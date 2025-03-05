詹皇「霸球論」為無稽之談 湖人擁史上球商最佳搭檔才是正解

距離超級巨星唐西奇（Luka Doncic）轉戰湖人驚世交易案已經過了一個月，雖然尚未找回投籃準心、體能也顯然還沒恢復為最佳狀態，但被譽為手上有魔法的唐西奇，仍舊將他洞悉全場的控球魅力原汁原味帶到星光爛漫的好萊塢，屢屢上演讓球迷直呼「Luka Magic」的絕妙傳球，相信沒有其他舞台比洛杉磯更適合這場秀。

核心換人、拆了大半陣容，守優於攻的戴維斯（Anthony Davis）換成超級持球基石唐西奇，湖人打出了與上半季截然不同的內容，明星賽後雖然首戰不敵黃蜂，但迅速拉出了6連勝，對象清一色是季後賽球隊，還包括長久以來的心魔金塊隊，坐穩前4種子，這支湖人到底產生什麼變化？

唐西奇沒有讓外界失望，將原汁原味的「Luka Magic」帶到洛杉磯！ 美聯社

交易成立後，各家球評都認為湖人放棄了防守，由於沒有好的護框手、禁區防守宛如空城，轉型以密集火網決勝進攻的跑轟球隊，經過近10場比賽時間觀察，這個推論可以說是對了一半：湖人的三持球者體系確實是聯盟最具威脅性的進攻組合，但與此同時防守並沒有崩盤，明星賽後湖人沒有讓任何一隊得分超過102分，大大跌破了外界眼鏡。

繼交易走戴維斯，威廉斯（Mark Williams）交易案也因體檢告吹，交易大限後的湖人顯然缺少中鋒深度，不過以側翼海為主的防守體系與主帥瑞迪克（J.J. Redick）的執教理念不謀而合，經過半年時間驗證，瑞迪克並不喜歡大型中鋒，取而代之的是透過多名兼具尺寸、厚度、速度的高側翼串聯起來的防守網，層層覆蓋纏繞對方持球手，藉此達到壓迫的效果。

上季的漢姆讓戴維斯沉退防守形成兩面刃，雖然換得較健康的戴維斯，卻失去他大範圍協防的能力，導致對手總能用外線懲罰湖人。 路透

在前任總教練漢姆（Darvin Ham）擘劃的防守策略中，戴維斯面對擋拆往往選擇下沉，蹲坑禁區用長臂干擾對手、發揮嚇阻力，此舉讓戴維斯在防守端成功節能、鞏固籃板，出勤率寫下生涯新高，但也失去了戴維斯的協防優勢，加上湖人去年陣中沒有好的外圍防守素材，導致湖人對手的場均三分球空檔與三分命中率都排名聯盟前段班，坐擁頂尖防守者，團隊防守卻只有中庸水準。

湖人固定輪替內沒有一個傳統意義上的中鋒，事實上，跳跳人中鋒海斯（Jaxson Hayes）在瑞迪克的防守藍圖內也被當成超大型側翼使用，海斯球商普普、沒有厚度、卡位意識薄弱，幾乎不像是名中鋒，但充滿高天賦的勁爆機體讓他能夠換防到外圍對位後衛，不會被一步甩開，而這正體現了瑞迪克的防守哲學：側翼活動力允許不斷地輪轉換防，輔以夾擊、區域防守，能執行的防守計畫變得更加多元，交易來的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）扮演錨點，季中復出的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）則是王牌大鎖，加上八村壘、文森（Gabe Vincent）、古德溫（Jordan Goodwin）等防守意識不俗球員，量變產生質變，堆疊出近20戰聯盟最佳團防數據。

