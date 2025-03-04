中職／自由球員轉隊風吹到洋將 優先議約228大限恐成虛設

在經過休賽季期間，「第三屆世界12強棒球賽」及「第六屆世界棒球經典賽資格賽」，兩項國際賽事的激情後，新聞目光逐漸轉回中華職棒。各隊開始進行春訓及熱身賽備戰的同時，受到球迷關注的，則是去年有許多優秀的洋投，至今仍是自由球員，而且已經過了228大限，加上有些球隊仍有空缺，又將掀起一波搶人。

所謂228大限，主要是為了避免洋將挖角，因此中職規章第17章第96條規定，「外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年8月31日球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」因此過去大部分球隊，若要找回鍋洋將，都會找前一年提早離隊的球員為主，包含泰迪、艾璞樂、索沙、霸林爵等，因傷或參加國際賽等因素提早解約，隔年被挖角轉隊發展。少數外籍球員早就確定未獲得留用，在受限期間取得原球隊離隊同意後，轉投其他球隊，包含威迪茲及戈威士。若說要等到期限後，搶走其他隊外籍球員，要回到2018年，富邦一口氣帶走統一及中信的頭號先發布魯斯及伍鐸。

艾璞樂來中職第一年先加盟悍將，隔年確定未獲續約後轉投味全龍，並且靠著好投獲得龍隊續約。 聯合報系資料照

在本土自由球員市場逐漸熱絡後，可以大幅快速戰力的外籍球員，似乎吹起罕見的搶人風潮。主要是除了台鋼已備妥6名洋將外，其他球隊都還有空缺。截至3月4日止，中信、統一、味全、樂天及富邦都是4人，只是剛好夠用而已。一般多會準備5至6人，再從春訓中找出最佳人選，因此高機率會繼續補強。

目前洋助拳人來源，除了從大聯盟春訓找被下放的球員外，最保險的就是找適應台灣職棒的洋將回鍋。去年球季表現優異，防禦率在3以內，在228大限還是自由身的勝騎士、羅戈、哈瑪星、銳歐及裴瑞茲，就成為各隊雷達的目標。

富邦悍將望穿秋水希望能續約的洋投羅戈，據悉開出高價的複數年合約爭取，但中信兄弟隊以較容易的買斷的合約條件競爭，很有可能改披黃衫。 聯合報系資料照

最搶手的莫過於去年在統一7-ELEVEn的勝騎士以及富邦悍將的羅戈，兩人各項數據都是聯盟頂尖，而且型態相近，都有超過150Km的快速球，主要武器則為中職打者較不易掌握的變速球及曲球。雖然母隊早就提出續約報價，但他們一方面參加12強賽，另一方面期待有機會挑戰更高階的職棒，因此將中職放在最後順位。然而在美日韓職機率越來越渺茫的情況下，回到台灣的機率增加不少，原本就已經傳聞有球隊要搶人，過了228大限後就正式開獎。目前傳出中信確定簽下勝騎士，羅戈也有機會披上黃衫，兄弟反而有機會喊出「我要全部」！

銳歐在經典賽資格賽為哥倫比亞先發的這天，也確定轉投願意讓他先發的悍將隊。 聯合報系資料照

此外正在參加經典賽資格賽的銳歐，去年在味全龍繳出比勝騎士及羅戈更出色的成績，而且是先發、牛棚兩相宜的左投手。然而有聯盟極品的成績，龍隊也有意繼續合作，但對於定位想法不同未能完成續約。不過由於他昔日的好成績，是從牛棚出發，而轉任他期待已久的先發，是否能複製頂尖的成績還有待考驗，因此並不是最搶手的球員，不過他還是在解禁後快速確定轉戰富邦。

哈瑪星上季證明自己在中職有一定的壓制力，是很適合各隊的洋將備案人選，他也有續留台灣。 聯合報系資料照

至於上季在台鋼貢獻最多的洋投哈瑪星，以及為統一穩住後防的牛棚大將裴瑞茲，原先都有納入續約考量，不過兩隊陸續補到更多外援後，目前沒有簽回的消息。不過兩人去年繳出水準之上的成績，在中職有一定的壓制能力，很適合作為各隊的備案。在勝騎士、羅戈及銳歐歸屬都底定後，也可能成為搶人目標。

值得一提的是原先和母隊續約持保留態度的洋將，在渡過優先議約期後卻迅速回歸中職，似乎之中隱藏著什麼，讓球員願意等到3月才簽約。實際上，良禽擇木而棲、賢臣擇主而事，球員想要找更好的待遇及球團無可厚非，尤其他們合約都在去年底結束，本來就難以限制各方不能接觸。只是當外援吹起轉隊風，聯盟恐怕要思考，昔日有球團提出228大限的議題，該如何修改，才能達到避免惡性挖角，又不會成為虛設的條款。