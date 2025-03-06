快訊

吃芝麻球噎死意外 蘇一峰：長者飲食勿太大口、呼吸道阻塞這樣救

川普籲廢晶片法 台積電原本可獲得補助恐生變

聽新聞
0:00 / 0:00

高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

聯合新聞網／ 王婉玲
陳相偉(左一)、莊子濬(左二)、胡冠威(右二)、楊承恩(右一)是今年國中球速頂尖的投手。　圖／王婉玲攝影
陳相偉(左一)、莊子濬(左二)、胡冠威(右二)、楊承恩(右一)是今年國中球速頂尖的投手。　圖／王婉玲攝影

113學年度國中硬式聯賽3月9日即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也是高中各球隊關心的話題。

★七賢國中莊子濬

七賢國中莊子濬是今年少數可以投到140公里的投手。　圖／王婉玲攝影
七賢國中莊子濬是今年少數可以投到140公里的投手。　圖／王婉玲攝影

莊子濬身材條件好，國小並非科班，而是參加熊快樂社區棒球隊，到七賢國中才接受正規棒球訓練，去年U15華南金控盃選拔賽曾被測到最快球速142公里，國二就入選U15國手，是今年少數可以投到140公里的投手。

★新明國中胡冠威

布農、阿美各一半血統的胡冠威是中信兄弟捕手胡孟智的堂弟，在新明國中連兩年入選LLB代表隊，今年2月港都老四川盃曾被測到140公里最快球速，加上左投優勢，未來性看好。

★七賢國中楊承恩

跟莊子濬相同，楊承恩自熊快樂社區棒球隊起步，再到七賢國中挑戰科班，他的媽媽是女壘國手吳佳燕，爸爸則是打過棒球、壘球，自小耳濡目染，他去年底關懷盃曾被測到最快球速139公里，硬式聯賽有望挑戰140公里大關。

★馬公國中陳相偉

來自澎湖離島的陳相偉，體格條件不錯，他在去年U15華南金控盃就被測到135公里左右球速，去年菊島盃還被測到一顆142公里球速，雖不知道是否屬實，不過極速落在135至138公里，應是合理範圍。

★長安國中曾乙喆

曾乙喆去年國二就選中U15國手，目前身高已經超過180公分，他打擊突出，投球也在關鍵時刻登板，在今年2月港都老四川盃測到最快球速約137公里，令人驚豔。

★卑南國中廖浩丞

卑南國中廖浩丞是已故前職棒投手豐偌暉的兒子，遺傳老爸優良基因。圖／王婉玲攝影
卑南國中廖浩丞是已故前職棒投手豐偌暉的兒子，遺傳老爸優良基因。圖／王婉玲攝影

卑南國中「阿布」廖浩丞是已故前職棒投手豐偌暉的兒子，遺傳老爸優良基因，近兩個月球速進步多，目前球速最快約136公里，硬式聯賽能否再創新高值得關注。

至於三星國中簡愷樂、恆春國中高品瀚、忠孝國中曾俊堯、長安國中廖芫豎、王元甫最快球速大約135公里，硬式聯賽能否再上一層樓，值得關注。

棒球專欄

王婉玲

追蹤

相關新聞

經典賽中華隊違規遭重罰 中職危機處理簡直是「公關災難」

近期負責經典賽資格賽中華隊組訓的中職遭爆違規使用電子設備，被WBC官方罰款2萬美元（約66萬台幣），中職聯盟危機處理過程簡直是一場「公關災難」，完全就是「負面教科書 」。 3月2日（禮拜日）早上

神鱒滿血回歸信心滿 天使能複製勇士、太空人成功模式？

隨著大聯盟春訓的展開，球迷們迫不及待想看到那個「天下第一人」回歸球場，他也是我過往非常欣賞的球星楚奧特（Mike Trout）。原本個性低調的他，鮮少公開談論球隊與自己，在準備迎接新球季前他首度公開心

高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

113學年度國中硬式聯賽3月9日即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也是高中各球隊關心的話題。 七賢國中莊子濬 莊子濬身材條件好，國小並非科班，而是參加熊快樂社區棒球隊，

進階數據揭密中華隊火球男 徐若熙均速第一、林維恩是轉速王

經典賽資格賽第一組於上週二落幕，台灣在賽前被各方看好可以輕鬆拿下經典賽正賽門票，但實際過程極為驚險，首戰不僅輸球，還差點被對手西班牙「扣倒」（提前結束），最後是在背水一戰的附加賽復仇成功，以6：3擊敗

詹皇「霸球論」為無稽之談 湖人擁史上球商最佳搭檔才是正解

距離超級巨星唐西奇（Luka Doncic）轉戰湖人驚世交易案已經過了一個月，雖然尚未找回投籃準心、體能也顯然還沒恢復為最佳狀態，但被譽為手上有魔法的唐西奇，仍舊將他洞悉全場的控球魅力原汁原味帶到星光

中職／自由球員轉隊風吹到洋將 優先議約228大限恐成虛設

在經過休賽季期間，「第三屆世界12強棒球賽」及「第六屆世界棒球經典賽資格賽」，兩項國際賽事的激情後，新聞目光逐漸轉回中華職棒。各隊開始進行春訓及熱身賽備戰的同時，受到球迷關注的，則是去年有許多優秀的洋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。