經典賽／第69順位的逆襲 守位多、打擊穩造就王博玄黑馬之路

第六屆世界棒球經典賽資格賽，中華隊在歷經4場的苦戰後，才在「win or go home」的最終戰，取得明年會內賽的資格。相較於12強賽名單，本次考量休兵、傷兵及旅外球員春訓的因素後，陣容明顯年輕化不少，許多球員可能都是第一次穿上國手球衣。

在許多球員經驗不足下出戰，未能如預期輕鬆過關，讓不少球迷嚇出一身冷汗，但還好是有不錯的結果。即使打線安排及打擊狀況飽受質疑，也是有許多亮點，除了宇宙邦的雙俠開轟外，還包含宋晟睿及王博玄，兩位繳出跌破眼鏡的優異打擊成績。其中，以後段選秀順位加入職棒才一年的王博玄，成為A組賽事的安打王，頗令人驚奇。

王博玄(右)出身於棒球強權平鎮高中，他當時的隊友包含古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱等人，都比他早進職棒且打出名聲。 聯合報系資料照

王博玄出身於棒球強權平鎮高中，他當時的隊友包含古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱等，都是當今中職極為優秀的球員。但他認為他天賦沒有比他們好，因此後來與另一位平鎮隊友辛元旭，加入台北市立大學。他的自我要求相當高，據說當時就常常留下來自我夜訓。

2019年辛元旭成功進軍職棒後，隔年王博玄也叩關選秀，雖然經由味全龍教練團推薦參加，但最終並沒在會中被指名。2021及2022年他都入選U-23世界盃棒球賽的初選名單，但可惜最終的24人名單，都是去年底決定引退的雄鷹隊友曾宸佐，王博玄依舊無緣參加成棒等級的國際賽事。

2022年王博玄大學畢業，決定參加新加盟的台鋼雄鷹測試會，隨後參與第二次中職選秀會。這次是台鋼建隊的首次選秀，狂挑30位球員，其中在首輪就選走同為經典賽資格賽國手的曾子祐及伍祐城，第5輪選走陳宇宏，第8輪則挑走12強賽的功臣陳柏清。這次的選秀會，為台鋼雄鷹帶來滿滿的天賦，即使2度入選U-23國手的曾宸佐，都到12輪才被指名，而王博玄少了中華戰袍加持，更是到苦等到第21輪，是當年的第69順位。

王博玄第二次參加中職選秀才中選，且是第21輪、第69順位幾乎是末班車進入職棒，結果台鋼雄鷹獨具慧眼開出了福袋。記者許正宏／攝影

英雄不怕出身低，雖然是後段順位，但由於台鋼初期挑了過多的中線球員，讓大多球隊總是壅塞的一壘，成為雄鷹的缺口。王博玄在守備方面，內野一、二、三壘都能守，只有游擊比較沒辦法，要移防外野更是沒問題，是好用的工具人，因此在二軍期間，他在一壘防區獲得非常多機會。另一方面，他在攻擊上會揣摩其他資深球員的攻擊方式，又經過路易士調整打擊機制及揮棒軌跡，從首年的二軍，到後來進入一軍都不斷的在增進實力。

不過即使二軍及春訓有好表現，其實他在台鋼雄鷹一軍初亮相時，還不是教練團首選。他最擅長的一壘防區，台鋼找來超強洋砲魔鷹(Steven Moya)，完全擠壓他的機會。雄鷹外野又有陳文杰、王柏融及藍寅倫等三位有經驗的球員，新人方面還有團寵葉保弟，讓他前幾場賽事只能代打出賽。

英雄不怕出身低，王博玄靠著努力站穩一軍，上季出賽數、安打數及打點都是隊上前五，盜壘則是全隊之冠。圖／台鋼雄鷹隊提供

還好他身處新球隊，就是還在磨合，還在找出最佳陣容，因此他很快機會獲得機會。在考量魔鷹打擊最大化，轉而擔任指定打擊時，他就可以補上一壘的防守；外野需要輪休時，他也成為接替的首選。靠著可內可外的守備習性，加上打擊狀況穩定，他成為去年球季雄鷹打線的黑馬，出賽數、安打數及打點都是隊上前五，盜壘則是全隊之冠。這樣的表現，讓他成為入圍年度最佳新人王，可惜隊友曾子祐的成績更突出，讓他與獎項失之交臂。

王博玄善於解讀數據，並用運動科學改善自己的打擊缺點。記者許正宏／攝影

他很愛解讀數據，即使他期望自己能增進長打，但也明白強項不是一棒擊沉，因此讓他在打擊策略上，不會刻意尋求揮大棒，而且更注意選球。這樣的習性，造就他在場上攻擊一直都很穩定，不會大起大落。打擊穩定的表現，加上他多功能的守備位置，也複製到經典賽資格賽的場上，讓他從去年到今年一路擔任黑馬角色，替球隊打下好成績，更替自己爭取到翻倍的待遇。