湖人唐西奇、詹姆斯、里夫斯三持球核心的進攻創造力太可怕，讓陣中其他綠葉只要做好防守工兵角色，並想辦法把握住空檔投藍。 美聯社

然而，這一切仍要回歸到進攻本質上，正因為湖人三核心唐西奇、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）的進攻創造力太過可怕，讓純防守組有更多上場空間，唐西奇目前的命中率不彰，但拉扯防守能力依舊；里夫斯從無球射手起家，近年逆練出控球技能，擔任兩名巨星的副控綽綽有餘，扮演無球角色也得心應手，最令人感到驚訝的，莫過於年過四旬卻越戰越勇的詹皇。

身為歷史上最強的40歲球員，詹姆斯本賽季每次得分都是在寫紀錄，在唐西奇降臨後，許多人認為這是湖人球團向詹姆斯「逼宮」，變相要求他交出球權，但事實證明了詹姆斯「霸球」、「弱化球星」、「沒持球不會打球」，都只是球盲口中才會出現的言論，兩個擁有歷史級球商的球員同時在場上，不可能找不到打球方式！詹姆斯與唐西奇都是彼此生涯遇過最好的搭檔，當唐西奇到來，眾人才意識到詹姆斯有多全能。

這並不是意料之外的驚喜，早在「騎士2.0時期」，詹姆斯就不斷向球隊喊話需要控球後衛，隨著年紀增長，詹姆斯就算是生化人也難以親手操刀48分鐘每波球權，從漢姆到瑞迪克都曾提出要讓詹姆斯提升無球比例，過去幾年接球投三分的比例都呈現上升趨勢，持球時間也逐年下修，但身邊圍繞的控球後衛分別是投射糟糕的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、季後賽必定隱形的羅素（D'Angelo Russell）、尚未成熟的里夫斯，這些人的控球能力距離詹姆斯都有不小差距，直到今年，詹姆斯等到了聯盟中最頂級持球核心唐西奇，總算能徹底釋放無球能力。

詹姆斯整個二月打得輕鬆，卻依然繳出場均29.3分、10.5籃板、6.9助攻全能成績。 法國新聞社

從數據可以看出詹姆斯的轉型，在整個二月份，詹姆斯繳出場均29.3分、10.5籃板、6.9助攻全能成績，三分命中率高達4成43，場均得分是今年單月新高，助攻數是今年次低，二月之前他已經連續3個月場均傳出超過8.6次助攻，唐西奇的存在讓詹姆斯打得更效率、更輕鬆，不必因為控球而導致提前燒乾體力，更重要的是，詹姆斯能可以將更多體力轉移至防守上，成為瑞迪克防守體系內的最後一道鎖，40歲高齡的詹姆斯，還是有著勝過聯盟9成球員的頂尖體能，搭配上其無解的籃球智商，「全力詹」還是聯盟中攻防一體大殺器之一。

詹姆斯提到，為了和唐西奇這樣的球員搭配，自己已練習接球三分已久，本季場均以3成97命中率投進2.3顆三分，證明了去年4成1的三分命中率並非曇花一現；唐西奇也盛讚他的童年偶像：「詹姆斯的無球能力太令人驚艷了，在控球與無球間切換自如，我還得提升我的無球技術。」唐西奇在肘區內的進攻功夫無人能敵，具備各種手段獨立拆解防守陣型，由外而內的破壞力往往逼迫對手夾擊加壓，他總能找到一瞬機會傳出空檔，製造局部多打少的機會，而擁有進攻萬花筒能力的詹姆斯，此時就能如同野獸出籠般吞噬輪轉不及的防守者，相信這樣的畫面只會越來越常出現。

釋放球權的詹姆斯反而更強大，真的是隨插即用的代表人物！ 美聯社

詹姆斯生涯面對過無數次轉型，在Basketball Reference的頁面可以看見詹皇生涯從一號到五號都打過，即便到了生涯末期球權下放，仍可打出聯盟最強無球前鋒的成績，球隊因為唐西奇轉型，詹姆斯也配合球隊需求改變打法，此次轉型不僅有助於詹姆斯延長職業生涯，也在在證明了詹姆斯無愧對全能一詞，他就是歷史上最隨插即用的完美球員。