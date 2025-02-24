經典賽／中華隊資格賽陷入絕境 12強世界冠軍能載舟亦能覆舟

「國家隊不是用來累積經驗的地方。」大聯盟韓籍名將李政厚日前接受媒體採訪時吐露心聲。

南韓在2006年世界棒球經典賽拿下第3名，2009年經典賽更上一層樓奪亞軍，更在2008年北京奧運勇奪冠軍，另外，2015年第一屆世界12強棒球賽南韓奪冠，2019年12強賽拿到亞軍，並取得2020年東京奧運門票，無論在經典賽、12強賽、奧運等一級國際賽賽，南韓都有很長一段風光榮耀的日子，2024年韓國職棒平觀眾人數高達1萬5122人，寫下歷史新高數據。

然而，南韓在國際賽場並非無往不利，2013、2017、2023年經典賽，南韓連3屆WBC都在預賽止步，2024年12強賽南韓換血啟用大量年輕球員，也在預賽就被淘汰，因此，日前李政厚才會沉痛發言。

李政厚直言，「國家隊不是用來累積經驗的地方，應該是派出該年度表現最佳的選手，代表南韓出征國際賽，如果一名老將該年狀態很好，卻因世代交替政策而被年輕球員取代，這是不合理的。」

中華隊拿下12強冠軍後確實有些自滿了，這次經典賽資格賽從選才到賽程安排都顯得太過樂觀，解果首戰對西班牙就滑鐵盧。 美社

李政厚還說，去年12強賽國家隊幾乎全面換血，但不應該只以年輕球員為主，當球隊陷入低潮時，沒有資深球員穩住陣腳，年輕選手可能會感受過大壓力導致表現不佳，無論是國家隊或職業球隊，如果只是一味地換掉老將，讓年輕球員填補位置，這對年輕選手反而會成為沉重負擔。

去年中華隊拿下12強賽冠軍，聲勢達到頂峰，當時各界對國家隊甚至是對台灣棒球的各式讚美，令人眼花撩亂，許多人沉醉在世界冠軍的美好氛圍當中，卻忘了中華隊在2017年經典賽3戰全敗，2023年經典賽排名分組墊底，下一屆必須從資格賽開始打起，甚至普遍認為資格賽分組4取2晉級，難度應該不大。

大聯盟也很希望能在經典賽看到「台式應援」！ 聯合報系資料照

從一些端倪就可窺探，好比說A組資格賽在大巨蛋進行，2月25日附加賽票價不分區一律500元，中華隊應該不會打附加賽，此外，資格賽賽程安排中華隊首戰 「可能比較弱」的西班牙暖身一下，次役對南非，再戰 「評估最強的對手」尼加拉瓜，預期3戰全勝以第一名之姿拿到會內賽門票。

再來，12強賽冠軍國手除了中華隊長陳傑憲，資格賽全部高掛免戰牌，納入許多年輕好手，例如陳宇宏、李東洺、徐翔聖、伍祐城、沙子宸、曾子祐、王博玄、林佳緯、宋晟睿，還有狀況明顯沒調整到位的呂彥青、陳韻文，如果是2026年經典賽會內賽，他們可能都無法進入國家隊，這樣的選才方式，我覺得教練團已經放眼2026年經典賽、2027年12強賽 （洛杉磯奧運的資格賽 ）、2028年洛杉磯奧運，但是沒過資格賽這一關，又哪來的經典賽正賽舞台。

中華隊投手陳韻文（左）這次調整狀況實在不理想，也不適應投球時鐘，顯見教練團的掌握度不夠理想。記者余承翰／攝影

12強賽世界冠軍讓參與中華隊組訓運作的相關人員有了自信和底蘊，卻忘了其實以台灣棒球的人才庫和資源，或許沒辦法組成2、3支實力相當且強大的國家隊，而且相關單位可能也忘記12強賽強度，並非大聯盟主辦的經典賽可比擬，哪怕是經典賽資格賽，國籍認定如此寬鬆的國際賽，參賽各國多數能組成以小聯盟好手為主的堅強戰力。

難道我們忘記2017年經典賽被以色列痛宰的慘痛教訓嗎？如果我們打西班牙、尼加拉瓜都那麼吃力了，假使明天真的擊敗西班牙艱辛打進會內賽，勇奪12強世界冠軍的中華隊，又有何底氣在2026年經典賽和列強廝殺？

西班牙全隊只有一個西班牙人，其他多是南美洲聯軍，但中華隊不少球員都不清楚，顯見情蒐也不夠確實。

如果去年12強賽中華隊沒有奪冠，我覺得今年經典賽資格賽國家隊組訓一定會更謹慎、更謙卑、更虛懷若谷，說什麼都要組成戰力相對堅強的中華隊應戰，也會納入多一點12強賽國手，很多評論說中華隊輕敵，我覺得28名資格賽國手應該沒有這樣的心態，但其他人有沒有？主事者有沒有？讚揚情蒐和後勤團隊的聲音怎麼不見了？12強賽奪冠讓台灣棒球人更有自信，但是不是也間接造成這次經典賽資格賽陷入背水一戰的絕境？

尼加拉瓜無愧為賽前評估這組最強球隊，3連勝強勢晉級，且3場合計只丟2分。 美聯社

當然，尼加拉瓜和西班牙許多球員都剛打完美洲地區冬季聯盟，身心都處於比賽狀態，他們長期在小聯盟打滾，對於大聯盟比賽縮時政策相關規定相對更熟悉，但資格賽的遊戲規則和比賽時間早已公告，參賽各隊都處於同樣的起跑點，而且尼加拉瓜總教練古伊多（Sandor Guido）表示，許多大聯盟選手不能打，小聯盟球隊不放人，國家隊組成戰力沒有達到預期，照樣3戰全勝晉級，而中華隊擁有大巨蛋主場優勢，也不用調整時差，地利、人和都佔優勢，結果還打得如此辛苦，實在令人無語。

話說如此，我覺得明天附加賽中華隊晉級機會還是不低，畢竟一場定勝負的殊死戰，中華隊投手群有徐若熙、莊陳仲敖、陳柏毓、林維恩、孫易磊、曾峻岳可調度運用，應該可以有效壓制西班牙打線，西班牙打了3場比賽，神秘感和陌生感逐漸消失，中華隊可以做好準備應敵，透過幾場實戰，主力球員差不多也該熱機完畢。

徐若熙終於在昨日上場投1人次，證明健康無虞，預期他會是對西班牙戰的先發投手。記者許正宏／攝影

只是中華隊並非沒有隱憂，特別是得點圈有人機會總是打不回來，別忘了，我們會用最強投手陣容對付西班牙，他們也會用最好的的投手戰力對我們，如果有機會得分卻久攻不下，對團隊士氣打擊很大。

2026年經典賽會內賽將會有20隊參加，如果剛拿下世界冠軍的中華隊無法拿到會內賽門票，就代表會缺席2026年經典賽，也就失去和大谷翔平交手的機會，失去在更大的舞台讓世界看見台灣棒球，如果能預見最糟的結果，當初國家隊組訓和選才會不會不一樣呢？答案顯而易見。