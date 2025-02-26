日職／毒舌與歡笑的30年 養樂多燕九郎的高人氣從何而來？

東京養樂多燕子隊吉祥物「燕九郎」近日驚傳工作人員染病驟逝。在養樂多隊服務超過30年的燕九郎，不只在棒球迷間具有相當的知名度，甚至連不看棒球的人，都可能認識這位頂著大肚子，比起燕子更像是企鵝的人氣吉祥物。究竟燕九郎是如何發跡，又是怎麼成為人見人愛的球隊看板呢？

翻開隊史，早在1950年國鐵時代成立球隊時，就因為旗下有一輛「燕子號」列車，於是選用燕子命名為「國鐵燕子隊」。雖然在1970年前後，球隊因為手塚治虫曾經擔任過後援會副會長的關係，一度將燕子改成「原子小金剛」，但後來還是改回了「燕子」之名。

儘管如此，原先日本職棒球團對於等身大吉祥物的經營並不特別熱衷，後來受到美國職業運動影響，才開始設計外觀可愛，且具有獨特人設的吉祥物。來自手塚作品「小獅王」，並被西武獅採用的吉祥物「雷歐」，就算是早期的代表之一。到了1980、90年代，各球團陸續出現像是阪神虎的托拉奇（1987年登場）、讀賣巨人的傑比兔（1992年登場）等等吉祥物，除了可愛以外，還會透過各種演出，吸引大眾的目光，他們至今也都仍在一線活躍著。

在這樣的背景之下，養樂多也曾經推出過「阿養（YA-BO）」、「小燕（SU-CHAN）」兩隻燕子造型的吉祥物。這兩隻吉祥物算是燕九郎的前輩，也曾和燕九郎同台演出過。現在設定為到了養樂多隊的春訓基地沖繩浦添移居，已經不常公開露面。

1994年4月9日養樂多對阪神虎的比賽，就成了燕九郎首次亮相的日子。 截圖自養樂多燕子官方粉絲團

至於燕九郎本身，則是在1994年正式粉墨登場。燕九郎（tsubakurou）的名稱，本來就接近「燕」這個漢字的其中一種唸法tsubakuro。另外，tsuba的發音有互相激戰、短兵相接之意、kurou的發音則是苦勞之意，因此也能引伸為：即使碰到激戰局面，也能堅忍不拔的意思在。也有棒球是九人上場、打九局，因此特意取名「九郎」的意思。但據說燕九郎的扮演者原本並不知道有這樣的巧思。

總之，1994年4月9日養樂多對阪神虎的比賽，就成了燕九郎首次亮相的日子。不過在一開始，燕九郎的知名度只能說差強人意，對於職棒球迷來說，或許都知道這號吉祥物，特別像是洋砲拉米瑞茲（Álex Ramírez）開轟時，都會和燕九郎一起在鏡頭前擺POSE慶祝等等，但還遠遠不到爆紅的程度。

而進入到2000年代，最出名的職棒吉祥物莫過於中日龍隊的多亞拉（Doala）。同樣在1994年登場的多亞拉，除了以無尾熊為原型的樣貌以外，還常常會出現一些讓人捉摸不透的動作，例如啦啦隊在舞台表演、賣力熱舞時，多亞拉卻在一旁呆站著，進行長達數分鐘一動也不動，彷彿在思考人生的「靜止藝」。結果類似的表演方式，反而創造出讓人覺得「好怪喔，再看一眼」的獨特效果，使得多亞拉大紅大紫，周邊熱賣還多次出演廣告，知名度完全打出棒球圈外。

燕九郎和多亞拉經常同台演出。 影片來源：養樂多燕子官方YT

與此同持，燕九郎也常和多亞拉合作，除了球場上的互動之外，線下活動也經常一同出席，互相拉抬彼此知名度。在2000年代後期，養樂多球隊戰力不算太好，宣傳部門認為球隊能拿得出手，匹敵巨人這樣大球團的東西，非燕九郎莫屬。他們發現燕九郎自由奔放、百無禁忌的性格特別有趣，在網路上的聲量特別不錯，便持續朝這樣的人設塑造。

