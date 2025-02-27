經典賽／資格賽的速度加12強的長打 最強中華隊打線已現雛形

中華隊成功晉級到2026年的經典賽會內賽，過程雖稱得上是跌跌撞撞，但最終結果是好的就好了。

首役輸給西班牙是中華隊本季賽事陷入晉級危機的開端，曾豪駒總教練在賽程結束後證實原本要安排徐若熙先發，但徐若熙因傷無法出賽，只好派上奇兵陳宇宏，這臨時狀況也打亂了投手調度，首役大比分落敗使得中華隊以第一名晉級的機率大幅降低，而第三場遭尼加拉瓜完封後，氣勢更是低迷。

莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊及曾峻岳，4名火球男均速都達150+公里，聯手壓制西班牙打線！ 記者許正宏／攝影

賽制安排這時幫了中華隊一把，無論是以第三名打附加賽，或是中間有一天的休息調整日，都讓中華隊有再出發的機會，中華隊在附加賽派出莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊及曾峻岳，4名火球男聯手壓制西班牙打線，加上調整後的打線在首局終於把握得點圈有人的局面，先馳得點安定軍心，最終就以3分之差打敗西班牙，晉級到2026年的經典賽會內賽。

由於資格賽與12強棒球賽時間接近，才隔不到3個月的時間，在國家隊的組訓方面以兩批國手不重複為主，打者部分有唯一重疊參賽的12強MVP陳傑憲、上屆經典賽的分組MVP張育成、前旅日及旅美的吳念庭、林子偉等有國手資歷的球員參賽，球隊實力與12強國家隊並沒有相差太多，這幾場比賽下來，中華隊當然也有著明顯可見的優缺點。

中華隊在背水一戰終於發揮出速度特色，全場發動4次盜壘全部成功。 美聯社

前幾場打得不盡人意的主因就是殘壘過多，前3場就有38個殘壘，即使最後一場將王博玄、林子偉調往一、二棒後，打線把握住首局的機會先打下分數，整場仍有11個殘壘，得點圈打擊率只有1成76，這是中華隊未來在經典賽遇到更強大的投手時一定會面對的難題，而在先前文章提及這次的中華隊雖較缺乏重砲，但腳程快的打者不少，可利用速度作為進攻武器，這項武器終於在最後一場比賽發揮功效，中華隊此役跑出4次盜壘成功，是獲勝的要素之一。

投手方面由於時值春訓期間，有些投手似乎還沒有調整到位，如呂彥青、陳韻文等，因此投球內容不理想，但整體來說並不算差，有多位年輕小將的表現令人亮眼，如陳柏毓、林維恩、孫易磊、曾峻岳等，不但擁有150公里以上的速球，心理素質也在旅外打拼或是經歷過幾次國際賽洗禮後都逐漸變得強大，未來發展令人期待，而徐若熙一樣證明他能有效壓制外國打者，這些投手是資格賽當中最大的收穫，再過一年更加成熟，對中華隊的先發後援都有很大的幫助，試想如果有古林睿煬、徐若熙、林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、黃子鵬等好手，那先發戰力應該就會是中華隊史上最強。

王博玄是這次資格賽的大驚奇，攻守兩方都有很大的貢獻。記者余承翰／攝影

除了幾位表現優異的年輕投手之外，這次還有王博玄、宋晟睿兩名表現令人印象深刻的年輕野手，兩人在附加賽不但有安打更有美技守備，整個系列下來的打擊率都超過5成，OPS也在1以上，雖然入選經典賽國家隊的機率不高，好表現仍讓世界看見他們，也都是中華隊能晉級的大功臣。

比賽結束，中華隊確定前進經典賽，這也意味著整個教練、後勤團隊也要開始準備了，放眼26年經典賽，雖然現在尚未得知曾豪駒是否會續任總教練，但要如何擷取12強國家隊的重砲及資格賽國家隊的速度，將這兩項特點融合為最強的中華隊打線，是教練團隊在這一年的準備時間中要去思考的。

宋晟睿在附加賽有攻守俱佳的表現。記者許正宏／攝影

而在包括投球、打擊時間限制、壘包加大、佈陣等與大聯盟接軌的規則部分，以及對分組其他國家隊的情蒐工作，也待聯盟、後勤團隊及球員分頭去研究及加強，以免在對規則或環境不熟悉的狀況下進行比賽，才能提高打進下一輪的機率。

至於球迷，就對棒球維持熱情吧，不管是即將開季的中職，或是其他業餘三級棒球賽事，都需要大家的關注。