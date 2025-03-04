騎士亞特金森對決雷霆戴格諾 年度最佳總教練真比拚

東騎士、西雷霆戰績遙遙領先，也是奪冠兩大熱門。騎士教練亞特金森第一年執教騎士就展現非凡調整+調度能力，挖掘球員最大潛能，雷霆教練戴格諾第五年執教雷霆，把雷霆帶上隊史最顛峰。

亞特金森、戴格諾都是年度最佳教練熱門候選人。

儘管湖人菜鳥教練瑞迪克表現搶眼，激活湖人團隊倒吃甘蔗，活塞教練比克斯塔夫用兵如神，大大提升活塞競爭力，但騎士戰績更有說服力，雷霆連續兩年打出西區最好戰績，年度最佳教練還是最可能在亞特金森和戴格諾兩人之間產生。

騎士和雷霆今年都有機會奪冠，騎士進攻效率第一，防守效率第六，攻防都是精英級別表現。雷霆防守效率第一，進攻效率第五，攻守均衡沒有漏洞，防守表現幾乎無懈可擊。騎士和雷霆今年超強表現，穩定充滿韌性，團隊輪轉沒有缺陷，其他球隊很難跟上。

例行賽騎士和雷霆兩次交手已經打完，騎士在先在主場129：122力克雷霆，雷霆隨後在主場134：114大勝扳回面子，雙方扯平。

如果騎士和雷霆最終在總冠軍賽碰頭，決勝關鍵就在教練。

騎士跟打出令人意外超強戰力和團隊，在團隊合作基礎上給球員最大自由發揮空間，幫助球員建立信心和節奏。 美聯社

亞特金森「無為而治」執教風格，團隊默契完美，角色球員每場都有神來之筆，亞特金森執教的騎士深不可測。

騎士跟上季幾乎相同主力陣容和輪換，卻打出令人意外超強戰力和團隊，在團隊合作基礎上給球員最大自由發揮空間，幫助球員建立信心和節奏，那種執教魔力難以言喻。

騎士一哥米契爾生涯三分命中率就在3成6到3成7，普普而已，今年三分命中率上升到3成95，接近頂尖三分射手。主控葛蘭德生涯三分命中率在3成7-3成9之間，很夠水準，但今年衝破天花板來到4成2，精英三分射手級別。

亞特金森完全放權讓米契爾和葛蘭德去主導比賽節奏，突破、擋拆戰術為主體，不是刻意要兩人跑多層次、變向掩護。

米契爾說，「在既定戰術基礎上，教練給我自主權，讓我們自由發揮，透過簡單掩護、擋拆我就能突破防線，直接攻擊籃框或找到隊友，比賽變得更簡單容易，我們很適應這樣的比賽風格。」

一直以來米契爾以打爛仗著名，是聯盟最出色爛仗王和單打得分好手，但亞特金森修正了米契爾，米契爾進攻打得更簡單高效，場均失誤2次生涯最少。

騎士「雙塔」艾倫和莫布里攻防打得更有效率，板凳奇兵傑洛米、麥瑞爾和先發得分後衛史特魯斯都能帶著自信上場打球，發揮超乎預期作用，這些神奇力量都來自亞特金森的無為而治，信任授權。

過去沒名氣又不起眼的二輪秀，玩出神奇魅力，雷霆秉持「務實紀律」信念。 法新社

戴格諾「務實紀律」執教信念，團隊防守至上，戴格諾總能把過去沒名氣又不起眼的二輪秀，玩出神奇魅力。

防守效率第一的球隊一定具備防守紀律性和完美溝通，運動能力和天賦是基礎，更重要的是帶隊球星帶頭衝，雷霆就是這樣一支年輕球隊，卻能打出難以預測防守強度。

雷霆籃板魔人和主力中鋒哈爾斯坦這麼形容雷霆對防守的態度，「我們的防守就是從亞歷山大和威廉斯開始，他們兩人帶頭防守，享受防守樂趣，當球隊最好兩名球員都願意如此投入防守，這就是我們努力打出防守的動力。」

紀律成為享受和團隊樂趣，戴格諾執教務實風格建立雷霆防守文化，真不簡單。

今年總冠軍賽如果最終是騎士vs.雷霆，誰勝誰負無法預測，但亞特金森和戴格諾執教表現和用人調度對決，精采可期。