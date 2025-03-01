熱火迎來後巴特勒時代 阿德巴約與赫洛要承接火炬還未為夠班

談到聯盟最頂級的小前鋒之列，巴特勒(Jimmy Butler)可能連前五名都排不上，但你不得不尊敬這名35歲老將職業生涯大大小小的功勳與帶給球隊的實質影響力。舊金山勇士在迎來巴特勒之前的十場球中輸掉六場，但巴特勒加盟後的8場比賽中，球隊不用磨合立即打出有別以往的衝突性美好。勇士7勝1敗的火熱表現，讓他們的排名回到西區前八的附加賽競爭行列，明星賽後至今更是未嚐敗績，勇士很有機會因為巴特勒帶來的化學效應，而成為各隊爭奪季後賽的攔路虎。

巴特勒過去多次率領熱火在不被看好的情況下，從老八傳奇到東區冠軍闖進總決賽舞台，他剽悍的行事作風，場上攻守一體的均衡表現，確實有許多在傳統數據上無法呈現的隱形貢獻。過去巴特勒講話嗆了點，偶爾耍耍士官長牌子，球隊都會給予包容與尊重，因為他真的是有實力才敢大聲的代表。但也因為巴特勒這種強硬的個性，最終讓他和球團在翻臉時，雙方完全不留一絲情份，但巴特勒也毫不在乎。就像他在季中轉隊案尚未塵埃落定之前，就已搞得熱火場內外與休息室氣氛都受到相當衝擊，但巴特勒老兄拍拍屁股轉隊到勇士後，依舊將他的勝利基因帶到舊金山。

巴特勒如願離開熱火後，來到勇士如魚得水，轉隊後勇士打出7勝1敗佳績，有機會直接衝進西區前六免打附加賽。 美聯社

而熱火呢? 在巴特勒交易案後，近8場只有2勝6敗，勝率已跌破五成。巴特勒本季待在熱火時的傳統數據，在得分、籃板、助攻都是五年半邁阿密時光中的新低，然而他專注在油漆區的攻擊或補防，幫助他創造了54%命中率的高效率、與多重防守位置的影響力。最重要的是，巴特勒關鍵時刻的殺手特質，更是他被稱為士官長的原因。然而現在的熱火頓失一位能幹盡髒活，攻防兩端又能感染隊友的核心領袖後，讓他們在關鍵時刻缺乏能穩住軍心與決定比賽的看板人物，這是熱火在後巴特勒時代最大的落差。

本賽季的熱火原本就在以赫洛(Tyler Herro)為持球核心後，攻守有不小的改變，他用生涯新高的46.1%投籃命中率砍下24分5.5籃板5.7助攻，證明他不只能扮演無球跑動的等球射手，亦能夠主導攻勢；除了能自己終結進攻，也擁有吸引防守注意的威脅性，以及具備傳球視野及分球的影響力。當然，這是球團樂見的成長。

阿德巴約在明星賽後總算有復甦的跡象，但熱火需要他打得更好。 美聯社

我想熱火未來的領袖任務，需要27歲的阿德巴約(Bam Adebayo)、25歲的赫洛這對肯塔基學長學弟聯合扛起。一位是場上最具話語權的主戰中鋒，近年的國家隊常客，陣中地位無庸置疑。只是，阿德巴約本季場均得分從上季的19.3分下滑至16.9分，投籃命中率48%更是生涯8年來首度跌破五成。所幸進入二月份他整體狀態回升不少，命中率回到55%，單月21.5分10.1籃板，三分球命中率也有水準以上的38.7%，相信這才是球團對於阿德巴約的期望。

反觀，剛拿下明星賽三分球王的赫洛，卻在例行賽找不到外線準心，一周內面對公鹿、老鷹接連出現三分球12投3中，9投0中的離譜表現。整個二月的三分球手感起伏也大，每場比賽出手近10次，但命中率僅25.5%，不符期待甚多。

雖然赫洛不時擁有能上演飆分秀的夜晚，也可以在比賽中看出他增加主動攻擊的意圖，嘗試替隊友製造機會、或是自己終結掉進攻回合，但由於體能爆發力並不出眾，沒有辦法輕易過掉對手，且在身體對抗的強度與經驗還有待磨練，要他像巴特勒那樣的硬派打法顯然是不可能。

布克本來只是純射手，目前已成聯盟頂級得分後衛，是赫洛最能參考的對象。 路透通訊社

事實上赫洛打法應學習身材條件相仿，同樣出身於肯塔基的另一名學長—太陽的布克(Devin Booker)。布克早期也是從射手發展到能自主進攻，擁有強大單打威脅。代班控球期間再逐步磨練出能解讀比賽與傳球視野，在國家隊也看得到他的防守能成為大鎖。種種面向都顯示，赫洛該好好研究並學習布克的打法，來彌補自己在靜態天賦與球技上的不足。

平心而論，赫洛與阿德巴約現況都難以達到接近巴特勒單核帶隊的能耐，他們該聯手走雙核心路線，兩人之間如何有更多的小組搭配，進而衍生出多點開花的團隊進攻，將是熱火往後的主軸。以陣容來說，季中交易後補進維金斯(Andrew Wiggins)、安德森(Kyle Anderson)兩位處於當打之年的鋒線，以及後衛米契爾(Davion Mitchell)；新人也擁有天賦相當不錯的7呎中鋒韋爾(Kel'el Ware)，相信他們只是星度低了點，不是輪替名單沒人。

熱火除了赫洛與阿德巴約雙核心外，後衛米契爾與維金斯仍維持住球隊的深度。 路透

總結來說熱火勢必會經歷一段磨合期來適應後士官長時代，回歸陣容改組的本質，目前以逐步換血的角度去嘗試，這樣的方向未必不好。邁阿密這座城市的榮光，未來就接棒給逐漸邁向巔峰年紀的阿德巴約與赫洛身上吧！