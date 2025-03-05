進階數據揭密中華隊火球男 徐若熙均速第一、林維恩是轉速王

經典賽資格賽第一組於上週二落幕，台灣在賽前被各方看好可以輕鬆拿下經典賽正賽門票，但實際過程極為驚險，首戰不僅輸球，還差點被對手西班牙「扣倒」（提前結束），最後是在背水一戰的附加賽復仇成功，以6：3擊敗西班牙，才在驚濤駭浪之下以分組第二的身份晉級明年三月的經典賽正賽。

才拿下12強的冠軍、氣勢正旺，資格賽的陣容雖然與12強有別，但打線加入大聯盟等級的張育成，投手端更是中職、旅外頂尖投手集結，這次中華隊怎麼會在資格賽打得這麼辛苦？

有人說我們的對手比想像中強很多，儘管是資格賽，但WBC的水準就是比12強來得高，所以陷入苦戰是理所當然。而經典賽寬鬆的身份認定，也讓一些球迷認定不利於台灣，讓本國沒有什麼棒球發展的西班牙，能夠從中南美洲找來資歷不錯的選手助陣。相較之下，台灣少了12強的強打陣容，打線上除了張育成一名砲手，其餘野手都並非中職最有威脅性的打者，進攻火力和期待感確實差了不少。

儘管過程顛簸，中華隊還是拿到門票前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。聯合報系資料照

這個過度褒揚對手的說法我並不認同。其實只要細看其他三支隊伍的球員資歷，先不論實力明顯弱一截的南非，西班牙和尼加拉瓜的球員組成以低階小聯盟、歐洲聯賽、獨立聯盟、墨西哥聯盟為主，其中不少球員已經多年沒有在美國職棒體系打拼。這些球員，絕大多數是沒有辦法在中華職棒討生活的。這跟去年12強時，台灣面對的對手包括日職、韓職明星、頂級小聯盟新秀等難纏的對手，有相當的落差。以中職、旅外為主體的台灣，被看好能在資格賽全勝過關，是非常合理的預測。

然而，棒球就是一個不確定性非常高、優勢的一方翻船機率也高的運動。這幾場比賽看下來，相較於施展不開、前幾場沒進入狀況、臨場調度也效果不好的中華隊，尼加拉瓜和西班牙確實打出了很好的內容，展現出了「下剋上」的拼勁和氣勢。要不是台灣在關鍵的附加賽運氣不錯，取得晉級正賽資格的，說不定就是這兩支帳面上實力平平的訪客。

比賽結果之外，這四場比賽也因為是由大聯盟主辦，按照大聯盟賽事的慣例，由球場雷達偵測系統Statcast收集到的各項數據都會公佈於大聯盟官方數據網站Baseball Savant，每一顆由投手投出的球，都有非常詳盡、高度視覺化的資料可供參考和分析。對於平常看不到雷達偵測數據的中職球員和年輕新秀，這次賽事剛好是一個好機會，可以觀察他們在比賽中的數據呈現是如何。

對西班牙附加賽的球速排行榜，台灣投手佔據前九名。截圖自baseballsavant網站

以投手的數據為例，Statcast除了記錄基本的球種、球速，還包含每一顆球的轉速和位移數據（包括水平位移、垂直位移、誘發垂直位移Induced Vertical Break, IVB)。以四縫線速球來說，球速、轉速和IVB是三大重要數據，可以看出球的品質多好、對打者有多難打。（IVB的值越高，表示速球上竄的視覺效果越明顯。）

雖然我們不能確定大聯盟在台北大巨蛋安裝的系統準確度如何（例如，在球種判斷上，呂彥青和陳宇宏的快速球，或許因為球速較慢，一律被系統誤判為變速球。另外，大巨蛋測出的IVB平均數據，也比大聯盟的資料高出不少），但四場比賽的統計，也足夠看出一些有趣的事實。

WBCQ台灣投手快速球重點數據，徐若熙熙均速最快，林維恩則是轉速王。 丹尼爾／製表

如果單看快速直球的均速，中職投手徐若熙（95.7英里，約153.1公里）和曾峻岳（95.1英里，約152.1公里）的剛速球高居前兩名。徐若熙最快的一顆飆到98.2英里（157.1公里），曾峻岳的最快紀錄也有97.3英里（155.7公里）。論速球的轉速，旅美小將林維恩的快速球以平均每分鐘2515轉榮登「轉速王」。而如果看直球的上竄效果，旅日的孫易磊和旅美的莊陳仲敖以IVB 20.1居冠。

林維恩是中華隊速球轉速之王，平均每分鐘2515轉。聯合報系資照

恐怖的是，在對上西班牙的附加賽（https://tinyurl.com/3rhye37e），莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳四任投手，合計投出49顆四縫線速球，其中38顆超過150公里（93.5英里），均速高達94.7英里（約151.5公里）。對比之下，西班牙投手群投出的43顆四縫線速球，只有15顆超過150公里，都是由先發投手拉索（Ramón Rosso）所投出。可以看出在這場最為關鍵的比賽，台灣陣中最有天份的投手傾巢而出，用一顆接一顆火球封鎖西班牙打線，最後也成功保住台灣的經典賽席位。

中華隊附加賽推出壓箱寶，莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊及曾峻岳，4名火球男均速都達150+公里！ 記者許正宏／攝影

而Statcast上的視覺化資料，也提供數據之外的資訊供球員和球迷參考。如低肩側投投手陳宇宏的投球視覺化呈現，就顯示出他的直球（系統辨識為變速球）和曲球的出手點，有比較明顯的區別，或許有洩漏球路的疑慮。這對於球員本身如何將自己的技術再精進，都是很有用的資訊。

很可惜的是，這些精細的進階數據和視覺化資料，在一般的中職賽事是看不到的（即使有被記錄下來，也沒有開放給一般球迷查閱）。所以徐若熙、曾峻岳等中職頂尖投手在國內職棒投得再殺，我們都只能用肉眼看到表面的東西，只能等到經典賽的時候，才有機會藉由大聯盟規格的數據呈現，一窺其球路的堂奧。更別說大聯盟賽事的完整紀錄，還包括了守備範圍、揮棒速度、跑速、站位、傳球速度、預期打擊率這些更為細微的項目，讓每一場比賽、每一位球員，都有非常多不同的面向可以分析和討論。

官網顯示陳宇宏直球和曲球的出手點，有明顯的差別，也是他未來該精進之處。 截圖自官網

數據的再進化，不只是讓球員的表現可以更精確的被量化，也讓棒球更有趣。如果聯盟和球團的收益能夠持續正向成長，將資源投入在球場的資料偵測系統建置（如高速攝影機、大聯盟目前使用的鷹眼系統等設備），讓未來的中職賽事也能呈現更豐富、更細緻的棒球數據，對球員和球迷來說，都是好事。