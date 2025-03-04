只有少年籃球教練資歷？湖人居西區第二 瑞迪克打臉各方質疑

洛杉磯湖人隊2020年縮水球季奪冠，之後陣容多次轉換，從先發、板凳到教練團，唯一沒換的就是詹姆斯（LeBron James）。球團為了奪冠持續磨合成員，如今似乎找到了一位好教練 瑞迪克（JJ Redick），這可從多重面相觀察。

經歷布朗（Mike Brown）、迪安東尼（Mike D'Antoni）、史考特（Byron Scott）、沃頓（Luke Walton）、佛蓋爾（Frank Vogel） 以及漢姆（Darvin Ham ）等教練搬風，湖人總教練辦公室的旋轉門暫時停止轉動，JJ Redick 成為球團所期待的那個人，甚至可能是超越期待。湖人隊在上週五晚以106：102擊敗同城對手快艇隊，戰績提升至37勝21敗，以目前漸入佳境的勢頭觀之，很可能在例行賽結束前升到西區第二位，當然這不僅止於排名而已，重點是這支隊伍的比賽風格，以及文化朝正向發展。

可以這麼說，湖人的球員完全接受這位菜鳥教練觀念，防守已經成為聯盟最佳。誰能想到，在高度不足條件下、送走最佳防守球員戴維斯（Anthony Davis）後，湖人最近六戰對手的得分被壓在102分以內，對此詹姆斯表示：「這（防守）就是我們，就是我們現在的風格。」瑞迪克正為湖人隊注入活力，讓湖人隊反映出個性，不再是所謂的一人球隊，在擔任教職首季打了近60場比賽，湖人隊終於找到自己的定位，這在「禪師」傑克遜（Phil Jackson）時代後罕見。

話說回來，從熱身賽起瑞迪克一直活在外界半信半疑中，畢竟過往欠缺高級別的執教經驗，且接手的是漢姆時期類似的陣容，沒人期待他能做得比前任教練更好。然而，這位「救世主」為湖人隊帶來強硬的球風，並讓輪替煥然一新，LeBron James指出：「這一季防守是立足點，這讓我們每晚都有機會贏球。」上月28日擊敗快艇隊，標誌湖人隊四天內取得三連勝，這還是在少了八村壘和里夫斯（Austin Reaves）之際，全隊打出韌性，這一勝讓湖人隊2月取得10勝2敗大豐收。

走了戴維斯之後湖人戰績仍一路長紅，整個2月取得10勝2敗大豐收，缺乏中鋒的條件全隊打出強悍防守令人驚艷。 美聯社

瑞迪克對球隊表現感到滿意，尤其是球員們執行戰術徹底，在與快艇隊之戰成功限制哈登（James Harden）和里納德（Kawhi Leonard）進攻。湖人隊的防守，在過去六個禮拜居於榜首，上週五的比賽板凳貢獻14次抄截中的9次，展現團隊深度，瑞迪克解釋：「球隊需要時間建立心態，自今年初以來，我們的系統成型並持續運轉。」 范德比爾特（Jarred Vanderbilt）強悍防守贏得球迷掌聲，亦是對瑞迪克籃球的肯定。

不過，現有陣容仍有所隱憂並非完全體，取消威廉斯（Mark Williams）的交易意味著，湖人隊目前存在內線薄弱的問題。既然得不到解決，瑞迪克乾脆變陣不依賴內線，靈感就來自金州勇士隊，這支隊伍證明缺乏禁區長人，一樣可以拿下比賽。這些日子以來，瑞迪克效法柯爾（Steve Kerr）體系玩五小陣容，缺乏中鋒戰力啟用里夫斯、詹姆斯、八村壘、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）以及唐西奇先發，這套組合在場上發揮非常好的效果，融合具威脅性的進攻好手、防守球員，還可以把速度優勢完全展現。在柯爾「死亡五小」陣線裡，伊古達拉（Andre Iguodala）、格林（Draymond Green）專事防守，其中伊古達拉依賴出色球商牽制對手，而格林則承擔內線對抗與保護籃板。相較於這兩人，湖人隊的詹姆斯、芬尼史密斯做類似髒活，芬尼史密斯進攻端不怎麼樣，但詹皇、瑞迪克都稱讚他的韌性和身體強度，讓里夫斯與唐西奇專注打雙箭頭取分即可。

我不願意這樣說，但事實是戴維斯離隊之後，湖人反倒更容易贏球。因為，戴維斯在的時候他經常在換防時出現漏人，導致對手經常可輕鬆命中一些低難度的三分球。使用小個子陣容之後，現在這情況幾乎銷聲匿跡，瑞迪克在這方面調度高明，你不給他好的內線，他就以現有陣容去變化，反而產生更好的效果。2月底聯盟球星喬治（Paul George）在個人播客（Podcast）聊湖人：「感謝上帝！威廉斯最終沒來湖人報到。」因為詹姆斯、唐西奇兩人組合已具威脅，他們未必需要幫手。

兩大持球核心詹姆斯(左)與唐西奇同時在場，對手勢必感到難以應對，湖人今後只需稍微調整球權分配即可。 美聯社

喬治表示：「我認為他們都是高球商，理解空間、擋拆，預判未來幾個回合的走向，並知道如何操控防守。顯然地，他們都是出色的持球進攻大師，但也都可以打無球。」唐西奇的加入，可以有效舒緩詹皇的持球壓力，不必每一個回合發起進攻得以保持體力。內線部分，喬治主張有海斯（Jaxson Hayes）足矣：「唐西奇擅長與運動能力出色的中鋒搭，這有助於突破禁區，一個具備空接能力的內線能對籃框施加壓力，目前看海斯和唐西奇有良好的化學反應。」

兩大持球核心同時在場，對手勢必感到難以應對，湖人今後只需稍微調整球權分配即可，最重要是對於超級球星來說，與另一名巨星合作從來都不該是問題。

湖人一步步邁進，身為大老闆巴斯（Jeanie Buss）自是喜不自勝，身為奪冠豪門、扛著金字招牌巴斯決定聘瑞迪克前一度陷入長考。幸虧到目前為止，她對結果感到滿意，此番直覺發揮效果。在湖人隊對明尼蘇達灰狼隊賽前，瑞迪克談到巴斯給予支持以及這對他的意義，他說：「老實講，她（巴斯）的支持令人難以置信，有幾次我尋求幫助，有時只是為了安撫自己，有時是為了採取行動，她每次都給我積極回應。我認為，經歷剛剛完成的唐西奇這種交易，需要很大的勇氣，尤其戴維斯長期以來是這支球隊核心，幫助湖人在2020年贏得NBA總冠軍。」

湖人老闆巴斯季前決定聘瑞迪克前一度陷入長考，如今她對結果應該感到滿意， 路透

瑞迪克不吝惜稱讚自己老闆：「巴斯真的很棒！最重要的是，總經理佩林卡（RobPelinka）、我自己和巴斯，在面試過程以及去年夏天的閉門會議，一直在努力創造一致性和凝聚力，而我們的確做到了。」身為聯盟少見的女老闆，巴斯靠親和力而受到各方讚譽，這一點在她幫助唐西奇及家人到洛杉磯安頓的過程中獲證明。在場上，瑞迪克給人的印象是自信且有條理的人，但即使是像他這樣冷靜的教練有時也需要支持。幸運的是，聽起來巴斯一直在鼓勵並輔佐他，這對球隊上下的關係是好兆頭。