面使用電子設備，被罰了20,000美金。」

當天晚上有媒體詢問聯盟有無此事，聯盟的說法是，「確實有協助搬運的同仁，因為在放裝備的辦公室使用手機而違規，大會賽後也依規定予以罰鍰，這部分將會由聯盟來繳納，後續也會針對此事再加強教育並改進。」

接下來24小時內，媒體不斷揭露更多秘辛，例如 「中華隊在首場比賽於辦公室內使用手機、筆電、印表機列印情蒐資料，遭到大聯盟制止。」、「隔日比賽（註：第2戰對南非）開打前除嚴格核對證件，大聯盟率隊檢查休息室，發現休息室仍有手機、電腦、印表機等工具被制止重罰。」

在嚴格限制證件額度狀況下，中華隊除了大聯盟配置人員，無法給無代表隊隨隊防護員通行證，導致選手狀況較難立即掌握，蔡其昌已喊話希望正賽大聯盟能開放更多張。 聯合報系資料照

另外還有「原先大聯盟除了每隊39張證件外，對於合理需求多會允許配給少數通行手環，但中華隊在首日就違規的狀況下，後續想再爭取手環，被大聯盟打回票。」、 「經典賽主席史莫爾（Jim Small）嚴厲警告，若再犯，最嚴重恐會失去資格。」

新聞畫重點，中華隊後勤團隊人員首戰有違規使用電子設備，第2戰電子設備尚未移除又被發現，除了被WBC官方重罰，還被警告最嚴重恐失去資格。

中華職棒秘書長楊清瓏和過去幾任相比顯得相當弱勢，遇到事情幾乎都是由會長蔡其昌出 面。 聯合報系資料照

以往中職遇到重大危機，聯盟秘書長都會立即親上火線對外界釋疑，希望能初步止血，然而這時候還不見聯盟祕書長楊清瓏出面發聲，火都燒了大半天，直到3月3日（禮拜一）下午中職會長蔡其昌才透過社群媒體發文表示，「有關這次的事件，我會與主管同仁共同深切檢討並改進，避免在未來的國際賽事再發生。」對於事件始末完全避而不談，其實又失去第二個危機處理點。

3月4日（禮拜二）下午，也就是自媒體爆料超過48小時，蔡其昌才在廣播節目和出席活動發聲，重點有幾個，「中華隊知道經典賽相關規則。」、 「電腦、印表機、手機等電子設備有帶進去，但沒使用。」、「只針對第一天搬進去有電子設備罰款。」、「當時是不是有人手機打開在滑，這個我不知道。」

蔡其昌的說法和媒體報導有極大差異，中華隊沒人使用電子設備，也沒有第2天比賽所發生的事情，而且與3月2日聯盟說法完全不同，重點是明知規則還心存僥倖違規。

這有兩種情況，第一，媒體寫錯了，第二，蔡其昌講錯了；蔡其昌的說法，顯然暗指媒體報導不實。

蔡其昌對於中華隊違規使用電子設備，一再強調「有錯就改」！ 中央通訊社

如果真實情況如蔡其昌所述，其實3月2日事件被爆料當天，聯盟秘書長楊清瓏就可以出面說明，停損點到此為止，而不用過了兩天再由中職會長蔡其昌發聲，結果愈說愈模糊，因為聯盟秘書長應該要比中職會長更清楚事件始末才對，結果秘書長完全神隱。

無論如何，中華隊違規使用電子設備遭罰2萬美元，現在已成各家媒體定調的新聞事件，中職聯盟沒有在第一時間出面說明這件事情的完整過程，反而隨意丟出違規使用手機的簡易聲明，已失去和社會大眾充分溝通的最佳時機點。

公關危機處理最高指導原則是「誠信」，誠實是最好的策略，公關本質絕非化妝、包裝或粉飾太平，而是「真誠的溝通」，現在網路這麼發達，資訊極度透明，凡事都會被攤在陽光底下接受檢視。

中華隊使用電子設備被罰款的新聞已躍上國際媒體版面，未來將會被放大鏡檢視，情蒐模式勢必得更加低調，不要再將龐大情蒐團隊直接進駐球場內部。 中央社

職棒聯盟和各球團難免會遭遇重大危機，公關最忌諱的是第一時間錯誤回應，絕對會火上加油，危機處理別無法則，誠實為上策，社群網路發達的時代，難保之後不會有更多爆料，如此一來根本無法收拾殘局，而且，千萬不要把棒球記者當塑膠，他們掌握的資訊絕對比檯面上多很多，有充分把握才會下筆。

中華隊使用電子設備被罰款的新聞已躍上國際媒體版面，台灣棒球形象遭重創，明年經典賽大聯盟官方勢必會緊盯中華隊一舉一動，負責組訓的中職必須及早因應，未來包括12強賽在內的一級國際賽事，請中華隊不要再將龐大情蒐團隊直接進駐球場內部，並提供即時影像和資料，也不要再將情蒐和後勤團隊的辛苦過程作大外宣，低調行事為上策。