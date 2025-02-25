溫班亞瑪本季報銷馬刺恐成「坦賽模式」 著眼未來可放飛保羅

上個禮拜對聖安東尼奧馬刺隊的球迷來說，無疑是難以下嚥。首先在NBA全明星週末，馬刺球星保羅（Chris Paul）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因技術挑戰賽被取消資格，雖然這件事逐漸被遺忘，但隨後一連串的壞消息卻讓人難以接受。

上週四，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位來自法國的天才二年生溫班亞瑪因肩部血栓，本季宣告報銷。媒體報導，溫班亞瑪本人在獲知右肩血栓的診斷後，雖確定無緣本季剩餘賽事，但「情緒上狀態良好」，周末甚至被粉絲發現在逛市區的商場Ironside Antiques Mall逛街，他亦來者不拒和現場群眾互動。

在週六晚間，查拉尼亞於ESPN節目《NBA Countdown》表示，馬刺隊「不認為溫班亞瑪的健康會有長期問題，相信他下個球季能夠回歸。」 同時， 去年11月因病休養的馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich），本季恐怕也無法重返球場執教，這對該隊來說是雪上加霜，目前由強森（Mitch Johnson）代掌兵符。保羅稍早對媒體發表看法：「對我們所有人來說，這件事最讓人難受的，是知道他對我們球隊有多麼重要，但更重要的是，他對這項（籃球）運動的意義，以及他對比賽的熱愛。」

馬刺代理教頭強森(圖)，在溫班亞瑪本季報銷後，面臨球隊接下將進入「坦賽模式」。 美聯社

根據官方消息，溫班亞瑪是在2月16日從2025年NBA全明星賽後返聖安東尼奧後，向隊醫反映「手臂感覺異常」後接受一系列檢測，被診斷出深層靜脈血栓（DVT），這是一種由於深層靜脈血流無法順利回流的疾病，主因是脛骨靜脈、膕靜脈、股靜脈與髂靜脈產生阻塞所致，血栓對運動員是非常嚴重的問題，NBA圈內人以及資深球迷都記得，昔日與詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）組成邁阿密熱火鐵三角的波許（Chris Bosh），就是因血栓問題被迫退役，而這些年來也有幾位球員遭遇類似情況。據醫學專家Brian Sutterer博士的說法：「這些血塊，很可能會流向溫班亞瑪的肺部並奪走他的生命。」

對此，代理教頭強森說：「醫療專家與比我們所有人都更有經驗的人士認為，溫班亞瑪本季不會再回來，但他的長期健康與籃球生涯沒問題。」他進一步補充：「我們沒有理由認為，他無法在下個球季做好登場準備。」因此，馬刺隊現階段將面臨抉擇，是以現有陣容繼續衝刺，還是調整佈局明年再戰。

溫班亞瑪現才21歲，連續兩季成為聯盟阻攻王，生涯進入第二年打了46場，平均24.3分、11個籃板，是馬刺的中流砥柱。如今， 隨著溫班亞瑪整季報銷，馬刺隊可能會趨向於練兵，將更多的上場時間留給年輕一代球員，為什麼呢？因馬刺在內線陣容有嚴重缺口，球隊先是為了交易來福克斯（De'Aaron Fox）， 不得不送走柯林斯（Zach Collins），無疑將問題給放大。原擔任溫班亞瑪替補的中鋒貝西（Charles Bassey），不幸在 2月3日扭傷左膝內側副韌帶，讓內線更顯得薄弱。

馬刺著眼未來，可能選擇放飛保羅(後)，讓他有機會投效爭冠勁旅。 美聯社

為了補強陣容，馬刺簽下畢永柏（Bismack Biyombo）10天短約。全明星週期間，馬刺花時間內部研究最佳的輪換與陣容，以備戰球季最後一拼，欲搶附加賽席位。顯然地，這些組合都是圍繞著溫班亞瑪和新加盟的福克斯。然而，隨著大將報銷休戰，勢必得重新調整。卡瑟爾（Stephon Castle）理應在接下來比賽獲大量時間。

馬刺隊在西區排第12名，已經遠離附加賽區，走了溫班亞瑪轉向「坦賽模式」不無可能，這包括讓福克斯提前動手術，處理他本來打算動刀的手指傷勢。此外，球隊也可能選擇放飛（裁掉）保羅，讓他有機會投效爭冠勁旅，在所剩無多的生涯挑戰季後賽。如果真的走人，這將為他馬刺生涯畫下令人惋惜的句點，畢竟這一季原本有望突破。合理判斷，馬刺與保羅達成買斷，接下來讓福克斯與卡瑟爾搭檔幾場，再逐步讓福克斯休戰，將球權完全交給卡瑟爾，讓教練團觀察他是否有潛力成為球隊未來的核心。

卡瑟爾頗為爭氣，近16場表現相當出色，平均每場貢獻17.3分，當然獨木難撐大局，賦予球權是不得不的選擇，讓球隊累積敗場、提升選秀順位勢在必行，同時讓他獲得寶貴的實戰經驗，學習如何在NBA打滾。若馬刺隊擺爛，有可能將選秀順位推進，最終拿到選秀首輪第七順位。如亞特蘭大老鷹隊最終也掉入樂透區，馬刺有機會在今夏擁有兩個前十順位的首輪選秀權，這將為他們在福克斯、卡瑟爾與溫班亞瑪之外，獲得外援打造更完整的陣容。

馬刺若本季無望，可讓剛交易入隊的福克斯(右)提前動手術，處理他本來打算動刀的手指傷勢。 美聯社

有趣的是，儘管本季馬刺隊戰績並不佳（24勝30負），他們目前累積勝場其實超過2023年選溫班亞瑪的那一季（22勝）。這意味著，即使僅剩29場比賽，他們仍有足夠時間坦下去以獲更靠前的選秀順位，所以讓保羅走人一定會發生。下一季，將是溫班亞瑪生涯的第三年，他需要做的不僅是走出血栓陰霾滿血回歸，還要進一步繼續成長，為了他馬刺本季透過交易獲得福克斯，雖然不是一次「全力奪冠」的大手筆操作，但也讓球隊承擔更多壓力，因此球迷要的可能不僅止於2025-26年球季進季後賽，甚至需要走得更遠。