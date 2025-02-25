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一手好牌竟打到輸到脫褲！76人搞砸「超級球隊」一言難盡

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
費城76人主場敗給布魯克林籃網，吞下7連敗，主場噓聲四起，圖為主力球星安比德(左)。 美聯社
費城76人主場敗給布魯克林籃網，吞下7連敗，主場噓聲四起，圖為主力球星安比德(左)。 美聯社

費城76人主場103：105敗給布魯克林籃網，吞下7連敗，費城主場噓聲四起，費城球迷對76人表現和輸球非常失望。

籃網今年球季著手重建、擺明放棄，2月7日球員交易截止日前陸續送走頂級3D前鋒史密斯、最佳第六人等級後衛施羅德，76人三巨頭安比德、喬治、馬克西打籃網這場球全部出賽，但還是被籃網一路壓著打。

76人戰績20勝36敗東區第12，離季後賽附加賽最後一席東區第10公牛只有1.5場勝差，公牛目前22勝35敗，76人躋進東區前10，透過附加賽搶季後賽八強名額並非不可能。

NBA東、西區排名前六直接晉級季後賽，第7到第10球隊透過附加賽爭取最後兩個季後賽名額。

去年夏天76人砸重本四年2.12億美元把喬治從自由球員市場簽下來，喬治還大聲宣告「我將為費城帶來一座總冠軍」，現在看起來格外諷刺。

去年夏天76人砸重本四年2.12億美元把喬治從自由球員市場簽下來，還大聲宣告「我將為費城帶來一座總冠軍」，現在看起來格外諷刺。 路透
去年夏天76人砸重本四年2.12億美元把喬治從自由球員市場簽下來，還大聲宣告「我將為費城帶來一座總冠軍」，現在看起來格外諷刺。 路透

76人用頂級合約簽下喬治，組成中鋒安比德、前鋒喬治、後衛馬克西為核心「超級球隊」，關鍵配角前鋒馬丁上季在熱火打得風生水起，超有比賽影響力，大前鋒亞布塞萊在2024巴黎奧運代表法國打得就像明星球員，兩名老練後衛羅瑞和傑克森都是稱職功能性球員，老射手葛登還有經常性得分爆發力，小前鋒烏布瑞上季在76人場均15.4分、5籃板，教練、球團、隊友對烏布瑞很有信心。

沒想到這套陣容卻面臨前所未見大「災難」。

安比德因傷今年56場比賽只打了19場，喬治傷病打打停停只出賽37場，出賽率只有6成6，喬治場均16.1分，投籃命中率4成3，近10年生涯最低潮。看著35歲喬治手上那分四年2.12億美元，76人總管莫雷和老闆哈里斯欲哭無淚。

安比德嚴重膝傷，接下來問題更麻煩。

儘管今年球季出賽19場，但看得出來安比德是帶著嚴重關節炎和膝傷勉強出賽，防守跟不上，腳步移位慢，進攻節奏偏向賣經驗和老球皮打法。

最新消息，安比德正在跟球團研究如何因應膝傷，因為注射治療已經無法幫助安比德應付比賽需求，安比德很可能需要手術，進入漫長治療和復健過程。

76人原本應該是一支擁有核心三巨頭「超級球隊」，一下子變成樂透球隊，圖為陣中第一得分手馬克西。 路透
76人原本應該是一支擁有核心三巨頭「超級球隊」，一下子變成樂透球隊，圖為陣中第一得分手馬克西。 路透

為了扭轉頹勢，76人在球員交易截止日前送走兩名前鋒C馬丁、K馬丁和後衛傑克森，試圖改變局面，提升團隊合作，結果也馬上呈現在戰績。76人這波七連敗，安比德帶傷出賽的五場比賽全輸。

76人原本應該是一支擁有核心三巨頭「超級球隊」，一下子變成樂透球隊，現在可能連附加賽都很危險，傷病是主因，76人教練諾斯迷信球員名氣，防守稀巴爛則是難解病因。

76人防守效率第24，排在末段班，安比德三分之二賽季缺席，喬治打打停停，角色球員適應和融入都很困難，超級球隊從此崩壞。

C馬丁打不出熱火時代效率和自信，送走，K馬丁大多不在輪換陣容，送走，傑克森幾乎派不上用場，送走。接著76人兩老羅瑞、葛登先後躺進傷病名單，羅瑞目前只打了33場，葛登39場，教練調度用人扯襟見肘。

76人搞砸精英組合，安比德長期為傷病所困是核心病因。 路透通
76人搞砸精英組合，安比德長期為傷病所困是核心病因。 路透通

76人搞砸「超級球隊」精英組合，安比德長期為傷病所困是核心病因，喬治傷病退化是其因，76人教練諾斯用不好角色球員，防守拉不上來也要承擔最大責任。

不論安比德要不要躺平進行手術修復膝蓋，76人會不會提早放棄今年球季，76人今年球季是噩夢一場，未來充滿變數。

76人 NBA專欄 巴黎奧運 教練 東區

特約記者李亦伸

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