於是，一些燕九郎拿水槍噴人、惡整其他吉祥物，或者作勢偷懶等等圖片，在網路上越傳越多。熱愛賭馬的他，每當養樂多隊在七局播放「東京音頭」加油時，則是會裝作在看賭馬新聞，忘記要幫忙應援，發現自己被攝影機照到時，才急忙丟開報紙上工。他也是少數不常穿著球衣，僅有頭盔和肚子上的「S wallows」做標記的吉祥物。而他外表可愛但又愛搞怪的行徑，讓燕九郎的「畜生企鵝」之名一天比一天高，漸漸與多亞拉齊名。

燕九郎自認自己不像其他吉祥物，可能還會後空翻之類的特技，因此在考量如何發展自己特別之處時，決定帶著白板和筆，隨時用筆寫下自己想說的話。燕九郎筆談的內容往往相當辛辣，像是有次被問到討厭什麼球隊，他就寫下「巨人」。被問到討厭什麼人，則寫下讀賣大老「渡邊恆雄」之名。其他像是賭博事件，或者名人不倫醜聞等等，都常常成為他筆下揶揄的題材，因而被冠上了「毒舌」之名，但也更激起了粉絲們的關注，期待他又會寫出什麼驚人言語。

帶著白板筆談成為燕九郎的一大特色。 截圖自養樂多燕子官方粉絲團

2012年，燕九郎還提出了「FA宣言」，表示考慮轉隊到其他團體。職棒吉祥物提出FA，這破天荒的行徑還是頭一遭，據說燕九郎吸引了22家公司行號提出合約，他還真的親自拜會了相撲協會等單位。不過因為本來就是做效果，最後依然續留在養樂多隊。往後，燕九郎仍持續上演這個作勢離隊的橋段，有次連羅德隊都來湊一腳，趁著王牌左投成瀨善久FA到養樂多隊的時候，表示比起挑選手「人的補償」方案，更希望能挑燕九郎作為「鳥的補償」。除了彰顯他的高人氣以外，燕九郎更希望透過這類活動帶出話題，讓更多人認識養樂多隊。他也經常舉辦見面會、筆談的脫口秀等等。他很清楚在球季休兵期間，才是他真正要動工，維持球隊關注度的時候。

雖然看似無拘無束、行為惡劣，但燕九郎這些玩笑，從來沒有真正得罪過誰，顯示出他其實很懂得拿捏搞笑分寸。而在他自己開設的部落格，內容還展露出正經、溫馨的一面。碰到選手引退，或像是在「燕九郎的人生相談」回答問題時，往往也都誠懇回答。像有次粉絲詢問：自己的女兒升國中後進入反抗期，讓她不知道該怎麼辦才好。燕九郎便安慰對方，說對方當初也曾經歷過反抗期，可以想想自己當時的心情如何。反抗期不會永遠持續，也許過了這段期間，這段反抗期的經歷，會變成彼此可以談笑的話題。

燕九郎的高人氣，讓他的周邊商品也隨之熱賣。這幾年在養樂多隊，燕九郎的相關商品一直是銷量冠軍。少數例外是在2022年球季，當時村上宗隆打出56轟，刷新王貞治的本土選手單季全壘打紀錄，拿下史上最年少打擊三冠王，聲名大噪的的村上，總算在這一年周邊銷售超車燕九郎。多數時候走近養樂多隊周邊商店，都能看到滿滿的燕九郎商品，彷彿像是燕九郎專賣店一樣。燕九郎還主演過電視劇「燕警察（つばめ刑事）」，在裡頭自己扮演自己。雖然身分是職棒吉祥物，但影響力早就遠遠超出了職棒圈。

距離燕九郎當初出道已經超過30年，儘管辛苦這麼久，但深愛球隊的燕九郎，覺得能夠在球隊奪下日本一，或者像是村上、山田哲人等選手創紀錄時，自己成為第一位見證者，將紀念板交給這些選手時，就覺得一切值得了。儘管燕九郎離世讓人感到不捨，但誠如前養樂多宣傳人員加藤謙次郎所言，當一想起他時，腦中浮現盡是滿滿的有趣回憶，讓自己又忍不住綻開笑容。毫無疑問深愛著棒球、粉絲和養樂多隊，並且總是能夠逗人開心，這就是燕九郎30多年來的最佳寫照。

燕九郎30多年來，帶給粉絲們無數歡笑。 影片來源：日刊体育YT