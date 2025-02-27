洋基解除長達49年的髮禁 是從善如流還是自甘墮落？

我一直不喜歡洋基隊，因為我天生討厭豪門球隊，就算在王建民時代，我只有在他主投的那天會希望王建民獲勝，除此之外我都希望洋基輸球。但對我這種反洋基迷來說，那套條紋制服都有一種神奇的魔力，代表了某種你得要尊敬的傳統和堅持，這也包括了他們獨樹一格的髮禁政策，再桀傲不馴的球員，為了拿到史老闆的大合約，都得剃髮削鬍當乖乖牌。

洋基的髮禁政策來自第一代史老闆喬治（George Steinbrenner），這位軍校畢業的商人於1973年從CBS電視手上買下洋基，在該年的開幕戰時，坐在老闆包廂的他覺得洋基某些球員的頭髮太長了，當時老喬治還不認識這些球員，但他記下這些球員的背號，這裡面包括洋基隊長蒙森（Thurman Munson）、明星球員墨瑟（Bobby Murcer）和萊爾（Sparky Lyle）等人，事後他下條子要求制服組叫這些他認為不合標準的人把頭髮剪短。從1976年起，洋基明文規定麾下選手髮長不准超過衣領，鬍子最多只能留八字鬍，下巴絕對禁止蓄鬍，再大牌的球星都一樣。前洋基先生麥丁利（Don Mattingly）還曾在1991年因為拒絕理髮而被罰款禁賽過。這政策一直持續到上週，才由現在的掌門人小史老闆霍爾（Hal Steinbrenner）開記者會宣布解禁。

洋基的髮禁政策來自第一代史老闆喬治，純粹是他不喜歡看到球員留長髮和蓄鬍。 美聯社

這事情在美國運動界其實引起一陣不小的波瀾，因為洋基隊在美國文化中的地位非同小可，不只拿過最多冠軍，也因為他們是最堅守傳統的球團，堅持球衣只有背號沒有名字；打死不配合大聯盟推出『城市版』另類球衣；球場就要叫洋基球場，不賣冠名權；七局中間一定要放『天佑美國』，賽後一定要播法蘭克辛納屈的『紐約紐約』（這點今年也要改了，以後如果輸球的話，要改播辛納屈另一首名曲『這就是人生』）。如今洋基決定放棄這個獨步全球的髮禁規定，正反兩極的意見都非常強烈。

小老闆在記者會說他之所以要解除禁令，是因為他覺得髮禁對於洋基去簽自由球員是個不利因素。他雖然沒明講有哪些人真因為這條禁令而不來洋基的，但以前真有威爾森（Brian Wilson）和普萊斯（David Price）等案例可參考。據信剛從釀酒人交易過來的終結者威廉斯是讓老闆改變心意的導火線，威廉斯在春訓報到的第一天還蓄著他在密爾瓦基時期的鬍子，但第二天就被發現剃短了，不過在他向小老闆和總經理反應過後，讓霍爾決定改變這長達49年的政策。

普萊斯當初就是因為不准蓄鬍而將洋基列為拒絕往來戶。 路透

運動家網站的凱普納（Tyler Kepner）大力稱讚霍爾是個比他老爸好上許多的老闆，說老喬治雖然表面上要求球員外表乾淨，實際帶隊卻又一團糟，還在70年代中後期到80年代初期成就了著名的『布朗士區動物園』的混亂期。當1981年世界大賽輸給道奇後，老喬治拒絕留下十月先生傑克森（Reggie Jackson），還炒掉了總教練；作風穩健保守的霍爾在同樣敗在道奇手下後，反而鞏固領導中心，不只讓凱許曼（Brian Cashman）第28年當洋基大總管，還跟布恩再續約。老喬治要當鎂光燈的焦點，最小的兒子霍爾卻低調到不行。但父子兩人都願意花錢買下最好的陣容，字典中沒有省錢這兩個字。洋基的髮禁政策只是老老闆尋求與眾不同的愚蠢舉動，是時候放下舊傳統，擁抱新時代了。

從紅襪轉戰洋基後乖乖剪髮鵜鶘的戴蒙，想不到帶頭跳出來反對洋基取消髮禁。 美聯社

但也有很多人持反對態度，像是在紅襪時期像個山頂洞人，到了洋基就眉清目秀的前名將戴蒙（Johnny Damon）就說：「我覺得該維持舊的樣子，洋基就是傳統，讓我們保持下去。」曾在運動家時期投過完全比賽，從球員到球評時期都蓄著招牌大鬍子的布拉登（Dallas Braden）也說：「我尊重那些認定自己原則的團體或個人，他們相信這一套，已經相信這麼久了，他們應該持續下去。但我們現在身處在一個會不再珍惜昔日價值的社會，一個當個洋基人的價值。」

一位運動畫刊的棒球記者布朗能（Michael Brauner）就嚴詞批評洋基此舉是個丟臉的恥辱，如果一個球員因為拒絕刮鬍子而不想穿上條紋制服，那他就不配當個洋基球員。以往的洋基名宿如基特、傑克森、里維拉都能遵守規矩，有什麼理由新一代的選手要例外？

威廉斯在髮禁取消前剃鬍，但有鬍子的他看起來真的比較強阿！ 美聯社

洋基棄守堅持近五十年的髮禁原則，是否就能吸引更多球員加入洋基，只有時間能夠證明，但未來看到一個蓄著山羊鬍的投手，穿著條紋球衣站在洋基球場的投手丘上，我還是會覺得很不習慣，希望威廉斯能夠用實戰成績告訴緬懷傳統的老球迷，有鬍子才更強啊。