高中教練看過來！ 那些138公里+的國中頂級投手

113學年度國中硬式聯賽3月9日即將在台東開打，今年有哪些球速不錯的頂級投手值得期待？也是高中各球隊關心的話題。

★七賢國中莊子濬

七賢國中莊子濬是今年少數可以投到140公里的投手。 圖／王婉玲攝影

莊子濬身材條件好，國小並非科班，而是參加熊快樂社區棒球隊，到七賢國中才接受正規棒球訓練，去年U15華南金控盃選拔賽曾被測到最快球速142公里，國二就入選U15國手，是今年少數可以投到140公里的投手。

★新明國中胡冠威

布農、阿美各一半血統的胡冠威是中信兄弟捕手胡孟智的堂弟，在新明國中連兩年入選LLB代表隊，今年2月港都老四川盃曾被測到140公里最快球速，加上左投優勢，未來性看好。

★七賢國中楊承恩

跟莊子濬相同，楊承恩自熊快樂社區棒球隊起步，再到七賢國中挑戰科班，他的媽媽是女壘國手吳佳燕，爸爸則是打過棒球、壘球，自小耳濡目染，他去年底關懷盃曾被測到最快球速139公里，硬式聯賽有望挑戰140公里大關。

★馬公國中陳相偉

來自澎湖離島的陳相偉，體格條件不錯，他在去年U15華南金控盃就被測到135公里左右球速，去年菊島盃還被測到一顆142公里球速，雖不知道是否屬實，不過極速落在135至138公里，應是合理範圍。

★長安國中曾乙喆

曾乙喆去年國二就選中U15國手，目前身高已經超過180公分，他打擊突出，投球也在關鍵時刻登板，在今年2月港都老四川盃測到最快球速約137公里，令人驚豔。

★卑南國中廖浩丞

卑南國中廖浩丞是已故前職棒投手豐偌暉的兒子，遺傳老爸優良基因。圖／王婉玲攝影

卑南國中「阿布」廖浩丞是已故前職棒投手豐偌暉的兒子，遺傳老爸優良基因，近兩個月球速進步多，目前球速最快約136公里，硬式聯賽能否再創新高值得關注。

至於三星國中簡愷樂、恆春國中高品瀚、忠孝國中曾俊堯、長安國中廖芫豎、王元甫最快球速大約135公里，硬式聯賽能否再上一層樓，值得關注。