中職／新庄剛志一語點破 土投成中信、統一再奪季冠阻礙

棒球熱潮延續，上週末在臺北大巨蛋進行了兩場台日國際交流賽，這是日職北海道日本火腿鬥士隊隊史首次海外交流賽，分別對上去年中職的上下半季冠軍統一7-ELEVEn獅及中信兄弟，賽前的燈光效果讓現場超過2萬名球迷驚呼不斷，火腿球員也用表現讓台灣球迷更加認識他們，首場比賽對統一攻下3分，万波中正打出在台灣的首轟；第二場對中信更是展現強攻，万波再度開轟，清宮幸太郎也被外野觀眾助攻一支全壘打，攻下8分，且投手群也表現精彩，連18局未讓對手得分，喜迎二連勝。

對於球員在這兩場的表現，新庄剛志監督感到相當滿意，火腿可說是日職12隊中相當積極地接觸並網羅台灣選手的球隊之一，如陽岱鋼、王柏融、孫易磊及最新的古林睿煬，因此這趟交流賽之旅多少也有點觀察台灣好手的意味，而對獅象兩隊球員的印象，新庄表示有些如能提升打變化球的能力，或許會不錯的打者，投手方面就比較沒有發現了。

萬波中正在大巨蛋連兩天開轟。聯合報系資料照

新庄一言，點破中信及統一今年要再奪季冠軍的共同問題，那就是本土投手、尤其是先發的深度不夠。

先來看去年拿到下半季冠軍，進而奪下總冠軍的中信，中信在時隔一年後重新奪回總冠軍，堅強的先發洋投戰力是主因，即使艾士特季中轉投韓職，但德保拉、猛登、克迪這3名S級洋投可說是擔起了整個中信的先發戰力，本土先發投手如魏碩成、余謙等表現不佳，最後還得靠老將鄭凱文來扛一個先發輪值。

如果鄭浩均能趕快歸隊，對中信土投戰力有很大的幫助。聯合報系資料照

其實中信的本土先發並不算差，但近年受傷病影響嚴重，如吳哲源在22年球季投出11勝，甚至還入選經典賽國家隊，23年季初卻因右肩傷勢而整季報銷，上季都未在一、二軍出賽；22年的第一指名鄭浩均，23年出賽21場，投出9勝5敗3.02防禦率的成績，拿下新人王，但12月開手肘韌帶置換手術，去年整季也未出賽。

同樣是22年被選進，第二指名的徐基麟，上季開季表現優異，投出3連勝，但5月中因傷下二軍，直到9月初才拉上一軍，隨即又因右手肘不舒服而下二軍直到季末，他上季先發7場就拿下4勝2敗，目前尚未確認回歸時間，這3名先發土投，現在看起來只有鄭浩均有比較明確的復出時間，經過一整年的休養及復健，他預計在今年官辦熱身賽期間展開復健賽，如果能恢復身手，對中信先發投手戰力是一大幫助，另一名小將盧孟揚本季應也會有較多先發的嘗試機會。

統一在少了古林睿煬後，本土投手的戰力瞬間減弱。聯合報系資料照

相較於中信還有3名在中職有實績的洋投，統一雖未能留下勝騎士，但陣中有布雷克及兩名上季還在日職的洋投，先發洋投戰力不會跟中信差太多，本土先發卻也遇到同一個問題，尤其是少了古林睿煬之後，其餘本土先發如郭俊麟、胡智爲、林詔恩等，能否扛起一整季的先發輪值還是很大的疑問，郭俊麟的先發局數無法拉長，胡智爲傷後復出狀況不佳，林詔恩則還需多累積經驗，在此之外還有哪位本土投手能進入先發輪值，這應該是讓林岳平總教練很傷腦筋的事情。

至於中信及統一兩隊的牛棚，又是另一項讓教練團煩惱的高難度課題了。