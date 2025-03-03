中職／蔣智賢、陳鴻文乏人問津 職業生涯已走到盡頭？

2024年球季結束陳鴻文、蔣智賢分別被樂天桃猿、富邦悍將釋出，現在都已經是2025年3月了，兩人依舊沒有球隊表達網羅意願，職業生涯恐告終。

39歲的陳鴻文比蔣智賢大兩歲，兩人有許多共同點，同樣畢業於高雄三民高中，都曾旅美且小聯盟最高層級到3A，返台選秀皆以第1指名加盟兄弟，後來都因 「五虎將風波」黯然離開兄弟轉戰富邦悍將，多次在國家隊並肩作戰，中職生涯都不曾拿到總冠軍。

蔣智賢成名很早，三級棒球時期多次入選國家隊，2006年加盟波士頓紅襪，他在小聯盟表現其實還不錯，特別是2011年在2A層級累計出賽120場，打擊率0.302，另有18轟和86打點，但就是遲遲等不到被CALL上大聯盟的那一通電話，該年季中還被交易到西雅圖水手。

蔣智賢成名很早，2006年加盟波士頓紅襪，在小聯盟表現還不錯，但遲遲等不到被CALL上大聯盟，最終2015年回到中職發展。聯合報系資料照

蔣智賢旅美期間多次披上中華隊戰袍，只是球隊戰績不佳，包括2008年北京奧運、2009年經典賽、2012年天津東亞運中華隊3度敗給中國，蔣智賢都在陣中，特別是2008年對中國之戰，蔣智賢被外野回傳球打到屁股，至今仍是球迷茶餘飯後的話題。

2015年季中蔣智賢投入中職選秀獲兄弟第1指名，並在隔年以打擊率0.402，締造單季 「4割」壯舉，長打率0.738至今仍是中職紀錄，無奈他在2017年季末捲入「五虎將風波」，被迫轉戰富邦悍將。

2018年，也就是蔣智賢轉戰富邦悍將第一個球季掃出89分打點，拿下生涯第一座打點王，只是從隔年開始他的出賽數就不斷下滑，加上大小傷勢不斷，貢獻度有限難逃被釋出的命運，中職生涯累計全壘打數量停留在97轟。

2013年世界棒球經典賽中華隊對澳洲隊之戰，九局上陳鴻文上場完全壓制對手打擊。聯合報系資料照

陳鴻文是在2007年加盟芝加哥小熊，和蔣智賢有類似狀況，他在小聯盟表現也不錯，2010年2A層級他先發16場戰績8勝6敗、防禦率2.96，後來多數時間都待在3A，但一直沒被叫上大聯盟。

2012年底中職季後選秀陳鴻文獲兄弟首輪指名，前兩年他先發、後援兩頭跑，後來專職後援，並在2015、2016年勇奪中職救援王，只是他在2017年球季結束和陳鴻文同樣陷入「五虎將風波」，兩人一起到富邦悍將另起爐灶。

2019年陳鴻文投出生涯年，該季他出賽50場，戰績6勝0敗4中繼20救援，防禦率1.70，每局被上壘率0.92，該年球季結束他行使海外FA權利，吸引日職球隊的目光，只是後來沒有下文，2023年陳鴻文轉戰樂天桃猿，待兩年後被釋出，和蔣智賢一樣都乏人問津，中職生涯恐怕就此走到盡頭。

過去蔣智賢(右)和陳鴻文(左)待在黃衫兄弟成績不俗，人氣非常旺，但離開兄弟後人氣明顯下滑，國際賽也沒有亮眼的表現。聯合報系資料照

過去蔣智賢和陳鴻文待在黃衫兄弟成績不俗，人氣非常旺，但離開兄弟後人氣明顯下滑，國際賽也沒有亮眼的表現，其中陳鴻文打過2013、2017年兩屆經典賽，總計出賽5場苦吞3敗，成績實在不理想，兩人返台發展都是開高走低，中職後期並沒有值得大書特書之處，昔日名將留給球迷的只剩下回憶。