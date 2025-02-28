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數據掉了至少一檔卻更有影響力 本季看見最好版本的哈登

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
哈登更理解比賽，擅長打關鍵球，今年21.6分、8.6助攻還是很亮眼，並且再次入選明星賽。 路透
哈登更理解比賽，擅長打關鍵球，今年21.6分、8.6助攻還是很亮眼，並且再次入選明星賽。 路透

哈登生涯最顛峰是在2019-2020年兩個賽季，當時哈登在火箭效力，2019年場均36.1分，2020年場均34.3分，當年火箭只差一點點運氣就能打下西區冠軍。

36歲哈登犀利三分球和突破攻擊禁區，幾乎無法防守，擅長買犯、破壞對手防線，整個生涯哈登都是聯盟精英級別得分手。

15年NBA生涯哈登從來就不是帶隊領袖，他靠進攻得分幫助球隊，帶領隊友前進，一旦手感不好手氣不順無法得分，哈登也失去他的作用和比賽影響力。

不管你喜不喜歡哈登，哈登都是聯盟A咖球星，超凡進攻得分本事和製造犯規能力，哈登稱第二沒人敢說自己是第一。

今年球季快艇少了明星前鋒喬治，快艇另一個看板球星雷納德打打停停也只出賽17場，哈登在幾乎失去兩大球星加持下帶領快艇打出32勝26敗西區第六戰績。

哈登不再靠買犯刷分，而是用個人能力串聯隊友。 路透
哈登不再靠買犯刷分，而是用個人能力串聯隊友。 路透

哈登今年得分、投籃命中率、三分命中率都下滑到接近生涯最差，但哈登更理解比賽，擅長打關鍵球，利用個人能力和突破為隊友創造更大空間，把隊友凝聚在一起打出更好團隊。

今年球季我們看見一個更好的哈登。

哈登今年場均21.6分、8.6助攻，表現依舊搶眼，但還是比個人生涯水平至少掉了一檔，投籃命中率3成91生涯最差，三分命中率3成4近三年最低。

數據掉了至少一檔，為什麼我會說這是一個更好的哈登？

哈登火力雖然不如火箭時期，但本季在失去兩大球星加持下帶領快艇打出32勝26敗西區第六戰績，毫無疑問這是最好版本的哈登。 路透
哈登火力雖然不如火箭時期，但本季在失去兩大球星加持下帶領快艇打出32勝26敗西區第六戰績，毫無疑問這是最好版本的哈登。 路透

少了喬治場上牽制力和雷納德帶給比賽影響力，哈登承擔更多持球和串連隊友責任，他被包夾更多更深，承受更多壓迫防守，比賽中勉強出手和單打搶投更多。

哈登今年球季帶領快艇情況跟勇士在巴特勒加盟前的柯瑞很像，孤力無援，但哈登比柯瑞幸運多了，因為幸快艇今年有聯盟精英防守表現防和出色隊友支撐。

快艇得分後衛鮑威爾場均24.2分，三分命中率4成28，打出生涯最顛峰一季，鮑威爾今年沒能入選西區明星隊，很多人為他抱屈。快艇中鋒祖巴茲場均15.4分、12.6籃板，投籃命中率6成1，同樣打出生涯最佳表現。

兩名打出生涯最出色表現支撐，哈登也為兩人提供傳球和創造空間，快艇依然是一支很有競爭力，充滿韌性球隊。

哈登對公牛之戰展現近年少見的飆分秀，第三節單節砍20分帶領快艇逆轉，並在比賽尾聲砍進鎖定勝利的關鍵三分彈。 美聯社
哈登對公牛之戰展現近年少見的飆分秀，第三節單節砍20分帶領快艇逆轉，並在比賽尾聲砍進鎖定勝利的關鍵三分彈。 美聯社

快艇防守效率整季都高居聯盟前三，這是快艇推繫戰力最大底氣，快艇助理教練小范甘迪去年夏天加入教練團，發揮極大作用。今年球季即使快艇進攻得分少了兩大球星火力，靠著精英防守表現，快艇還能躋身西區前六，保住季後賽席位。

快艇最近三連敗，2月27日哈登用一場30分、6助攻表現，第三節單節砍20分帶領球隊逆轉比賽，客場122：117力克公牛，中止三連敗。

哈登的關鍵表現和帶動性就是讓人服氣。

儘管命中率下滑，三分球把握性起伏，但這是一個更有領袖魅力和比賽影響力的哈登。

祖巴茲是哈登體系下的最大受益者，場均15.4分、12.6籃板，投籃命中率6成1，都是生涯最佳。 路透
祖巴茲是哈登體系下的最大受益者，場均15.4分、12.6籃板，投籃命中率6成1，都是生涯最佳。 路透

祖巴茲是最大受益者，祖巴茲說，「哈登讓比賽變得更簡單，他為每個隊友傳球，創造出手空間，幫助球隊打得更有團隊與整體性。」

鮑威爾再加上一句，「球隊狀況和贏球信心完全靠哈登帶動，他正在展現比賽影響力。」

一個更好的哈登，更像個領袖球星和帶隊者，值得大家關注。

James Harden NBA專欄 快艇

特約記者李亦伸

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